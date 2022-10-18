Эти советы и упражнения повысят гибкость и креативность вашей команды

Креативность позволяет сделать бизнес более гибким: так руководство и сотрудники могут находить нестандартные решения и быстро адаптироваться к новым условиям. По этой причине важно, чтобы компания поощряла и развивала творческие идеи каждого члена команды. Рекомендациями о том, как этого достичь, поделились бизнес-евангелисты Lucid Software Брайан Столлингс и Джессика Гистолиз.

По словам профессора Роберта Франкена, креативность — это «склонность генерировать и распознавать идеи, альтернативы и возможности, которые могут пригодиться при решении проблем, в том числе при общении с окружающими».

Согласно определению Business Agility Institute, гибкость бизнеса — это набор организационных возможностей, моделей поведения и способов работы, которые обеспечивают компании свободу, маневренность и устойчивость для достижения ее цели. И все это возможно только в том случае, если организация предоставляет комфортную среду, чтобы развивать идеи, альтернативы и возможности, о которых говорит Франкен.

Креативность позволяет сделать бизнес гибким, чтобы быстрее решать нестандартные задачи всей командой. Идеи должны исходить от всех сотрудников — разработчиков, специалистов по данным и кибербезопасности, маркетологов, отделов продаж и HR-персонала.

Чтобы создать среду, в которой каждый сможет раскрывать и развивать свои творческие способности, руководителям следует сосредоточиться на трех аспектах.

Операции. Системы управления и политики должны ценить новые идеи и возможности, а не устоявшуюся структуру. Настало время переосмыслить командную деятельность, встречи, семинары и дискуссионные форумы.

Руководство. Если те, кто управляет компанией, обеспечивают благоприятную среду для творческого мышления, остальные будут следовать их примеру.

Люди. Компании стоит инвестировать в решения и практики, которые позволяют каждому сотруднику по-своему проявлять креативность. Так, Lucid Software подарила своему персоналу подписку на сервис мастер-классов MasterClass. Каждый может выбрать занятие на свой вкус, например по кулинарии. Это заряжает людей на повседневную деятельность на долгие месяцы.

Групповые упражнения

Снижение рисков

Чтобы стимулировать творческие способности сотрудников, Lucid Software использует следующее упражнение в рамках операций по управлению продуктом.

Анализирует, моделирует и тестирует каждую гипотезу. Это позволяет определить лучший подход к конкретной инициативе.

Обучает основам этого подхода и его шаблонам каждого члена команды.

Тщательно изучает каждую идею, не исключая ни одну из них сразу, посчитав «глупой». Это показывает, что на самом высоком уровне компании признаются творческие идеи, независимо от их результатов.

Парные и групповые разработки

Компании также могут придумывать творческие задания, над которыми будут работать небольшие группы сотрудников. Это особенно полезно для удаленных и гибридных команд: если в видеозвонке участвуют всего два или три человека, им будет легче открыто общаться и делиться мыслями. Это побуждает людей заводить целенаправленные беседы, активируя их творческий потенциал и улучшая качество идей.

Когда доверие среди людей начнет расти, можно подключить к процессу всю команду. Такой подход называется моббингом. Обе техники исходят из разработки ПО, где они известны как парное и моб-программирование. Тем не менее они эффективны и в других областях.

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Фото на обложке: Trismegist san / Shutterstock