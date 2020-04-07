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Истории

13 крупных компаний, которые открылись во время экономических спадов

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

Сейчас многие люди отложили запуск своего дела на неопределенный срок, но история показывает, что и во время экономического спада возможно появление успешной компании. Вот 13 примеров, которые это подтверждают.

13 крупных компаний, которые открылись во время экономических спадов

General Electric

Год основания: 1892

Выручка за 2019 год: $95,2 млрд

Томас Эдисон запустил бизнес чуть раньше и успел пережить несколько небольших рецессий в 1880-х годах, но General Electric появилась прямо перед Паникой 1893 года: так называется 16-месячный период, когда деловая активность в США упала почти на 40%. Тем не менее, General Electric удалось пережить кризис и стать одной из первых 12 компаний, которые были включены в индекс Dow Jones Industrial Average в 1896 году.

General Motors

Год основания: 1908

Выручка за 2019 год: $137,2 млрд

Хотя в конце 1800-х годов основатель General Motors Уильям Дюрант все еще занимался производством конных экипажей, в 1904 году он решил перейти в новую тогда автопромышленность и купил Buick Motor Company. Но только в начале 1908 года, то есть в середине 30%-ного спада бизнеса из-за 13-месячной Паники 1907 года, Дюрант решил превратить GM в холдинг и купить еще больше автопроизводителей. Эта стратегия оказалась удачной и GM вошла в число крупнейших корпораций мира.

IBM

Год основания: 1911

Выручка за 2019 год: $77,1 млрд

Чарльз Флинт открыл IBM в июне 1911 года под названием CTR (Computing Tabulating Recording). Компания начала продавать устройства для бизнеса прямо в середине двухлетнего кризиса. В то время как снижение темпов промышленности выражалось двузначными цифрами, CTR смогла не только выжить, но и преуспеть. Позже компании дали имя IBM, и она стала лидером в технологии, которая поддержала цифровую революцию и попутно заработала миллиарды долларов.

Disney

Год основания: 1929

Выручка за 2019 год: $69,6 млрд

В 1928 году братья Уолт и Рой Дисней познакомили мир с Микки Маусом в короткометражной анимации «Пароходик Вилли». В 1929 году они открыли Walt Disney Productions в самый разгар четырехлетней Великой депрессии. Братья понимали, что улыбка нужна была Америке больше, чем когда-либо, и при этом были в состоянии справиться с трудностями. Они преуспели настолько, что смогли начать работу над своей первой полнометражной лентой «Белоснежка и семь гномов» сразу после окончания Великой депрессии.

HP

Год основания: 1939

Выручка за 2019 год: $58,8 млрд

Хотя рецессия 1937-1938 годов считается небольшой по сравнению с Великой депрессией, она стала одной из худших в XX веке, так как падение ВВП США достигло почти 19%. Тем не менее, именно в это время недавние выпускники Стэнфорда Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард решили разработать план для своей компании Hewlett-Packard. Все еще ощущая последствия кризиса, они запустили бизнес 1 января 1939 года и создали одного из главных производителей электроники в мире.

Hyatt

Год основания: 1957

Выручка за 2019 год: $5 млрд

Через два месяца после рецессии 1958 года предприниматель Джей Прицкер купил мотель Hyatt House недалеко от Международного аэропорта Лос-Анджелеса. Несмотря на уменьшение деловой активности и числа путешествий, Прицкер продолжил работу и открыл еще два отеля к 1960 году. Со временем их число выросло почти до 900 объектов, а годовая выручка компании — до $5 млрд.

Trader Joe's

Год основания: 1958

Выручка за 2019 год (оценочная): $13,3 млрд

Еще один бизнес, родившийся во время рецессии 1958 года, сначала заработал под брендом Pronto Markets в Южной Калифорнии. Основатель компании Джо Куломб вернулся в США из отпуска на Карибах и понял, что потребители интересуются зарубежными продуктами питания и будут посещать магазины с ними. Идея себя оправдала, и бизнес Куломба начал стремительно развиваться. В 1979 году предприниматель продал его немецкому миллиардеру Тео Альбрехту.

FedEx

Год основания: 1971

Выручка за 2019 год: $65,5 млрд

Основатель FedEx Фред Смит разработал концепцию быстрой и надежной доставки грузов от двери до двери в рамках учебного проекта в Йельском университете. Компанию он открыл в конце рецессии 1969-1970 годов. Хотя она была относительно недолгой и умеренной, Смит столкнулся с серьезными проблемами, пытаясь продать принципиально новый тип услуг бизнес-сообществу, которое не решалось тратить деньги на непроверенных поставщиков. Тем не менее, он смог преодолеть это препятствие и продолжил развивать отрасль. В 2019 году FedEx доставляла более 6 млн посылок в день.

Microsoft

Год основания: 1975

Выручка за 2019 год: $125,8 млрд

В 1973 году нефтяной кризис в сочетании с обвалом фондового рынка привел к 16-месячной рецессии, во время которой ВВП США пережил самый сильный удар за 20 лет. Но это не помешало Биллу Гейтсу и Полу Аллену запустить разработку программного обеспечения в компании Microsoft, которая открылась 4 апреля 1975 года, буквально через несколько дней после официального завершения рецессии. В 1986 году Microsoft провела IPO, в результате которого появились три миллиардера и 12 тысяч миллионеров.

Electronic Arts

Год основания: 1982

Выручка за 2019 год: $4,5 млрд

Рецессия 1981-1982 годов, вызванная энергетическим кризисом 1979 года, привела к одному из худших показателей по безработице в США за десятилетия. Однако это не помешало Трипу Хокинсу уволиться из Apple и основать разработчика софта под названием Electronic Arts. Компания быстро выросла и стала ведущим поставщиком игр для стремительно развивающегося рынка домашних компьютеров и развлекательных систем, превратившись в гиганта с 10 тысячами сотрудников и годовой выручкой, превышающей $4 млрд.

Salesforce, Google и Facebook

Эти компании открылись не во время рецессии, а непосредственно перед крупными экономическими кризисами: Google (1998) и Salesforce (1999) — перед тем, как лопнул пузырь доменов .com, а Facebook (2004) — незадолго до Великой рецессии. Они выстояли, и в 2019 году их суммарная выручка достигла $72,77 млрд.

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