13 крупных компаний, которые открылись во время экономических спадов

Сейчас многие люди отложили запуск своего дела на неопределенный срок, но история показывает, что и во время экономического спада возможно появление успешной компании. Вот 13 примеров, которые это подтверждают.

General Electric

Год основания: 1892

Выручка за 2019 год: $95,2 млрд

Томас Эдисон запустил бизнес чуть раньше и успел пережить несколько небольших рецессий в 1880-х годах, но General Electric появилась прямо перед Паникой 1893 года: так называется 16-месячный период, когда деловая активность в США упала почти на 40%. Тем не менее, General Electric удалось пережить кризис и стать одной из первых 12 компаний, которые были включены в индекс Dow Jones Industrial Average в 1896 году.

General Motors

Год основания: 1908

Выручка за 2019 год: $137,2 млрд

Хотя в конце 1800-х годов основатель General Motors Уильям Дюрант все еще занимался производством конных экипажей, в 1904 году он решил перейти в новую тогда автопромышленность и купил Buick Motor Company. Но только в начале 1908 года, то есть в середине 30%-ного спада бизнеса из-за 13-месячной Паники 1907 года, Дюрант решил превратить GM в холдинг и купить еще больше автопроизводителей. Эта стратегия оказалась удачной и GM вошла в число крупнейших корпораций мира.

IBM

Год основания: 1911

Выручка за 2019 год: $77,1 млрд

Чарльз Флинт открыл IBM в июне 1911 года под названием CTR (Computing Tabulating Recording). Компания начала продавать устройства для бизнеса прямо в середине двухлетнего кризиса. В то время как снижение темпов промышленности выражалось двузначными цифрами, CTR смогла не только выжить, но и преуспеть. Позже компании дали имя IBM, и она стала лидером в технологии, которая поддержала цифровую революцию и попутно заработала миллиарды долларов.

Disney

Год основания: 1929

Выручка за 2019 год: $69,6 млрд

В 1928 году братья Уолт и Рой Дисней познакомили мир с Микки Маусом в короткометражной анимации «Пароходик Вилли». В 1929 году они открыли Walt Disney Productions в самый разгар четырехлетней Великой депрессии. Братья понимали, что улыбка нужна была Америке больше, чем когда-либо, и при этом были в состоянии справиться с трудностями. Они преуспели настолько, что смогли начать работу над своей первой полнометражной лентой «Белоснежка и семь гномов» сразу после окончания Великой депрессии.

HP

Год основания: 1939

Выручка за 2019 год: $58,8 млрд

Хотя рецессия 1937-1938 годов считается небольшой по сравнению с Великой депрессией, она стала одной из худших в XX веке, так как падение ВВП США достигло почти 19%. Тем не менее, именно в это время недавние выпускники Стэнфорда Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард решили разработать план для своей компании Hewlett-Packard. Все еще ощущая последствия кризиса, они запустили бизнес 1 января 1939 года и создали одного из главных производителей электроники в мире.

Hyatt

Год основания: 1957

Выручка за 2019 год: $5 млрд

Через два месяца после рецессии 1958 года предприниматель Джей Прицкер купил мотель Hyatt House недалеко от Международного аэропорта Лос-Анджелеса. Несмотря на уменьшение деловой активности и числа путешествий, Прицкер продолжил работу и открыл еще два отеля к 1960 году. Со временем их число выросло почти до 900 объектов, а годовая выручка компании — до $5 млрд.

Trader Joe's

Год основания: 1958

Выручка за 2019 год (оценочная): $13,3 млрд

Еще один бизнес, родившийся во время рецессии 1958 года, сначала заработал под брендом Pronto Markets в Южной Калифорнии. Основатель компании Джо Куломб вернулся в США из отпуска на Карибах и понял, что потребители интересуются зарубежными продуктами питания и будут посещать магазины с ними. Идея себя оправдала, и бизнес Куломба начал стремительно развиваться. В 1979 году предприниматель продал его немецкому миллиардеру Тео Альбрехту.

FedEx

Год основания: 1971

Выручка за 2019 год: $65,5 млрд

Основатель FedEx Фред Смит разработал концепцию быстрой и надежной доставки грузов от двери до двери в рамках учебного проекта в Йельском университете. Компанию он открыл в конце рецессии 1969-1970 годов. Хотя она была относительно недолгой и умеренной, Смит столкнулся с серьезными проблемами, пытаясь продать принципиально новый тип услуг бизнес-сообществу, которое не решалось тратить деньги на непроверенных поставщиков. Тем не менее, он смог преодолеть это препятствие и продолжил развивать отрасль. В 2019 году FedEx доставляла более 6 млн посылок в день.

Microsoft

Год основания: 1975

Выручка за 2019 год: $125,8 млрд

В 1973 году нефтяной кризис в сочетании с обвалом фондового рынка привел к 16-месячной рецессии, во время которой ВВП США пережил самый сильный удар за 20 лет. Но это не помешало Биллу Гейтсу и Полу Аллену запустить разработку программного обеспечения в компании Microsoft, которая открылась 4 апреля 1975 года, буквально через несколько дней после официального завершения рецессии. В 1986 году Microsoft провела IPO, в результате которого появились три миллиардера и 12 тысяч миллионеров.

Electronic Arts

Год основания: 1982

Выручка за 2019 год: $4,5 млрд

Рецессия 1981-1982 годов, вызванная энергетическим кризисом 1979 года, привела к одному из худших показателей по безработице в США за десятилетия. Однако это не помешало Трипу Хокинсу уволиться из Apple и основать разработчика софта под названием Electronic Arts. Компания быстро выросла и стала ведущим поставщиком игр для стремительно развивающегося рынка домашних компьютеров и развлекательных систем, превратившись в гиганта с 10 тысячами сотрудников и годовой выручкой, превышающей $4 млрд.

Salesforce, Google и Facebook

Эти компании открылись не во время рецессии, а непосредственно перед крупными экономическими кризисами: Google (1998) и Salesforce (1999) — перед тем, как лопнул пузырь доменов .com, а Facebook (2004) — незадолго до Великой рецессии. Они выстояли, и в 2019 году их суммарная выручка достигла $72,77 млрд.

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