Бизнес-идеи для разных людей

При создании бизнеса главное — найти такую идею, которую будет интересно развивать вам и которая найдет отклик у клиентов. Это легко сказать, но нелегко сделать. В этой статье выясним, с чего начать поиск бизнес-идеи, и рассмотрим как офлайн-, так и онлайн-варианты.

Содержание статьи

1. Бизнес-идея — что это

Здесь все просто: бизнес-идея — это идея, которая необходима для построения новой компании. Она предполагает создание товаров или услуг, которые будут ценны для потребителей и поэтому смогут приносить предпринимателю доход.

2. Идея бизнеса с нуля. Как начать

У каждого в жизни есть что-то, вокруг чего можно построить бизнес. Обычно удачная идея находится на пересечении трех точек: занятия, которым вы увлечены, занятия, в котором вы разбираетесь, и занятия, в которое вы готовы вкладывать время и деньги.

Найти бизнес-идею можно с помощью письменного упражнения. Для его выполнения нужно взять лист бумаги и разделить его на три столбца. Лучше не делать этого в Excel или Google Таблицах: написание списков от руки позволит сформулировать больше вариантов. На 15-20 минут (но не больше) уберите все отвлекающие факторы и постарайтесь сосредоточиться на заполнении столбцов.

Столбец №1. 10 вещей, которые вам нравится делать и которые включают в себя работу в том или ином виде (рисование, написание текстов, пение, сборка мебели, разработка сайтов, помощь пожилым людям и так далее).

10 вещей, которые вам нравится делать и которые включают в себя работу в том или ином виде (рисование, написание текстов, пение, сборка мебели, разработка сайтов, помощь пожилым людям и так далее). Столбец №2. 10 способов, которые позволят вам показать свою работу миру (онлайн-курс, персональные уроки, интернет-магазин, розничный магазин, серия книг, видео и так далее).

10 способов, которые позволят вам показать свою работу миру (онлайн-курс, персональные уроки, интернет-магазин, розничный магазин, серия книг, видео и так далее). Столбец №3. Просмотрите первые два столбца и в третьем столбце запишите 10 бизнес-идей. Это могут быть уроки живописи, интернет-магазин с уникальной мебелью или что угодно еще.

В первый раз идеальная идея может не найтись, и это нормально. Этот этап похож на написание первого черновика книги или статьи: он лишь запускает процесс.

3. Где искать бизнес-идеи

Справьтесь с тем, что мешает вам

Найдите решение проблемы, которая вас раздражает.

Выберите какую-нибудь ежедневную задачу и придумайте инструмент, который сделает ее выполнение удобнее, дешевле или приятнее.

Решите проблему определенной аудитории

Соберите email-адреса людей, которые связаны с определенной темой, и узнайте, что их беспокоит сильнее всего.

Проанализируйте тематические форумы и такие платформы, как Quora и Reddit, чтобы узнать болевые точки и желания нишевой аудитории.

Найдите бизнес-идеи в своей работе

Обратите внимание на внутренние процессы компании, в которой вы работаете (управление персоналом, финансы и бухгалтерия, маркетинг, менеджмент, продажи и так далее). Подумайте: что можно было бы сделать удобнее? Можно ли улучшить процессы с помощью технологий?

Взгляните на коллег: как они могут повысить свой профессионализм? Как повысить их удовлетворенность работой, чтобы компания могла сохранить лучших сотрудников?

Придумайте, как улучшить основное предложение вашей компании. Как можно сделать его удобнее или дешевле?

Посмотрите, какие продукты вашей компании можно применить в другой отрасли. А как сделать их доступными для совершенно иного рынка?

Ищите возможности для роста в цепочке поставок. Как можно улучшить процессы для поставщиков и клиентов?

Анализируйте тренды

Изучите тренды в таких соцсетях, как Twitter, Reddit и YouTube. Если вы можете быстро перестраиваться под актуальные запросы, предлагая соответствующие товары или услуги, у вас получится создать успешный бизнес.

Замечайте тренды. Выберите отрасль и на пару месяцев погрузитесь в нее полностью, читая все, что о ней пишут. Продолжайте, пока сами не сможете замечать и предсказывать будущие тренды в этой индустрии.

Исследуйте то, что вам нравится

Вспомните прошлые места работы и проанализируйте, что вам нравилось и не нравилось в них. Подумайте, какой бизнес позволил бы вам заниматься любимым делом. Например, если вам было приятно общаться с клиентами, почему бы не построить коучинговую или консалтинговую компанию?

Составьте список вещей, которые вы любите и могли бы делать бесплатно. Подумайте, как можно превратить их в бизнес. Например, если вы увлечены здоровым образом жизни и в свободное время ищете рецепты, новые упражнения и читаете о последних тенденциях в ЗОЖ-индустрии, то почему бы не завести блог или коучинговую компанию?

Развивайте свои сильные стороны

Вспомните прошлые места работы и проанализируйте, в чем вы были по-настоящему хороши. Подумайте, в каком бизнесе вы смогли бы использовать свои навыки и сильные стороны. Например, если вы успешно вели блог, работая в маркетинговом отделе, вы могли бы стать востребованным копирайтером-фрилансером.

Подумайте, в каких отраслях у вас было бы явное преимущество благодаря опыту, навыкам или связям. Как вы могли бы использовать это преимущество при построении бизнеса?

Генерируйте идеи

Тренируйте мозг, чтобы слету придумывать идеи. Для этого ежедневно записывайте 10 идей по одной теме. Они необязательно должны быть связаны с бизнесом, но должны касаться только одной темы. Это пробудит креативность. Пример: придумайте 10 идей по облегчению готовки, 10 идей по сбросу веса, 10 идей по продаже книг и так далее.

Читайте, читайте и еще раз читайте. Чем больше вы узнаете о различных вещах во всевозможных областях, тем больше идей у вас появится. Расширяйте кругозор, и ваши бизнес-идеи станут разнообразнее.

Примените хорошо известную бизнес-модель к другой отрасли

Придумайте Uber для одной индустрии, Airbnb — для другой и Parker — для третьей и так далее.

Найдите свою нишу и перепродавайте товары по системе дропшиппинга на Amazon, eBay и других маркетплейсах.

4. Бизнес-идеи дома

Покупайте товары оптом и продавайте их онлайн

Многие предприниматели закупают товары оптом и затем продают их в розницу с наценкой. Выбирайте уникальные или нишевые вещи, которых нет на местном рынке. Если их легко хранить и транспортировать, то сначала можно вести бизнес из дома. Арендовать помещение и нанять сотрудников можно будет тогда, когда сомнений в успешности задумки не останется.

Продавайте товары, сделанные своими руками

Превратите хобби в бизнес. Даже если продукцию нужно создавать в другом месте (например, в студии или мастерской), ее можно хранить и продавать дома. Вы сможете контролировать качество и стоимость товаров и адаптировать их для определенной аудитории. Вы также сможете сотрудничать с маркетплейсами или создать собственный онлайн-магазин, а со временем нанять сотрудников и масштабировать производство.

Откройте дропшиппинг-магазин

Дропшиппинг — бизнес-модель, при которой сторонняя компания производит, хранит и транспортирует товары от вашего имени, а вы занимаетесь маркетингом и обслуживанием клиентов. Работая по этой модели, вы берете на себя все расходы и зарабатываете на наценке. Чтобы привлечь покупателей, попробуйте продавать вещи от разных поставщиков, выделяться высоким качеством обслуживания, выйти на малоосвоенный рынок или выбрать для продукта новую аудиторию.

Делайте печать на заказ

Как и в дропшиппинге, здесь не нужно покупать оборудование или заниматься поставками. Используйте собственные эскизы или обратитесь к дизайнеру, чтобы сделать небрендированные товары уникальными. Вы можете работать с такими вещами, как рюкзаки, подушки, кружки, футболки, чехлы для телефонов и так далее.

Предлагайте свои услуги в интернете

Продавать услуги из дома даже легче, чем товары. Обычно этим занимаются представители таких профессий, как дизайнер и копирайтер, но в интернете также можно предлагать уборку квартир, персональные тренировки и выгул собак. Чтобы найти клиентов, потребуется активно налаживать связи и просить знакомых вас рекомендовать. Зато довольные клиенты обязательно вернутся к вам вновь.

Проводите онлайн-занятия

Практически для каждого навыка есть своя аудитория: кто-то хочет выучить английский, а кому-то пригодятся советы по маркетингу или бытовые лайфхаки. Размер учебных групп и длительность занятий можно варьировать. Если не хотите взаимодействовать с аудиторией, запишите платный онлайн-курс.

Превратите свои услуги или опыт в продукт

Создайте дополнительный источник дохода — физическую или цифровую копию своих услуг. Это могут быть онлайн-курсы, лицензионный контент (стоковые видео, фото или музыка), отчеты по какой-либо теме, шаблоны, электронные книги и так далее. Как правило, это цифровые продукты, для создания которых не требуется специальное оборудование или место для хранения.

Наберите аудиторию, которую сможете монетизировать

Попробуйте сделать Youtube-канал или Instagram-блог своим источником дохода. Если привлечь большое количество подписчиков, можно будет получать комиссию за продажу аффилированных товаров или размещать рекламные посты. Это не самый легкий способ заработка из дома, особенно в краткосрочной перспективе, но если вы соберете вокруг себя единомышленников, то сможете монетизировать эти усилия.

Купите существующую e-commerce-компанию

Если вы хотите получить источник дохода, который можно поддерживать дистанционно, купите готовую e-commerce-компанию. Ее цена может зависеть от разных факторов: выручки, потенциальной прибыли, доступных активов (объема email-базы или количества подписчиков в соцсетях), товарных остатков и так далее. Некоторые продавцы такого бизнеса могут даже ввести вас в курс дела.

Играйте в видеоигры

Многие считают, что игры — пустая трата времени, однако это хобби может приносить прибыль. Такие стриминговые платформы, как Twitch, сделали геймеров известными, а некоторых — и богатыми. Индустрия киберспорта оценивается более чем в $1,5 млрд, а трансляция в Twitch может собрать до 100 тысяч зрителей. Один из способов монетизировать киберспорт — сотрудничество со спонсорами. Они платят за то, чтобы вы играли в их игры и транслировали это на своем канале.

5. Бизнес-идеи в гараже

Ремонтная мастерская

Это идеальная бизнес-идея для гаража. При наличии соответствующих навыков и опыта ремонтировать можно что угодно: машины, велосипеды, компьютеры, бытовую технику, мебель и так далее. Иногда ремонт старой вещи обходится дороже, чем покупка новой, но к мастеру своего дела клиенты все равно будут приходить. Кроме того, можно скупать поломанные предметы, ремонтировать их продавать прямо в гараже или через интернет.

Монтаж

Если у вас есть талант собирать вещи, вы можете организовать в своем гараже соответствующий бизнес. Когда люди покупают новую мебель, технику или что-то еще, что требует сборки, им приходится тратить время на изучение инструкций — не всем хватает на это терпения. Вы можете выполнять эту работу за них, экономя время и энергию своих клиентов.

Ателье

Если вы умеете шить и ремонтировать одежду, в гараже можно организовать ателье. Для этого понадобится специальное оборудование, швейные материалы и хорошее освещение. В ателье также можно создавать товары для дома: постельное белье, шторы, скатерти и салфетки, одеяла и покрывала, фартуки и прихватки, коврики, корзины для хранения вещей, украшения для интерьера и так далее.

Изготовление украшений ручной работы или ремонт ювелирных изделий — еще одно простое и прибыльное дело, которое можно вести в гараже. Вы можете заниматься только аксессуарами или сделать их частью вашего бизнеса по продаже одежды.

6. Лучшие бизнес-идеи для маленького города

Кофейня-бар

Кофейня, в которой вечером можно выпить пива или вина, — идеальный вариант для маленького города. Дело в том, что во второй половине дня продажи кофе резко сокращаются: чтобы закрываться позже и зарабатывать больше, понадобится включить в меню алкоголь. Так заведение станет притягивать не только фрилансеров и других людей, которым нужно комфортное место для работы и переговоров, но также влюбленные пары и компании друзей, которые хотят приятно провести вечер.

Магазин одежды

Как правило, в маленьких городах сложно найти хороший магазин одежды. И речь идет далеко не об огромном торговом центре — в некоторых случаях людям приходится ехать в соседний населенный пункт даже за самыми базовыми вещами. Именно поэтому ваш магазин одежды может стать местом притяжения для местных жителей, особенно для подростков, которые следят за трендами.

Пекарня

Содержать пекарню тяжело, но в маленьком городе эти усилия быстро окупятся, так как к вам будут приходить за угощениями на все случаи жизни: от булочек к завтраку до праздничных пирогов. Кроме того, вы сможете брать на работу местную молодежь, тем самым поддерживая локальное комьюнити.

Магазин продуктов

Да, эта идея может показаться очевидной, но это не значит, что она плоха. Прежде всего, она практична: в еде нуждаются абсолютно все люди, поэтому это почти беспроигрышный вариант. Если вы не хотите открывать традиционный магазин, подумайте о специализированном, например, магазине сыра или вина. Если кажется, что это слишком узкое направление, то можно открыть магазин сыра и вина.

Репетиторство

В любом городе есть дети, которым с трудом даются те или иные предметы. Сейчас очень популярны онлайн-репетиторы, но ничто не заменит личного общения с учителем, поэтому стоит рассмотреть и такой вариант бизнеса. Вы можете начать этот путь самостоятельно, а затем нанять других преподавателей. Если вы на это решитесь, то отдавайте предпочтение кандидатам, которые хороши в каком-то одном предмете, а не готовы хвататься за все подряд — от математики до литературы. Обычно это говорит о непрофессионализме человека.

Автомойка

Всем людям независимо от места жительства нравятся чистые машины, так что автомойка — это еще один хороший вариант для маленького города. Самое главное — выбрать удачное расположение: именно это во многом определит успех бизнеса.

Фитнес-зал

На первый взгляд, эта идея не кажется подходящей для маленького города, но это не совсем так. Во-первых, фитнес-зал можно адаптировать к потребностям местной аудитории, а во-вторых, он может пользоваться большой популярностью в холодных регионах, где большую часть года нельзя заниматься спортом на улице.

Ресторан

И большие, и маленькие города нуждаются в хороших ресторанах. Как и пекарня, это непростой бизнес, в котором важны и управленческие, и кулинарные навыки. Но если у вас есть драйв и нужный опыт, то заведение может стать очень успешным.

Парикмахерская/барбершоп

Стрижка — это услуга, в которой люди разного возраста нуждаются как минимум несколько раз в год. Умножьте количество жительниц города на три и получите примерное количество визитов в ваш салон. Причем в реальности оно будет еще больше, так как вы сможете предлагать не только стрижки, но еще и окрашивания, укладки, маникюр, макияж и так далее. И не стоит забывать, что мужчины тоже регулярно стригутся, поэтому и они станут вашими постоянными клиентами.

Домашний ремонт

Если вы тот самый человек, которому звонят все знакомые, когда у них ломается сантехника или протекает крыша, подумайте о превращении своих навыков в бизнес. Даже в маленьком городе услуги специалиста, который может качественно выполнить основные работы по дому, будет пользоваться большим спросом.

7. Бизнес-идеи для интернета

Интернет-магазин

Доступность интернет-магазинов для покупателей позволяет быстро выйти на глобальный рынок. Чтобы ecommerce-бизнес стал успешным, главное — привлечь как можно больше трафика на сайт. А когда магазин выйдет на стабильный заработок, понадобится сфокусироваться на рекламе и маркетинге. Его дальнейшее развитие будет во многом зависеть от того, насколько влиятельный бренд вы сможете построить.

Покупка и продажа сайтов

Это во многом похоже на сделки с недвижимостью: нужно покупать недооцененные сайты, улучшать их и продавать с наценкой. Найти их можно на таких ресурсах, как FE International, WeSellYourSite, Flippa and WebsiteBroker. После приобретения первым делом понадобится привести на сайт трафик и монетизировать свои вложения в ресурс, чтобы увеличить месячную прибыль от него. Когда трафик будет на максимуме, сайт можно будет продать — самостоятельно, или на одной из площадок, указанных выше.

SaaS-бизнес

SaaS расшифровывается как software as a service (программное обеспечение как сервис). Это бизнес-модель, в которой клиенты покупают подписку на софт, работающий в облачной системе. SaaS-бизнес — отличный вариант для тех, кто умеет писать код и создавать программы. Он позволяет относительно легко удерживать покупателей: если они однажды положились на ваше решение, то вряд ли уйдут, если их все продолжит устраивать.

Магазин цифровых продуктов

Цифровые продукты — это все, что можно скачать в интернете, поэтому такой бизнес полностью ведется онлайн и не требует специальных помещений и оборудования. Предлагать в таком магазине можно любой цифровой контент. Например, PDF-файлы: шаблоны для электронных писем, резюме, сопроводительных писем, визиток, календарей и тому подобного. Люди готовы платить за то, чтобы выглядеть профессионально, поэтому вы сможете найти свою аудиторию.

Приложение

Этот вариант тоже подойдет тем, у кого есть опыт в разработке и развитии мобильных приложений. Самое сложное и важное — придумать уникальную идею, чтобы привлечь пользователей, ведь только в App Store доступны более 2 млн приложений. Но количество скачиваний не равно размеру дохода. Чтобы удержать людей, потребуется постоянно добавлять новые функции или контент. Следующим шагом станет запуск платных возможностей, чтобы зарабатывать не только на скачиваниях.

Самым большим успехом пользуются вирусные приложения. Рекламируйте свой продукт везде где только можно — отличным стартом могут стать соцсети. Подумайте, как сделать так, чтобы пользователи захотели делиться вашим контентом с окружающими. Лучше всего в таких случаях работает что-то забавное или полезное. Чем больше репостов и шеров будет у вашего контента, тем больше шансов, что приложение станет вирусным.

Исследования рынка

Любому бизнесу важно знать свою целевую аудиторию, конкурентов и ситуацию на рынке. Но не у каждой компании есть ресурсы для проведения такого анализа — и они с удовольствием обратятся за этим к сторонним специалистам.

Онлайн-платформа для фитнеса

Этот бизнес позволит просвещать клиентов в вопросах спорта и помогать им в достижении фитнес-целей. Вы сможете записывать онлайн-курсы, проводить видеотренировки и составлять программы занятий. Плюс этого варианта в том, что вы сможете вести гораздо больше людей, чем работая офлайн. Многие персональные тренеры пользуются такими платформами, как Truecoach, чтобы монетизировать свой контент, но подобные сайты берут плату за подписку.

Расширение для Chrome

Еще один вариант для разработчиков: они могут создать расширение для Chrome, которое будет доступно в официальном магазине этого браузера. Как и в случае с мобильным приложением, самое главное здесь — уникальная, но при этом универсальная идея, которая сможет заинтересовать много самых разных людей.

Интернет-магазин дизайнерской одежды

Все больше дизайнеров продают одежду онлайн — этим можете заняться и вы. Начать можно с чего-то простого вроде футболок, чтобы минимизировать расходы на запуск бизнеса. Когда увеличится трафик на сайт и появится база преданных клиентов, можно будет расширить ассортимент магазина.

Онлайн-сервис для путешественников

Travel-индустрия — одна из самых крупных и быстроразвивающихся, поэтому в ней всегда найдется место для нового бизнеса, но и конкуренция будет серьезной. Добиться успеха в этой сфере можно с помощью приложения, аналога которому на рынке нет. Оно может относиться только к одному виду путешествий, например, бизнес-поездкам или пешему туризму. В продвижении такого сервиса поможет блог, который будет рассказывать об опыте имеющихся клиентов, тем самым привлекая новых.

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