Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Утренний ритуал, который поможет поднять самооценку

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Когда мы недовольны собой или своей работой, то ищем доказательства того, что мы лучше других — так мы чувствуем себя увереннее. Но это плохой способ, потому что самооценка остается привязанной к другим людям и их мнениям. Советуем попробовать другой подход, который можно самостоятельно практиковать каждый день.

Утренний ритуал, который поможет поднять самооценку

Составьте список причин, по которым вы можете себе нравиться. Не пишите, почему вы лучше кого-то, почему кто-то должен быть впечатлен вами, почему вы величайший специалист в своем деле и тому подобные вещи.

Пункты списка должны выглядеть примерно так:

  • Я получил диплом, и это само по себе огромное достижение, которым я недостаточно сильно горжусь.
  • Я могу работать дома, и во многом это привилегия, которую я воспринимаю как должное.
  • Мне нравится мой стиль, потому что он позволяет чувствовать меня самим собой.
  • Я знаю, что я ответственный, я остаюсь на высоте и я действительно горжусь этим.
  • За последние несколько лет я добился больших финансовых успехов, и я действительно счастлив, что мой прогресс привел к большей стабильности.

Фото: Unsplash

Каждый день, просыпаясь утром, находите причины нравиться себе. Уверенность в себе можно развить только через опыт и доказательства: что у вас все получится и вы уже добились многого, вы живете той жизнью, о которой мечтали и быть вами сегодня действительно здорово.

Когда вы этого не делаете, то теряетесь в своем эго, которое отчаянно пытается понять, как почувствовать себя немного лучше. Правда в том, что со временем мы привыкаем ко всему — даже к нашим величайшим достижениям.

Это означает, что без регулярных размышлений о том, почему мы должны нравиться себе такими, как есть, мы обречены забывать о своих достоинствах, чувствовать неудовлетворенность и концентрироваться на этом.

Прежде всего нужно хорошо относиться к себе. Это обезоруживает нас, избавляет от соперничества с другими людьми, уменьшает страх перед их оценками. Это освобождает нас — во многих смыслах.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Девять странных способов, которые помогают копить деньги
  2. 2 24 часа на дофаминовой диете: никаких соцсетей, вредной еды и общения
  3. 3 Ученые объяснили, почему мы стали еще смелее в интернете
  4. 4 Как понравиться окружающим: 10 простых способов от специалиста по эмоциональному интеллекту

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

24 августа 2020

Junior summer camp

24 августа 2020

Акселератор ВТБ

25 августа 2020

AMC Makeathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма