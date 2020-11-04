Как создать собственный сайт за шесть шагов

Даже небольшому бизнесу нужен сайт. Готовый может стоить дорого, а создать сайт с нуля без опыта непросто. Рассказываем, какие инструменты использовать и как избежать распространенных ошибок.

Можно создать сайт с помощью специальных платформ. Вот самые известные из них:

Blogger;

WordPress.com;

Tumblr;

TypePad;

Wix.

У большинства платформ есть бесплатные и платные тарифы. Цена зависит от сложности сайта, трафика и наличия хостинга.

Если для вас блогинг — просто хобби, можно использовать бесплатную версию платформ. Но если вам нужен сайт для бизнеса, лучше заплатить за более функциональный тариф. Бесплатная подписка не поможет экономить: вы создадите простой блог с чужой рекламой, на которой будете зарабатывать не вы. Кроме того, у вас будет плохая техподдержка, а также ограничения по количеству страниц и функций.

Рассмотрим, как за шесть шагов запустить сайт компании.

Шаг 1. Определяемся с хостингом

Сайт можно представить как коллекцию файлов. Если он размещен на вашем компьютере, его можете открыть только вы. Когда файлы находятся на веб-сервере, к нему может подключиться любой человек.

Хостинговые компании предлагают купить место на одном из серверов или на вашем собственном выделенном веб-сервере. После покупки хостинга у провайдера вы сможете загрузить на него сайт.

Как только вы подключите доменное имя, любой желающий сможет увидеть ваш сайт. Вот на что стоит обратить внимание при выборе хостинга:

время работы сайта . Если хостинг не работает, никто не сможет попасть на ваш сайт. Хорошие хостинг-провайдеры предлагают гарантию безотказной работы: если сайт будет недоступен, вы получите компенсацию;

. Если хостинг не работает, никто не сможет попасть на ваш сайт. Хорошие хостинг-провайдеры предлагают гарантию безотказной работы: если сайт будет недоступен, вы получите компенсацию; техподдержка. Что-нибудь обязательно пойдет не так, и вам потребуется помощь техподдержки. Хорошо, если вы сможете связаться с ней не по email, а по телефону или чату;

Что-нибудь обязательно пойдет не так, и вам потребуется помощь техподдержки. Хорошо, если вы сможете связаться с ней не по email, а по телефону или чату; скорость загрузки сайта. Это важный фактор для SEO — быстрые сайты оказываются выше в поисковой выдаче и помогают увеличить конверсию. Чтобы найти хороший хостинг, изучите рекомендации, например на ресурсе Bluehost. И не забывайте, что скорость вряд ли будет высокой на дешевом или совместном хостинге.

Шаг 2. Выбираем название

Оно должно соответствовать направлению вашего бизнеса. Но помните, что контент важнее названия. Для поиска используйте эти методы.

Собственное название . Если вы творческий человек, то можете самостоятельно придумать название. Еще несколько лет назад это было проще, потому что меньше доменных имен были заняты. Выберите регистратор доменных имен, где можно купить домен, и поищите там варианты. Так вы узнаете, доступен ли домен для покупки. Один из регистраторов с самым высоким рейтингом — Domain.com.

. Если вы творческий человек, то можете самостоятельно придумать название. Еще несколько лет назад это было проще, потому что меньше доменных имен были заняты. Выберите регистратор доменных имен, где можно купить домен, и поищите там варианты. Так вы узнаете, доступен ли домен для покупки. Один из регистраторов с самым высоким рейтингом — Domain.com. Инструменты. Попробуйте бесплатный генератор доменных имен. Он также покажет, доступен ли домен для покупки. Хороший пример — NameMesh, который смешивает ключевые слова и показывает свободные домены. Аналогичным образом работает Panabee.

После выбора доменного имени нужно будет зарегистрировать его и привязать к учетной записи хостинга. После регистрации хостинговая компания пришлет вам email с DNS-серверами, которые похожи на адреса веб-серверов.

По запросу «[имя регистратора доменов] + DNS сервера» можно найти инструкцию, как указать доменное имя в хостинг-аккаунте.

Шаг 3. Выбираем CMS

CMS — это система управления сайтами. Она помогает редактировать файлы, которые вы храните на сервере.

Вы можете войти в домен и изменить макет, настройки или контенте. Еще вы можете создавать новые посты и страницы, например, с помощью готовых шаблонов.

Вот несколько популярных CMS:

WordPress.org — самая популярная CMS с набором шаблонов. Не перепутайте: WordPress.com — ресурс для создания бесплатных блогов, а WordPress.org — система управления сайтами. В библиотеке WordPress более 57 тысяч приложений. Однако помните, что они могут замедлить работу сайта.

— самая популярная CMS с набором шаблонов. Не перепутайте: WordPress.com — ресурс для создания бесплатных блогов, а WordPress.org — система управления сайтами. В библиотеке WordPress более 57 тысяч приложений. Однако помните, что они могут замедлить работу сайта. Joomla — менее интуитивный сервис, но тоже довольно простой. Как и у WordPress.org, у Joomla большая библиотека приложений.

— менее интуитивный сервис, но тоже довольно простой. Как и у WordPress.org, у Joomla большая библиотека приложений. Drupal — самая продвинутая из популярных CMS. В ней сложнее разобраться, но она предоставляет больше возможностей. Вместо приложений у Drupal модули. Сервис вряд ли подходит новичкам, но при необходимости можно использовать его шаблоны.

— самая продвинутая из популярных CMS. В ней сложнее разобраться, но она предоставляет больше возможностей. Вместо приложений у Drupal модули. Сервис вряд ли подходит новичкам, но при необходимости можно использовать его шаблоны. Rainmaker — CMS, созданная для интернет-предпринимателей. Она позволяет создавать сайты для подписчиков, форумы и онлайн-курсы. С помощью Rainmaker можно загружать и управлять программами, использовать встроенную аналитику и проводить A/B тестирование. У сервиса есть облачный хостинг, а контент можно экспортировать на WordPress.org. Однако есть и минусы: доступно небольшое количество встроенных тем и вы не сможете подключить сторонние приложения.

Шаг 4. Оформляем сайт

Крупные CMS позволяют выбрать оформление сайта и кастомизировать его.

WordPress.org . В боковом меню выберите «Внешний Вид>Темы» и нажмите на «Добавить новую». Выберите тему и нажмите на нее, чтобы открыть окно предварительного просмотра. Для установки понравившейся темы выберите «Установить». После установки темы ее нужно активировать. Это можно сделать в окне установки или на главной странице с темами. Нажмите на тему еще раз, и выберите «Активировать». Также можно найти тему на стороннем сайте. Как правило, такие темы стоят $30-60. Самый известный маркетплейс — Themeforest. Он позволяет сортировать темы по категории, ключевым словам, цене, популярности и т.д.

В боковом меню выберите «Внешний Вид>Темы» и нажмите на «Добавить новую». Выберите тему и нажмите на нее, чтобы открыть окно предварительного просмотра. Для установки понравившейся темы выберите «Установить». После установки темы ее нужно активировать. Это можно сделать в окне установки или на главной странице с темами. Нажмите на тему еще раз, и выберите «Активировать». Также можно найти тему на стороннем сайте. Как правило, такие темы стоят $30-60. Самый известный маркетплейс — Themeforest. Он позволяет сортировать темы по категории, ключевым словам, цене, популярности и т.д. Drupal . У этого ресурса также есть свой каталог тем, но он расположен не на панели администратора. В большинстве случаев превью нет, поэтому придется искать демо-версии самостоятельно. При скачивании обратите внимание на номер версии. Темы 6 версии не будут работать на 7 версии Drupal. Тему нужно будет установить в специальную папку: / sites / all / themes / yourThemeName . Затем отправляйтесь в «Администрирование > Темы» и нажмите «Включить». Также можно купить премиум-темы.

У этого ресурса также есть свой каталог тем, но он расположен не на панели администратора. В большинстве случаев превью нет, поэтому придется искать демо-версии самостоятельно. При скачивании обратите внимание на номер версии. Темы 6 версии не будут работать на 7 версии Drupal. Тему нужно будет установить в специальную папку: Затем отправляйтесь в «Администрирование > Темы» и нажмите «Включить». Также можно купить премиум-темы. Joomla. Темы для этого ресурса есть только на сторонних ресурсах. Сама установка довольна проста: нужно просто скачать тему и загрузить в CMS. Вот как это сделать.

Шаг 5. Вносим изменения

Во время настройки сайта новичок может нечаянно нарушить работу сайта. Чтобы этого не случилось, можно использовать безопасную дочернюю тему — она хранится на сервере отдельно от других файлов оформления. Так вы всегда сможете удалить файлы этой темы, а при обновлении WordPress ее настройки сохранятся.

Как создать дочернюю тему в WordPress.org . Чаще всего сайты взламывают из-за устаревшего ПО. WordPress.org, его темы и плагины регулярно обновляются, и вам придется регулярно обновлять данные на сервере, поэтому безопасная тема необходима. Для этого нужно создать новый лист CSS (можно использовать простой текстовый редактор) и добавить в него данные. Затем файл загружается в WordPress.org как обычная тема и активируется. Если в теме нет функционала, WordPress будет применять родительскую тему. Вот полное и простое руководство по настройке.

Чаще всего сайты взламывают из-за устаревшего ПО. WordPress.org, его темы и плагины регулярно обновляются, и вам придется регулярно обновлять данные на сервере, поэтому безопасная тема необходима. Для этого нужно создать новый лист CSS (можно использовать простой текстовый редактор) и добавить в него данные. Затем файл загружается в WordPress.org как обычная тема и активируется. Если в теме нет функционала, WordPress будет применять родительскую тему. Вот полное и простое руководство по настройке. Как создать подтему в Drupal . В этой CMS дочерние темы недоступны, но есть подтемы, которые работают по тому же принципу. Подробности можно найти в руководстве по подтемам.

. В этой CMS дочерние темы недоступны, но есть подтемы, которые работают по тому же принципу. Подробности можно найти в руководстве по подтемам. Как создать дупликат в Joomla. Нажав «Дупликат», вы создаете точную копию оригинальной копии, которая становится темой по умолчанию. Дупликат работает не так, как дочерняя тема, но его можно использовать в качестве бэкапа.

Шаг 6. Работаем над маркетингом

Когда у вас есть сайт, надо поработать над его продвижением.

Логотип

Логотип помогает покупателям узнавать ваш бизнес. Если у вас еще нет логотипа, обратитесь к дизайнеру. Например, специалистов можно найти на этих трех сайтах:

Fiverr. Логотип обойдется в $5-20;

Логотип обойдется в $5-20; Upwork. Разместите здесь заказ, и фрилансеры будут подавать заявки на создание логотипа. Работа опытных западных дизайнеров может обойтись в несколько сотен долларов;

Разместите здесь заказ, и фрилансеры будут подавать заявки на создание логотипа. Работа опытных западных дизайнеров может обойтись в несколько сотен долларов; Dribbble. Если хотите хороший логотип, наберите в поиске Dribbble «logo». Изучайте работы, пока не найдете дизайнера, который вам понравится. Свяжитесь с ним и отдайте ему заказ. Этот вариант обойдется дороже всего.

Контент

Изучите CMS и создайте основные разделы сайта, например, «О компании». Затем разместите на стартовой странице первые сообщения, которые должны увидеть пользователи.

Сервисы аналитики

Лучше начать сбор данных сразу после запуска сайта. Установите Google Analytics, или «Яндекс Метрику» чтобы отслеживать посетителей. Не забудьте ознакомиться с руководством по Google Analytics, чтобы понять, как работает ваш сайт.

Маркетинговая стратегия

Продумайте варианты продвижения сайта: контекстную рекламу, бартер с другими компаниями, рекламу в соцсетях.