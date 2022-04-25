10 советов по этикету для тех, кто ведет бизнес в ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — страна, состоящая из семи небольших городов-государств, в число которых входят Дубай и Абу-Даби. Чтобы успешно вести бизнес на этом рынке, важно знать его культурные особенности. Директор по развитию бизнеса Glint Innovation Куатар Эль Хилали и генеральный менеджер Starmedix Inc. Аджит Пал, которые много работали в ОАЭ, рассказали о тонкостях такого сотрудничества.

Поддерживайте деловые отношения

По словам Эль Хилали, клиенты из ОАЭ нуждаются в особом подходе. «Продолжать личные встречи нужно даже после заключения контракта. Мы наняли местную жительницу для встреч с клиентами. Мы ознакомили ее со всеми нашими продуктами, но они по-прежнему хотели видеть именно нас». Эль Хилали добавляет, что заказчики из государственного сектора «особенно требовательны».

Учитывайте языковой барьер

Если в команде есть человек, который владеет арабским языком, то это дает большое преимущество. Особенно в государственном секторе, где, по подсчетам Эль Хилали, 80% сотрудников очень плохо говорят по-английски. Тем не менее в частном, вероятно, хватит и команды, владеющей лишь английским языком.

Проявляйте терпение

Чтобы заключить сделку в ОАЭ, потребуется довольно много времени. Как утверждает Эль Хилали, это связано с длительностью сроков утверждения. Иногда ей приходилось ждать в течение трех лет, чтобы завершить сделку. Она отмечает, что получение платежей от государственных клиентов также занимает много времени, и это следует учитывать.

Быбирайте места для бизнес-встреч

Первые встречи, как правило, проходит в конференц-залах и офисах потенциального клиента или же в отеле, в котором вы остановились. По словам Эль Хилали, чтобы произвести впечатление, для второй встречи клиентов можно пригласить, к примеру, в отель, где часто есть красивые вестибюли и конференц-залы. Пал соглашается: «Когда отношения установятся, и обе стороны будут довольны, то иногда можно будет посещать и рестораны».

Рассчитывайте время

Пунктуальность важна, но, как говорит Пал, она не всегда ответна. Коллега из ОАЭ может заставить вас ждать, но не оценит, если вы задержитесь. Эль Хилали добавляет, что государственные служащие часто опаздывают на 15-30 минут.

Не отказывайтесь от кофе

Во время деловых встреч в ОАЭ часто угощают арабским кофе. Это очень крепкий и горький напиток, который иногда приправлен кардамоном и подается в чашках без ручек. Отказ выпить его (если на то нет медицинских обоснований) может расцениваться как оскорбление.

Примечание. Официант будет продолжать доливать кофе, если вы не держите чашку в руке. Звучит нелогично, но чтобы вежливо сообщить официанту, что добавка не потребуется, достаточно потрясти при нем пустой чашкой.

Будьте готовы поторговаться

По словам Пал, несмотря на то, что это богатая страна, в ОАЭ много торгуются. «Они ожидают приемлемых цен и хорошо готовятся», — говорит он. Эль Хилали добавляет: чтобы выделиться среди конкурентов и упростить процесс госзакупок, нужно иметь уникальный продукт. В противном случае следует предложить клиентам три варианта по стоимости, и они выберут самый дешевый.

Соблюдайте дресс-код

ОАЭ — мусульманская страна, требующая консервативного стиля. Эль Хилали и Пал считают, что деловой костюм — лучший вариант как для женщин, так и для мужчин. При этом Эль Хилали добавляет, что для женщин допустима одежда с короткими рукавами.

Помимо этого, следует учитывать и погоду. В ОАЭ тепло круглый год, а с мая еще и очень влажно. Западные мужчины часто перемещаются между встречами в футболке, а затем надевают чистую рубашку и пиджак перед тем, как войти в очередное здание с кондиционером. Некоторые даже берут с собой запасную рубашку.

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«Вы будете сильно потеть», — утверждает Эль Хилали. Это абсолютно нормально: клиенты поймут, что вы прибыли из гораздо более прохладного климата, и нередко могут предложить снять пиджак во время встречи.

Не обменивайтесь рукопожатием

В ОАЭ лучше избегать рукопожатия, если только этого не предлагает собеседник. В целом, считается приемлемым, если мужчина жмет руку мужчине, а женщина — женщине.

Скачайте WhatsApp

Этот мессенджер широко используется для бизнес-целей в ОАЭ. Эль Хилали утверждает, что клиенты могут отправлять через него даже документы и скриншоты.

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Фото на обложке: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock