Утренний ритуал, который поможет поднять самооценку

Когда мы недовольны собой или своей работой, то ищем доказательства того, что мы лучше других — так мы чувствуем себя увереннее. Но это плохой способ, потому что самооценка остается привязанной к другим людям и их мнениям. Советуем попробовать другой подход, который можно самостоятельно практиковать каждый день.

Составьте список причин, по которым вы можете себе нравиться. Не пишите, почему вы лучше кого-то, почему кто-то должен быть впечатлен вами, почему вы величайший специалист в своем деле и тому подобные вещи.

Пункты списка должны выглядеть примерно так:

Я получил диплом, и это само по себе огромное достижение, которым я недостаточно сильно горжусь.

Я могу работать дома, и во многом это привилегия, которую я воспринимаю как должное.

Мне нравится мой стиль, потому что он позволяет чувствовать меня самим собой.

Я знаю, что я ответственный, я остаюсь на высоте и я действительно горжусь этим.

За последние несколько лет я добился больших финансовых успехов, и я действительно счастлив, что мой прогресс привел к большей стабильности.

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Каждый день, просыпаясь утром, находите причины нравиться себе. Уверенность в себе можно развить только через опыт и доказательства: что у вас все получится и вы уже добились многого, вы живете той жизнью, о которой мечтали и быть вами сегодня действительно здорово.

Когда вы этого не делаете, то теряетесь в своем эго, которое отчаянно пытается понять, как почувствовать себя немного лучше. Правда в том, что со временем мы привыкаем ко всему — даже к нашим величайшим достижениям.

Это означает, что без регулярных размышлений о том, почему мы должны нравиться себе такими, как есть, мы обречены забывать о своих достоинствах, чувствовать неудовлетворенность и концентрироваться на этом.

Прежде всего нужно хорошо относиться к себе. Это обезоруживает нас, избавляет от соперничества с другими людьми, уменьшает страх перед их оценками. Это освобождает нас — во многих смыслах.

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