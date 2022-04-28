В Южной Корее появится первый в мире экологичный город на воде

Городам будущего придется вмещать больше людей, уменьшать свое воздействие на окружающую среду и обеспечивать равные возможности для всех. Проект Oceanix Busan предлагает свое решение проблемы. В крупнейшем порту страны Пусане (и втором по величине городе) строится прототип первого в мире плавучего города. Первый этап проекта планируется завершить к 2025 году.

Вчера в штаб-квартире ООН была представлена концепция дизайна. На архитектурных рендерах демонстрируется территория площадью около 0,6 кв. км на 12 тысяч человек, построенную на трех плавучих платформах, где размещается весь спектр городской инфраструктуры — от жилых домов, рынков, офисов, парков, сетей экологически чистой энергии до гидропонных ферм.

Умный город будет на 100% обеспечивать свои потребности в энергии и воде.

Фото в тексте: OCEANIX / BIG-BJARKE INGELS GROUP

В мире существует уже несколько инновационных поселений, защищенных от наводнений, — среди них город-порт ХафенСити в Германии, «города-губки» в Китае и проект реновации бедных кварталов в Бангладеш. Однако Oceanix Busan — это первая попытка построить полностью устойчивый город с нуля.

Проект осуществляют технологическая компания Oceanix, Программа ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) и руководство города Пусан при участии BIG-Bjarke Ingels Group и южнокорейской компании SAMOO в качестве архитекторов. В новом городе будут реализованы несколько интеллектуальных строительных технологий, препятствующих потеплению планеты.

Фото в тексте: OCEANIX / BIG-BJARKE INGELS GROUP «Представьте себе генеральный план, который основан не на прокладке дорог или фундаментов зданий, а распределяет поток энергии, воды, продуктов питания и отходов и создает своего рода план морского мегаполиса», — объяснил датский архитектор Бьярке Ингельс, основатель BIG, на мероприятии ООН.

Рай для экологичной жизни

Пилотный проект в Пусане — ключевая веха в реализации грандиозного плана по строительству плавучих экологичных пространств, которые обеспечат жильем 85 тысяч людей в различных прибрежных городах по всему миру. В выступлении на TED в 2019 году Ингельс описал идею искусственной экосистемы, которая соответствовала бы всем 17 Целям ООН в области устойчивого развития:

«Мы должны спроектировать его так, чтобы он мог вырабатывать собственную энергию, собирая тепловую массу океанов, силу приливов, течений, волн, силу ветра, тепло и энергию солнца. Кроме того, мы собираемся собирать всю дождевую воду, которая падает на рукотворный архипелаг, и обрабатывать ее органически и механически, а также хранить и очищать.

Мы должны выращивать всю нашу еду на месте, в ее основе должны быть рыба и растений, потому что места или ресурсов для молочной диеты будет недостаточно. И, наконец, мы собираемся заниматься всеми отходами на местном уровне, компостируя, перерабатывая и превращая отходы в энергию.

Программы призваны помочь жителям стать более сознательными в отношении своего экологического выбора: например, бытовой мусор будет взвешиваться, и жителям будут выставляться соответствующие счета, и можно будет арендовать самые разные товары, от мебели до детской одежды.

В городском плане также нет дорог, так что езда на велосипеде и ходьба становятся основными видами транспорта».

«Возможно, покидая сушу и выходя в море с точки зрения урбанизма и архитектуры, мы будем вынуждены научиться жить экологичнее, устойчивее», — говорит Ингельс.

План действий для остального мира?

CEO Oceanix Филипп Хофманн говорит, что проект можно воспроизвести и в других локациях.

«Мы начали с Пусана, но мы хотим помочь внедрить это высокоэффективное инфраструктурное решение в другие прибрежные города по всему миру», — отметил CEO Oceanix Филипп Хофманн.

«Оно применимо к любой прибрежной среде, к любому климату и может быть легко откалибровано в соответствии с потребностями населения», — добавил он, демонстрируя слайды с конструкцией из трех платформ, расположенных на Мальдивах, в Майами-Веллингтоне, Лагосе, Рио и Нью-Йорке.

Фото в тексте: OCEANIX / BIG-BJARKE INGELS GROUP

Однако несколько участников встречи отметили, что пока предложение выглядит скорее как фантазии, нарисованные в Photoshop.

Маймуна Мохд Шариф, исполнительный директор ООН-Хабитат, предупредила, что такие амбициозные глобальные решения должны учитывать разнообразие топографии, местных норм и культурного самовыражения. «Для нас очень важно мыслить целостно, чтобы ничего не упустить, — сказала она. — Улучшит ли это качество жизни для всех, включая морскую флору и фауну?».

Архитектор Дэниел Сандлин — партнер BIG, который работал над проектом вместе с Ингельсом с момента его создания. Он хорошо понимает, насколько монументальна задача по созданию единого дизайна для всего мира.

«Нет никакого глобального плана действий. Все дело в том, чтобы ходить по местам, встречаться с людьми и выяснять, что будет важным, — прокомментировал он. — В основе идеи лежит платформа — город на воде. Все остальное на ней должно учитывать то, что происходит в этом сообществе».

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Фото на обложке: OCEANIX / BIG-BJARKE INGELS GROUP