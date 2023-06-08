Создатели Replika выпустили дейтинг-приложение с персонажами на базе ИИ

Как и в обычных приложениях для знакомств, в Bush можно просматривать профили других пользователей и выбирать, с кем начать переписку. Но есть одна особенность — это не реальные люди, а боты на базе ИИ.
Bush — новый сервис от Luka, разработчика чат-бота Replika, где можно практиковаться в общении и флирте, прежде чем заводить реальные знакомства.
В начале года Luka столкнулась с критикой из-за того, что удалила возможность разговаривать на сексуальные темы с ботом в Replika (но позже вернула эту функцию). Теперь для таких отношений появилась отдельная площадка.
Blush находится на стадии бета-тестирования. Им можно пользоваться бесплатно, но есть и премиум-версия за $99 в год, где доступно больше персонажей и «мэтчей».
Blush создавали вместе с профессиональными терапевтами и экспертами по отношениям. Как и в традиционных приложениях для знакомств, пользователь может просматривать различных персонажей, читать описания их профилей и выбирать, с кем начать переписку. По словам главного директора по продукту Replika Риты Поповой, это помогает практиковаться в общении и флирте.
Персонажи наделены различными стилями привязанности и личностными качествами. С ними можно знакомиться, получая, как утверждает Попова, более реалистичный опыт. Также есть возможность ходить с ними на «свидания» в специальных чатах, где сообщения не сохраняются.
Фото в тексте: Replika
«Установить такую связь в приложениях для знакомств по-настоящему сложно, разговаривать с людьми, выяснять, как познакомиться с кем-то поближе, и мне кажется, что лучший способ решить эту проблему — практиковаться», — добавляет Попова.
Персонажи имитируют взаимодействие в реальном жизни: устанавливают границы и сами заканчивают беседы. По словам Поповой, это сделано для того, чтобы приложение было лишь частью жизни, а не полностью заменяло все отношения.
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В ближайшие недели компания выпустит «библиотеку», где будут статьи и исследования с рекомендациями по знакомствам, которые можно применить в реальной жизни. Пользователи также смогут практиковать определенные ситуации в приложении, чтобы меньше бояться будущих взаимодействий.
«Наша цель — вовлечь больше людей в реальный мир», — говорит Попова.
Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney
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