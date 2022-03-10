Как найти работу, соответствующую вашим навыкам: семь советов

Команда консультантов по вопросам развития карьеры FlexJobs поделилась советами, которые помогут выявить ваши способности и подобрать подходящую должность.

Решая сменить работу, многие вводят в поиск название своей текущей (или желаемой) должности, просматривают результаты и откликаются на наиболее интересные. Но что, если подойти к этому процессу по-другому и искать вакансии, соответствующие вашему набору навыков?

Оцените свои способности

Трейси Капоццоли советует начать с определения своих профессиональных навыков. Зная какими именно вы обладаете, вы сможете лучше подобрать подходящую работу. Кроме того, так при просмотре вакансий вы будете чувствовать себя более уверенно и сможете использовать ключевые слова.

Спросите о своих способностях у окружающих

Еще один отличный способ — попросить руководителя или коллегу назвать три ваши сильные стороны. Как отмечает Бетси Эндрюс, иногда мы не замечаем свои преимущества, а окружающим они хорошо видны.

Задать тот же вопрос можно членам семьи, друзьям и другим близким знакомым. Их ответ можно вас удивить и помочь обнаружить совершенно иной набор навыков. По мнению Тони Франа, такой подход помогает обратить внимание на должности, которые в противном случае вы бы не рассматривали.

Определите переносимые навыки

При поиске работы важны не только профессиональные навыки, но и переносимые — к ним относятся способности, которые можно применять в разных профессиях, такие как аналитическое мышление, работа в команде и адаптируемость.

Подумайте, как эти навыки помогут вам при смене работы. Для этого Капоццоли советует воспользоваться специалиными инструментами, например LinkedIn Career Explorer.

Проводите информационные собеседования

После того, как вы определите свои навыки и профессии, которые им соответствуют, обратитесь к знакомым. Возможно, среди них есть сотрудники из интересующей вас сферы, которые готовы провести с вами информационные собеседование. Это беседа, которая помогает узнать особенности какой-либо работы, отрасли или компании.

Читайте по теме: Ищете работу на «удаленке»? Эти 11 советов повысят ваши шансы на успех

«Информация о том, как люди с похожими навыками успешно находили работу и продвигались по карьерной лестнице, помогает понять, почему эта должность может вам подойти», — рассказывает Капоццоли.

Ищите вакансии по навыкам

Список навыков и подходящих профессий готов — настало время начать поиск. Рэйчел Адкинс рекомендует искать вакансии не по названию должности, а с помощью расширенного поиска по навыкам. Она объясняет, что так вы получите результаты, включающие эти навыки в описании вакансии.

«Преимущество такого метода поиска в том, что можно найти новые варианты, соответствующие вашим навыкам, о которых вы, возможно, не задумывались», — рассказывает она.

Проанализируйте свои хобби

Если оценка навыков и беседы с близкими не дают результатов, попробуйте выявить свои способности на основе хобби и увлечений, а затем найдите подработку, в которой их можно использовать. Как говорит Франа: «Если у вас есть определенное хобби, выясните, помогут ли соответствующие навыки найти полноценную работу».

Устройтесь на проектную или сезонную работу

Это еще один отличный способ проверить свои способности. Вы сможете понять, подойдет ли вам такая деятельность в долгосрочной перспективе и поднабраться опыта.

Источник.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock