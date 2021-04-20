Будущее фитнеса: как изменится индустрия после пандемии

Многие эксперты разошлись во мнениях касательно вектора развития фитнес-индустрии. Учитывая возросшее количество различных сервисов и приложений, некоторые считают, что клиенты и дальше будут заниматься из дома. Но другие настаивают на том, что занятия в залах гораздо эффективнее. Вне зависимости от того, что нас ждет в будущем, фитнес-гиганты стараются держать руку на пульсе событий. Вот какие изменения происходят уже сейчас.

Почему это важно: Судьба таких фитнес компаний, как Peloton и Planet Fitness, зависит от того, как изменятся потребительские привычки после окончания пандемии.

В 2020 году продажи Peloton выросли в три раза, а стоимость ее акций за последний год выросла на $140.

Для Planet Fitness предыдущий год выдался тяжелым, однако учитывая последние новости о банкротстве конкурентов 24 Hour Fitness и Gold’s Gym, компания планирует открыть в этом году 100 тренажерных залов.

На этой неделе стартап Tempo привлек $220 млн новых инвестиций. Это говорит о том, что инвесторы не верят, что домашний фитнес достиг своего пика.

Почти год назад конкурент Tempo Mirror был продан за $500 млн спортивному бренду Lululemon.

В октябре приложение для фитнес-тренеров Future в раунде B получило $24 млн инвестиций.

Фитнес-компании и тренажерные залы объединяют свои продукты и услуги, чтобы привлекать и удерживать клиентов во вновь созданных экосистемах.

В начале пандемии, когда тренажерные залы вынуждены были закрыться, Equinox представила приложение для виртуального фитнеса под названием Equinox +.

Онлайн-тренировки стали хорошим способом объединить личный и домашний опыт занятий спортом. Поэтому материнская компания NordicTrack запустила платформу, подобную Peloton, чтобы сделать видео доступными для своих тренажеров и мобильных приложений.

Peloton и фитнес-стартап Tonal благодаря сообществам в социальных сетях хорошо удается сохранять лояльность клиентов внутри экосистемы.

Компании по производству одежды также осознают преимущества экосистем, поэтому такие бренды, как Alo Yoga и Fabletics, запустили фитнес-приложения и продукты по уходу за кожей.

Вне зависимости от того, как будут развиваться события, бизнес должен быть готов проявить гибкость и подстроиться под новые реалии.

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