Как фестиваль Burning Man превратился в катастрофу

В этом году фестиваль Burning Man проходит с 27 августа по 4 сентября в Блэк-Рок-Сити, штат Невада. Мероприятие пользуется большой популярностью среди выходцев из Кремниевой долины и сверхбогатых людей — сюда так часто добираются на частных джетах, что организаторам пришлось устраивать временный аэропорт. Тем ярче разочарование гостей из-за многочисленных проблем, с которыми столкнулся фестиваль в этом году.

Фестиваль официально начался 27 августа, но проблемы начались еще до того, как гости прибыли в Блэк-Рок-Сити, временный городок, ежегодно возводимый в пустыне Блэк-Рок в Неваде.

По данным SFGate, многие билеты перепродавались ниже номинальной цены, поскольку некоторые гости сомневались, стоит ли идти на фестиваль, или вовсе решили не посещать его. Причина была не только в финансах: в 2022 году в Блэк-Рок-Сити также были плохие погодные условия.

Теперь десятки тысяч участников Burning Man оказались в затруднительном положении из-за ливня, превратившего пустыню в грязевую ванну.

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Еще до фестиваля в социальных сетях распространились ролики, на которых демонстрировался затопленный участок.

Ливень побудил организаторов Burning Man закрыть ворота 20 августа, посоветовав гостям и волонтерам повременить с приездом.

«Если вы собирались приехать с рабочим пропуском, отложите планы. На высыхание плайи может уйти более 12 часов, поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения. Ждите дальнейших сообщений», — написал в социальной сети X аккаунт Burning Man Traffic, где публикуются новости о площадке.

Ворота открыли лишь через несколько дней.

Протестующие перекрыли въезд на фестиваль

27 августа климатические активисты временно заблокировали въезд в кемпинг, перекрыв дорогу и создав пробку на шоссе. Некоторые активисты даже приковали себя цепями в знак протеста.

Протестующие, держащие плакаты с текстом «Запретите капитализм» и прочими лозунгами, требовали у организаторов запретить частные джеты и одноразовый пластик.

Как сообщает газета Guardian, четверо были задержаны, и местные власти открыли проезд.

Посетителям посоветовали искать укрытие и беречь ресурсы

В пятницу днем гостей предупредили о приближении плохой погоды. К 11 часам вечера в аккаунте Burning Man Traffic появился призыв искать укрытие и беречь ресурсы.

В субботу Бюро землеустройства сообщило, что до конца мероприятия посетители больше не будут допускаться на площадку.

«За последние 24 часа дождь создал ситуацию, которая потребовала полной остановки движения транспортных средств на плайе. В ближайшие несколько дней ожидается еще больше дождей, и ожидается, что условия не улучшатся настолько, чтобы позволить транспортным средствам въезжать на плайю», — говорится в заявлении, опубликованном USA Today.

В сети появились видео с обстановкой на месте

Застряв в Блэк-Рок-Сити, посетители фестиваля начали выкладывать в сеть фотографии и видео, показывая, в каких условиях проходит фестиваль. На кадрах люди пробирались через грязь, шлепали по лужам босиком и демонстрировали грязные биотуалеты.

Одним из участников, который раскритиковал ситуацию с туалетом Burning Man, был комик Крис Рок.

В конце концов фанат предложил подвезти Криса Рока и диджея Diplo, и они смогли покинуть территорию фестиваля. В своем аккаунте диджей рассказал, что прошел 6 миль по грязи, дважды ловил попутку и босиком шел до самолета.

Другая участница, Энджи Пикок, рассказала Insider, что в ее лагере из 300 человек начали ограничивать порции еды, которой изначально должно было хватить до понедельника. Она добавила, что им пришлось экономить воду, и также упомянула проблему с туалетами.

Пришлось задействовать трейлеры и автобусы мобильной связи

Организатор фестиваля Burning Man сообщил Insider, что организаторы проводили тренировки на случай подобных мероприятий и работают над тем, чтобы посетители смогли уехать.

В пресс-релизе, опубликованном в субботу, офис шерифа округа Першинг сообщил, что в этом районе ожидается усиление дождей «в течение следующих нескольких дней, что может привести к дальнейшим задержкам и сбоям».

В шторме погиб человек

В субботу стало известно о смертельном случае во время фестиваля.

Согласно заявлению офиса шерифа округа Першинг, смерть все еще расследуется, и на данный момент дополнительной информации нет.

«Большинство мероприятий были приостановлены или отложены на значительный срок», — добавили в офисе шерифа.

Главные события отложены до вечера понедельника

Аккаунт Burning Man Traffic в X поделился следующей информацией:

«Ворота и аэропорт в Блэк-Рок-Сити и из него остаются закрытыми. Вход и выход приостановлены до дальнейшего уведомления. Вождение запрещено, за исключением автомобилей экстренной помощи. Если вы находитесь в BRC, запаситесь едой и водой и укройтесь в теплом помещении. Ждите дальнейших сообщений. Оставайтесь в безопасности!».

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Фото на обложке: Oleksandr Rybitskiy / Shutterstock