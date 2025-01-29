Как работает бюджетное правило в России

В статье узнаете, когда возникло бюджетное правило в России и как влияет бюджетное правило на курс рубля.

При благоприятных условиях, когда стоимость сырьевой базы выше цены отсечения, государственные структуры переводят профицитные средства в накопления.

При введении бюджетного правила устанавливают прогнозируемую цену на сырье (в экономике ее считают «ценой отсечения») и в зависимости от нее планируют бюджет на год или несколько годовых периодов.

История существования бюджетного правила в Российской Федерации

Бюджетным правилом является механизм перераспределения доходов от экспортных сырьевых сделок.

Как правило, оно вводится на государственном уровне и направлено на защиту бюджета страны от колебаний цен на мировых рынках (нефть, газ или прочие экспортные источники пополнения).

Это особенно актуальный регулятор для стран, которые продают большой объем сырья на глобальном рынке.

В России этот механизм был впервые использован в 2004 году (в это время цена на нефть колебалась в районе $20 за баррель).

В связи с его принятием параллельно работал Стабилизационный фонд, который позже был трансформирован в 2 фонда — Резервный и Фонд национального благосостояния (на конец 2024 года существует только ФНБ).

За всю историю существования регуляторный механизм корректировался несколько раз.

Были попытки привязать правило к мировым ценам или процентам от ВВП страны. Примечателен вариант правила, принятого в 2017 году. Оно подразумевало пополнение Фонда национального благосостояния при реализации нефти марки Urals (с ценой отсечения $40 и ежегодной индексацией — 2%).

ФНБ является накопительной частью бюджета страны, предназначенного не только для использования в периоды дефицита, но и для помощи Пенсионному фонду РФ.

Известно, что за 2021 год поступление профицитных средств составило более 3 трлн рублей, на эти средства были приобретены доллары, евро, британские фунты и японские йены.

Однако в 2022 году из-за санкций большинство валютных средств были признаны недружественными, а часть доходов недоступна для использования.

В этот же период действие существующего правила правительство приостановило и направило средства на текущие расходы.

Таким образом, бюджетное правило в РФ в 2025 году соответствует макроэкономическим и политическим реалиям, однако контролируется государственными структурами (практически «в ручном режиме»).

Считается, что кроме стабилизации бюджета, оно должно предотвращать резкие изменения курса национальной валюты.

Основные задачи бюджетного правила

Ограничение необоснованных расходов государства.

Балансировка бюджета и предотвращение чрезмерного дефицита.

Ограничение роста налогов (в странах где в регуляторах доходы соотносят с ростом ВВП).

Оптимальное распределение экспортных доходов для пополнения государственной казны.

Новое бюджетное правило

После изменений в 2022 году цена отсечения не является фиксированной для этого механизма. Министерство финансов и Центробанк ежемесячно анализируют поступления от экспорта сырья и принимают решение о пополнении ФНБ.

Также пересмотрены валютные резервы — нельзя хранить средства в йенах, фунтах и евро. Допустимы накопления в юанях и золоте (60/40 в процентном отношении).

При дефиците бюджета резервы будут продаваться и обмениваться на рубли для покрытия нужд.

При этом, чтобы избежать давления на рынок, ЦБ РФ не может продавать резервы единовременно.

Концепция последних изменений рассчитана до 2025 года с предполагаемыми доходами более 8 трлн рублей (при стоимости нефти около $60) и последующей индексацией не менее 4% (с 2026 года).

Новые изменения определяются постоянными угрозами введения новых санкций и неопределенностью, связанной с суммой экспортных доходов.

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Многие аналитики считают, что стоит смягчить текущие правила, так как регулирование финансовых потоков жестко ограничивает проведение реформ и не развивает экономику.

Также нынешняя версия практически не закладывает экономическую цикличность и шоковые события, отличные от финансовых факторов.

Однако в этих правилах есть и существенные плюсы. Они позволили снизить зависимость государственной казны от мировых цен на нефть.

Влияние бюджетного правила на курс рубля

Правильно используемые финансовые ограничения в периоды относительной экономической стабильности должны укреплять национальную валюту и снижать ее зависимость от экспортных сделок.

В этом случае не должно возникать резких движений котировок валюты. В случае повышения мировых цен на нефть и продажи ЦБ полученной валюты, курс рубля будет естественным образом укрепляться.

Если снизятся сырьевые цены на мировых рынках — рубль должен ослабнуть.

Однако финансовые государственные ведомства (в частности Центробанк) могут ограничивать продажу валютных запасов, что приведет к плавному движению рубля (без резких падений).

Однако, влияние бюджетного правила и других регуляторов на рубль не является самым существенным. Большую роль могут сыграть как экспортные цены на сырье и санкционное давление, так и инфляционный фактор внутри страны (включая инфляционные ожидания)

Проблемы, которые могут возникнуть при использовании бюджетного правила

Если правила приводят к ограничению размеров государственных долговых обязательств, то стабильность бюджета может быть нарушена из-за низкой предсказуемости чрезвычайных обстоятельств. Например, в период пандемии расходы бюджета возросли, что сложно было предсказать заранее.

Сложности с прогнозированием мировых сырьевых цен. Предполагаемая завышенная цена отсечения, может привести к недостаточному резерву средств.

Необходимость учитывать не только макроэкономические тенденции, но и сезонные, цикличные и другие рыночные факторы.

Если правило подразумевает пополнить резервный фонд, тогда инвестиционные вложения в реформирование и развитие страны снижаются.

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Основным приоритетом бюджетных правил и механизмов считается экономическая стабильность в стране, устойчивый курс национальной валюты и регулярное пополнение бюджета.

Разумные и продуманные регуляторные средства привлекают инвестиции и улучшают экономику государства.

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