Программист забыл пароль от счета, на котором лежит $236 млн в биткоинах

Недавнее повышение цен на биткоины привело к неприятному явлению: люди, накопившие крупные состояния в криптовалюте, обнаружили, что давно потеряли ключи к цифровым кошелькам. Распространение этой проблемы говорит о том, что цифровые финансы представляют огромный риск для тех, кто не умеет управлять своими паролями.

У программиста из Сан-Франциско Стефана Томаса на счету 7002 биткоина — в настоящее время их стоимость составляет около $236 млн — однако он не может получить к ним доступ. У Томаса осталось лишь две попытки, прежде чем его кошелек будет заблокирован навсегда.

Многие пользователи покупают или добывают криптовалюту, а затем забывают пароль от аккаунта. Распространение этой проблемы привело к появлению целой индустрии специалистов по кибербезопасности, которые помогают потенциальным миллионерам получить доступ к своему состоянию.

«Даже опытные инвесторы совершенно не способны управлять своими закрытыми ключами», — рассказывает сооснователь стартапа по криптобезопасности Anchorage Диого Моника.

Томас и те, кто оказался в подобной ситуации, усомнились в преимуществах децентрализованной валюты, такой как Bitcoin.

«Сама концепция того, чтобы быть банком для самого себя… Дело в том, что мы не делаем обувь сами себе. — говорит Томас. — Банки нужны для того, чтобы выполнять всю работу за нас».

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