Стартап Plantd создает экологичные стройматериалы из травы

Как сделать строительство экологичнее и устойчивее в любых экономических условиях? Решение нашли основатели Plantd, которые производят стройматериалы из многолетней высокой травы. По сравнению с деревьями, она не только чаще дает урожай (до трех раз за сезон), но и поглощает больше углекислого газа.

Во время пандемии серийный предприниматель Джош Дорфман запускал стартап по производству экологичной мебели. Однако стоимость древесины резко выросла, а высококачественные пиломатериалы стало сложнее найти. Это побудило Дорфмана задуматься об альтернативах.

Между тем он связался с двумя бывшими инженерами SpaceX, которые тоже интересовались заменой древесине, но по другой причине. Они увидели возможность изменить стройматериалы так, чтобы ускорить поглощение углерода в больших масштабах.

Фото в тексте: Plantd

Деревья поглощают углекислый газ в процессе роста. Однако, как выяснили инженеры, быстрорастущие травы еще лучше справляются с этой задачей. Более того, их можно превратить в структурные панели для строительства зданий.

Так, Дорфман и два выходца из SpaceX — Хуаде Тан и Натан Сильвернейл — основали стартап по производству стройматериалов Plantd. Недавно он привлек $10 млн в раунде финансирования серии A.

Фото в тексте: Plantd

Для строительных конструкций Plantd использует многолетнюю высокую траву, которая за год может вырасти на 6-9 м и поглотить до 30 т углерода. Такую траву можно собирать до трех раз за сезон, после чего она снова отрастает — это позволит избежать дефицита. Для сравнения, сосна, выращиваемая на плантации, готова к использованию лишь через 15 лет после посадки.

Команда разрабатывает свое автоматизированное, модульное и полностью электрическое оборудование. Оно может измельчать волокна травы и формировать из них структурные панели, которые применяются при строительстве стен, крыш и оснований для пола.

Как и древесина, трава содержит прочное целлюлозное волокно и может проходить через те же процессы, что используются при создании инженерной древесины. Однако собственное оборудование компании позволит повысить качество конечного продукта, а также снизить затраты и «углеродный след» производства.

Plantd также будет выпускать кросс-ламинированную древесину для крупных объектов, которая заменит менее экологичные сталь и бетон.

Фото в тексте: Plantd

По словам основателей, их продукты могут конкурировать по стоимости с деревянными панелями. Кроме того, они прочнее, легче и более устойчивы к влаге.

Позже в этом году сырье для Plantd будет поставлять фермер из штата Северная Каролина, где базируется стартап. Команда не сообщает название вида растения по коммерческим соображениям.

Фото в тексте: Plantd

Дорфман сообщает, что в сотрудничестве заинтересованы и другие фермеры. По его словам, Северная Каролина — это табачный штат, но производители табака больше не хотят его выращивать и ищут более экологичную и экономически устойчивую культуру.

В США расположено достаточно много свободных сельхозугодий, что позволит легко увеличить объем урожая, добавляет Тан. А если бизнес будет преуспевать, то количество древесных насаждений можно будет сократить. Это, в свою очередь, освободит место для естественных лесов.

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Фото на обложке: Plantd