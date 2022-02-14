Почему не стоит работать и вести бизнес с родственниками?

Издательство «Бомбора» выпустило книгу индивидуального предпринимателя Ильи Пискулина «История ИП» . Это честный рассказ о взлетах и падениях одного предпринимателя, который за двенадцать лет сумел вывести на федеральный уровень свою компанию, основать форум для застройщиков и вместе с партнерами создать девелоперскую компанию.

Чтобы справиться с ресторанами и недостатками отрасли, я привлек своего самого родного и надежного человека — маму. Если бы я нанял ее на работу как человека, который не имеет со мной родственных связей, то это было бы самым лучшим решением в жизни.

Моя мама является столь эффективным менеджером, что я мог бы у нее учиться годами и все равно не достигнуть такого уровня. К сожалению, именно наше родство не позволило ей проявить себя должным образом. Сложности начались почти сразу. Они были меньше, чем те, что возникали из-за ресторанов, поэтому мы делали вид, что все нормально.

Проблемы были связаны с тем, что у мамы, помимо коммерческой мотивации, была еще и материнская.

Так что она оберегала меня от всех невзгод. В результате я вел себя не как руководитель, а как маменькин сынок. Так всегда происходит, когда работаешь с родней. Вы в большей степени родственники, чем сотрудники, и вы не можете забыть о том, что либо дорожите человеком, либо чем-то ему обязаны, помимо исполнения рабочих дел или заработной платы.

Маменькиным сынком я был часто не по своей воле. Иногда мама просто не сообщала мне о чем-то важном, потому что ограждала меня, старалась сделать все самостоятельно и тем самым причиняла урон себе, заведению, мне как предпринимателю и как руководителю.

В ситуации со сбежавшими сотрудниками она была тем человеком, который первым прибыл на место происшествия и вел разговоры с командой бунтарей. Меня она убедила приехать позже. Почему-то я ее послушал, и это сильно ударило по моему авторитету.

Она же, чтобы не подвести меня и наладить бизнес-ланчи, взяла на себя работу менеджера и в ручном режиме обслуживала людей, подгоняла официантов, дирижировала кухней.

Могу сказать, что работала она в револьверном режиме и уничтожала себя, но, как ей казалось, делала, что могла. Никакой системы как управленец она не создавала. Если бы я знал, то запретил бы ей так работать и попросил бы открыть вакансии, изменить порядок вещей, но я не знал о многом.

Она всегда рапортовала, что все хорошо, даже если это и не было правдой. На некоторых значимых переговорах она защищала ресторан так, как будто кто-то нападал на ее сына. В итоге переговоры не всегда заканчивались правильно. Она во всем искала скрытые смыслы и следила за тем, чтобы меня не обижали. Она работала не на рестораны, а на меня. То же самое можно сказать о любом вашем родственнике.

Он работает на вас и лишь потом на вашу компанию.

К сожалению, так бывает, что, нанимая родственника, вы начинаете работать на него, что-то доделывая и переделывая, за что-то доплачивая и переплачивая, потому что тот считает, что вы чем-то ему обязаны, а вы не хотите испортить отношения.

Если я все-таки узнавал о каких-то проколах, то не мог ничего предъявить — требовать от мамы оказалось проблемно. В какой-то момент я все же понял, что ей не хватает управленческого подхода, поскольку есть материнский подход, и решил об этом поговорить.

Так как она была моей мамой, говорить с ней прямо не получалось. Если бы она была простым сотрудником, то я бы сообщил, что именно меня не устраивает и как надо работать. Здесь же я был вынужден подбирать слова.

Впрочем, даже так ей показалось, что я был груб и неблагодарен. Любые разговоры у нас заканчивались семейными драмами, так как она обижалась, думая, что подводит меня и что я не ценю ее работу. В итоге я о многом предпочитал молчать. Наверное, о еще большем молчали мои партнеры.

Я искренне считаю, что основа развития любой команды — это когда собственник не подбирает слова, а говорит как есть.

На подбор слов уходит много времени, и если вы не говорите напрямую, то всегда искажаете содержание, а ваш собеседник не понимает критичность. Если я говорил маме все как есть, это ее обижало, а если подбирал слова, мы не работали с проблемой по-настоящему.

Пожалуй, обиды — это главный повод не брать на работу родственника.

Есть всего одна причина для работы человека на какой-либо должности — профессионализм. Мы нанимаем родственника за надежность, желая пристроить, а увольняем за непрофессионализм, однако он обижается. Это наносит непоправимый ущерб семейным отношениям и репутации руководителя, так как во взаимоотношениях с родственником вы проявляете слабоволие.

Ощущение долга — самое сложное в родственных рабочих отношениях.

От многих родственников предпринимателя я слышал истории, якобы именно этот родственник делает весь бизнес, а значит, он принадлежит и ему. Почему-то родня часто думает, что, придя на работу, может претендовать на часть бизнеса. Это не так.

Хорошая работа вознаграждается премией и не более. Не понимаю, почему брат предпринимателя склонен думать, что после многолетней работы ему должны дать долю в компании.

С друзьями — почти как с родственниками. Деньги — лучшее убийство социальных связей. Основа дружбы — добрая воля общения.

Вы дружите, потому что вам хорошо вместе. Никто никому ничего не должен, и никому нет выгоды. Хотите убить дружбу — сделайте одну или обе стороны должниками. К тому же дружба — это равенство, которое автоматом нарушается в работе.

Когда вашим другом становится ваш коллега — это нормальная схема, но когда друг становится коллегой — это чаще всего ошибка. Мой вам совет, если хотите нанять родственника или друга — не делайте этого. Всегда можно найти на работу кого-то другого, а вот найти второго друга или родственника гораздо сложнее.

Мы любим нанимать родственников и друзей от неопытности и оттого, что видим в них больше компетентности, чем есть на самом деле. Часто мы ждем от них таких же результатов, каких они достигают в нашей душе своей улыбкой. Но, сидя за столом переговоров, мы видим, что они волшебники только в общении с нами, и это разочаровывает.

Через несколько месяцев маминой работы у нас с ней накопилось слишком много вещей, о которых мы не говорили. К тому же папа все чаще упрекал меня: «Сын, мы потеряем мамку в этих ресторанах, она же просто умрет».

В итоге я попросил ее больше не работать в заведениях. К счастью, моя мама — самый понимающий человек на свете, который всегда сделает, как мне нужно. Она, конечно, очень расстроилась, но все поняла и ушла.

Через какое-то время рана на управленческой системе, возникшая после ее ухода, затянулась новыми людьми. Теория, что в бизнесе всем можно найти замену, подтвердилась. Я был этому рад, потому что в жизни найти замену маме нельзя.