Как начать вести бизнес в Чили

Чили предлагает стабильные условия с точки зрения инноваций и экономики для бизнеса из всех областей и любого размера. Экономический рост, контролируемая инфляция, защита иностранных инвестиций, сниженная ставка корпоративного налога и прочие факторы делают страну привлекательной для иностранцев. В этом материале — практическое руководство по ключевым правовым вопросам при открытии компании в Чили.

Получаем ИНН

Лицам, желающим вести бизнес в Чили, потребуется платить налоги с помощью Single Tax Role (RUT) — идентификационного номера налогоплательщика.

Чтобы его получить, иностранцу (физическому лицу или компании) нужно предоставить доверенность на жителя Чили. Эта доверенность нужна для того, чтобы представлять инвестора в налоговой службе. Ее можно подписать в Чили или заграницей. Во втором случае ее нужно заверить апостилем и отправить в страну в бумажном виде.

Если RUT собирается получить компания, то потребуется предоставить следующие данные.

Устав компании.

Сертификат Certificate of Good Standing, подтверждающий правоспособность юридического лица.

Информацию о текущих акционерах, их доли участия и ИНН, а также о месте уплаты налогов.

Крайне важно, чтобы все документы были заверены апостилем или легализованы, а также изготовлены не позднее двух месяцев назад на момент подачи. Документы на других языках, помимо испанского и английского, должны быть переведены компетентным специалистом и заверены апостилем.

Получив эти документы, представитель должен заполнить форму 4415.1 (Form 4415.1) для налоговой службы Чили (Servicio de Impuestos Internos, SII), с помощью которой он получает RUT.

Открываем компанию или постоянное представительство

В Чили доступно множество форм ведения бизнеса — от некоммерческих организаций до публичных корпораций.

Доступные типы компаний

После получения RUT и занесения в базу данных налоговой службы можно приступать к регистрации компании, подписав официальный документ об учреждении. Он регулирует, среди прочего, способ управления компанией и предоставляемый акционерами капитал.

Примечание. Чтобы пройти эту процедуру из-за границы, доверенность должна включать право на регистрацию компании в Чили. В таком случае представитель подпишет документ о создании компании от вашего имени. Кроме того, можно приобрести все акции организации, уже зарегистрированной в стране.

Иностранная организация может выбрать один из следующих типов ведения бизнеса.

Открытое акционерное общество (Public Limited Company).

Акционерное общество (Stock Company).

Общество с ограниченной ответственностью (Limited Liability Company).

Другой.

Как правило, не обязательно выбирать какую-либо из этих структур. Исключение составляют бизнесы из определенных областей, таких как банковское дело, инвестиционные фонды и прочие.

Чтобы выбрать подходящую структуру, важно учитывать корпоративный менеджмент (corporate management), корпоративное управление (corporate governance), возможность передачи акций и другие аспекты.

Постоянное представительство

Постоянное представительство — это подразделение, зарегистрированное в Чили. Через него иностранный бизнес может вести деятельность в стране, не открывая там новую компанию.

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В ряде случаев это наиболее удобная структура, благодаря соглашениям об избежании двойного налогообложения, позволяющим платить налоги только в той стране, где расположена родительская компания.

Выбираем налоговую стратегию

Получив RUT и выбрав подходящую корпоративную структуру, следует запросить отчет о том, какими налогами будет облагаться будущая прибыль. Помимо этого, важно определить, какой налог нужно оплатить в случае продажи активов компании (акций или прав).

Налог на вывод прибыли

Прибыль, полученная иностранными лицами в Чили, обычно облагается дополнительными единым налогом в размере 35%. При распределении дивидендов или прибыли между иностранными акционерами компания обязана удерживать 35%, согласно Форме 50 (Form 50), которую можно найти на сайте налоговой службы.

Корпоративный налог

В Чили корпоративный налог составляет 25% от дохода, полученного компанией за год. Он применяется для малых и средних бизнесов с годовым оборотом менее $2,7 млн. Когда партнеры получают дивиденды, компания должна удерживать разницу между корпоративным налогом и дополнительной налоговой ставкой в 35%.

Налог на продажу активов компании (прирост капитала)

Продажа акций компании также может приносить прибыль ее владельцу. Чтобы ее рассчитать, из суммы продажи нужно вычесть стоимости доли на момент регистрации компании.

Наибольшая прибыль облагается налогом в размере 35% (его размер может варьироваться в зависимости от того, в какой стране расположена материнская компания).

Регистрируемся в публичном реестре

Теперь представитель может подписывать устав компании. Этот документ определяет форму управления, капитал, юридический адрес, вид коммерческой деятельности и прочие аспекты родительской компании. Свидетельство о регистрации должно быть нотариально заверено.

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В случае создания постоянного представительства также потребуется указать следующую информацию.

Представительству известно, что его коммерческая деятельность и соглашения регулируются чилийским законодательством.

Представительство будет поддерживать достаточную ликвидность, чтобы выполнять обязательства и уплачивать налоги.

В течение 60 дней выдержка из официального документа должна быть опубликована в местном издании Official Gazette и зарегистрирована в торговом реестре (Commercial Registry).

Предоставляем необходимые документы

После прохождения предыдущих этапов представителю компании необходимо обратиться в налоговое управление. Чтобы получить RUT и начать вести деятельность, потребуются следующие документы.

Официальный документ о регистрации постоянного представительства, публикация в государственном издании и регистрация в торговом реестре.

Сертификат Certificate of Good Standing, устав и доверенность, выданная материнской компанией за рубежом.

Договор об аренде, свидетельство о праве собственности или документ о передаче права на пользование недвижимостью в Чили.

Помимо этих документов, также нужно подать форму 4415 (Form 4415), которая информирует об экономической деятельности, которую компания будет вести в стране.

Выполнив предыдущие шаги, организация должна доказать свое местонахождение в стране с помощью договора об аренде или субаренде. После этого она получает право выставлять счета и прочие налоговые документы в Чили.

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Фото на обложке: Jose Luis Stephens / Shutterstock