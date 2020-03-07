Семь советов по улучшению сна в деловых поездках

Каждый пятый человек считает, что деловые поездки негативно влияют на его психологическое состояние, продуктивность и отношения, следует из недавнего опроса компании NexTravel. Одним из главных компонентов хорошего самочувствия является крепкий сон — рассказываем о семи способах улучшить его в командировках.

1. Придерживайтесь привычного графика в коротких поездках

Правило двух дней звучит просто: если вы уезжаете не более чем на два дня, придерживайтесь привычного графика. Обычно организму требуется именно пара дней, чтобы приспособиться к изменениям в режиме. Если командировка продлится меньше, то адаптация не успеет завершится, а после возвращения домой начнется заново.

Возможно, лучше будет поставить встречи так, чтобы они соответствовали привычному для вас расписанию, а не пытаться приспособиться к местному времени. Сохранение домашнего графика поможет вам лучше отдыхать в коротких поездках.

2. Берите с собой принадлежности для сна

Составьте список вещей, которые вам необходимы для спокойного отдыха ночью. Если дома вам помогает маска для сна, записи с белым шумом или звуком волн, возьмите их с собой. Относитесь ко сну в дороге так же, как и ко сну дома.

В сумку также можно положить такие натуральные средства для сна, как мелатонин и магний, которые помогут телу и разуму расслабиться. Мелатонин регулирует цикл сна и помогает уснуть. Магний синтезирует белки, помогает мышцам сокращаться и расслабляться, а также поддерживает и регулирует уровень сахара в крови.

3. Придумывайте приятные ритуалы и выключайте гаджеты

Многие занятые руководители привыкли сидеть за ноутбуком до последнего, но если вы уберете гаджеты за час до сна, то сможете избавиться от командировочной бессонницы. Это касается не только ноутбуков и смартфонов, но и телевизоров: синий свет, который излучают их экраны, обладает тем же эффектом. Почитайте перед сном бумажную книгу или газету, сделайте записи в дневнике, примите расслабляющую ванну или просто посидите у окна.

Медитация — это еще одно упражнение, которое поможет успокоить тело и разум. У команды Bulletproof есть аудиогид по медитации перед сном, который удобен для новичков и подходит для путешествий. Есть еще несколько хороших приложений для медитации, в том числе Headspace и Calm. Но, как уже отмечалось выше, использование смартфона перед сном может нарушить его цикл или подтолкнуть к листанию ленты в Instagram.

4. Планируйте сон

Перед поездкой поспите как минимум восемь часов — это очень важно для правильного начала путешествия. Если в командировке вы чувствуете переизбыток энергии и испытываете проблемы со сном, не забывайте принимать мелатонин или магний, которые улучшают ночной отдых без побочных эффектов, свойственных для снотворных.

5. Не злоупотребляйте кофе

В обычных условиях кофе и напитки с кофеином спасают от сонливости во второй половине дня, но в командировке их употребление стоит уменьшить. Попробуйте ограничить себя одной-двумя чашками в день и постарайтесь не пить кофе ближе к вечеру. Чтобы хорошо выспаться ночью, последний перерыв на кофе лучше устроить не позже трех часов дня.

6. Занимайтесь спортом

Физическая нагрузка сильно влияет на состояние организма, в том числе улучшает качество сна. Во время поездки ходите в тренажерный зал в отеле или просто устраивайте прогулки. Вы почувствуете положительный эффект от этого, когда ляжете спать.

7. Изучайте свой хронотип сна

Вопреки распространенному мифу, раннее пробуждение не делает вас более успешным человеком. Если вы моделируете сон (даже во время путешествий) в соответствии с естественным циркадным ритмом вашего организма, то вы по умолчанию спите лучше.

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