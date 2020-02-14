Что нужно учесть при создании приложения для знакомств

В чем заключаются особенности рынка онлайн-знакомств? Таким вопросом задалась автор блога на Medium по имени Надеж, которой начальник предложил поучаствовать в разработке приложения для поиска пары. Вот к каким выводам она пришла.

В прошлом я работала помощником CEO одной технологической корпорации. Однажды начальник пришел ко мне с новой идеей: создать приложение для знакомств и сделать его достаточно успешным, чтобы крупные игроки захотели его выкупить. «Забавный способ сделать небольшое состояние!» — с энтузиазмом заявил он.

Всего за несколько недель я наняла команду программистов, и мы приступили к делу. Поскольку я пишущий автор с опытом в маркетинге, меня сделали ответственной за пиар. Я начала изучать другие сервисы для знакомств: как они себя продвигают, какие компании владеют основными платформами и так далее. Затем я поговорила с несколькими юристами и выяснила, что можно, а что нельзя обещать пользователям по закону.

В слоганах запрещены гарантии

Первый факт, который я узнала: приложения для знакомств не имеют права обещать, что они помогут найти любовь, достичь счастья, влюбиться или получить любой другой тип романтического удовлетворения. Вместо этого маркетинговые команды изо всех сил стараются выстроить коммуникацию с пользователями так, чтобы те самостоятельно пришли к подобным выводам. Вот как звучат слоганы некоторых известных платформ.

«Мы верим в любовь!» — Match.com

«Вы настроены на поиск любви всерьез?» — eHarmony

«Знакомься. Общайся. Встречайся» — Tinder

«Назначай свидания. Встречайся. Развивай связи» — Bumble

«Общайся. Встречайся. Знакомься» — Plenty of Fish

«Еврейские знакомства и одинокие евреи» — Jdate

«Делись своей жизнью и своей верой» — Christian Mingle

«Приложение для знакомств и общения LGBTQ+» — Her

«Знакомьтесь с парнями поблизости» — Grindr

Единственный слоган, который немного отклоняется от этой парадигмы, придумало Hinge: «Приложение, которое вы удалите». Очень умно.

Эти компании тратят огромное количество денег на маркетинг, чтобы найти как можно более близкие к любви намеки, не пересекая определенную законом границу.

Рынок онлайн-знакомств монополизирован

Вот что я открыла для себя далее: некоторые из самых известных онлайн-платформ для знакомств принадлежат одному и тому же владельцу.

Познакомьтесь с IAC, или InterActive Corp, также известной как Match Group. Она владеет или инвестирует в Tinder, OkCupid, Match, Hinge, Plenty of Fish и ряд других проектов в индустрии онлайн-знакомств. В 2015 году, когда IAC стала публичной, она сообщила, что во всех ее сервисах набирается около 59 млн активных пользователей в месяц. Более 60% из них моложе 35 лет. Неудивительно, что ее слоган звучит так: «Каждая третья пара сложилась благодаря приложению для знакомств». Обратите внимание, что Match Group не говорит, сколько из этих онлайн-знакомств превратились в долгосрочные отношения или браки.

Еще один сервис для знакомств Parship — это сайт для людей, говорящих на немецком, датском, голландском, английском, французском, итальянском, испанском и шведском языках. Он доступен в 13 странах, включая Мексику. eHarmony — дочерняя компания Parship. Это означает, что у Parship есть монополия в Европе, огромный рынок в Северной Америке и присутствие в Латинской Америке.

Эти компании подобны тем, на которые ориентировался мой начальник. Он так объяснял свою уверенность в том, что сможет относительно легко продать новый проект: монополии в сфере онлайн-знакомств обладают очень специфической бизнес-моделью и они скорее выкупят небольшую компанию, которая начнет набирать обороты, чем позволят ей стать реальным конкурентом. Эта логика казалась мне понятной. Но, поскольку этот бизнес касается чего-то столь интимного, как романтическая связь, мне было любопытно узнать, какую именно бизнес-модель использовали эти компании.

Монополизация рынка — способ продать больше платных подписок

Крупные компании хотят иметь как можно больше собственности в своей отрасли. Но это не просто способ снизить конкуренцию — это также может обеспечить рост продаж платных подписок. Это бизнес-модель, на которую ссылался мой руководитель.

Сначала компания вовлечет вас в свою сеть с помощью одной из бесплатных служб знакомств. Может быть, вы найдете себе пару в бесплатном приложении. Может быть, несколько месяцев использования не принесут результатов. Затем, когда эта платформа перестанет быть захватывающей и начнет разочаровывать, вам станет попадаться реклама аналогичных сервисов. Они будут отличаться только тем, что требуют ежемесячную плату. При этом у текущего бесплатного приложения и предлагаемого платного часто оказывается один и тот же владелец. Может быть, вы зарегистрируетесь во втором сервисе прямо сейчас, может быть, подождете. Это неважно — у его материнской компании уже есть ваша электронная почта, данные соцсетей и, вероятно, что-то еще. В итоге, вы можете получить купон: «Скидка 20% на первые три месяца в [название приложения]».

«Ну, — подумаете вы, — почему бы не попробовать? Бесплатный сервис не работает, может быть, платный поможет мне найти родственную душу».

Обнаружив это, я задалась вопросом: если цель компании — превратить меня из пользователя бесплатной версии в покупателя премиальной подписки, действительно ли ее алгоритмы работают в моих интересах? На мой взгляд, приложение вполне способно «помогать» мне время от времени пропускать подходящих людей. В таком случае я дольше останусь в его сетях, так как продолжу поиск пары. Ответы на этот вопрос и ему подобные не найти в открытом доступе. Возможно, дело в том, что потребители не знают, что им следует требовать прозрачности. В любом случае, важно понимать, как эти системы работают, чтобы пользователи (особенно платных версий) могли заставить технологические компании отчитываться, поскольку те продолжают расти с рекордной скоростью.

Однако онлайн-знакомства — это бизнес, поэтому компании должны показывать результат, иначе не удержат клиентов. Они должны доказывать, что их услуги ценны. Вот почему сервисы для знакомств выполняют одно действие, которое не под силу нам самим: они служат GPS-навигатором для поиска романтически настроенных людей в заданном районе.

Это тот минимум, который может предложить большинство подобных платформ. Grindr прямо об этом говорит в своем слогане: «Знакомьтесь с парнями поблизости».

Доказать преимущества онлайн-знакомств в цифрах сложно

Последнее, что я узнала, работая над приложением для своего начальника: трудно доказать, что онлайн-знакомства успешнее, чем личные встречи. Тем не менее, мы все хотим знать, сколько людей нашли желаемые отношения в интернете. Что касается пользователей, которые ищут случайный секс, то четких цифр нет. То же относится и к немоногамным парам.

Если говорить о моногамных отношениях, то Научно-исследовательский институт статистики мозга обнаружил, что со знакомства в интернете начались около 17% браков и 20% отношений. Это довольно небольшой показатель успеха по сравнению с количеством пользователей на этих платформах. Некоторые люди предполагают, что этот процент будет только расти, но правда в том, что онлайн-знакомства существуют с 1990-х годов. В лучшем случае за 30 лет они позволили построить отношения только 20% населения.

Хочу подчеркнуть, что эта статья не была создана ради одной только критики приложений для знакомств. Нет ничего плохого в том, чтобы использовать сервис в качестве инструмента для встречи с потенциальным любовником или долгосрочным партнером — это удобно и показывает разумный процент успешных совпадений.

Но независимо от того, предпочитаете ли вы онлайн-знакомства, реальные встречи или и то и другое, моя цель — повысить осведомленность всех пользователей. Приложения для знакомств — это инструмент, который находится в нашем распоряжении. Как и любое другое технологическое решение, которое мы используем в повседневной жизни, важно знать, как оно работает. В следующий раз, когда вы решите создать профиль (или если он у вас уже есть) в сервисе для знакомств, выясните, кому он принадлежит. Есть ли у его владельца аналогичные приложения? Кроме того, не бойтесь удалить аккаунт и сделать перерыв.

Что касается грандиозной идеи моего начальника, то она быстро сдулась. Разработчики создали достойную платформу, и я даже поучаствовала в ее бета-тестировании. Во время него я получила совпадение с привлекательным одиноким мужчиной, которого раньше не видела ни в одном из сервисов для знакомств.

Однако я ему так и не написала. Мой руководитель рассказал, что это был не реальный пользователь, а модель, нанятая для привлечения аудитории. Эта первоначальная база людей была призвана наполнить приложение до появления реальных клиентов и создать впечатление новизны на перенасыщенном рынке. Ожидалось, что как только платформа начнет полноценно работать, эти учетные записи будут удалены.

В конце концов, начальник решил заморозить это приложение. Оно было почти готово, но расходы продолжали расти, а сторонний проект стал основным и начал отнимать время у продуктов, которые действительно приносили доход. Возможно, когда-нибудь он продаст почти готовую версию своего сервиса такой компании, как IAC. Каким бы ни было будущее этого проекта, работа над ним стала для меня вдохновляющим путешествием.

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