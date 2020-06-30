Как сэкономить летом?

Рассказываем, в чём плюсы сервиса для быстрого перевода денег на счета в разные банки и почему он особенно удобен в сезон отпусков.

В июне Банк России зафиксировал рекордный минимум по снятию денег с банковских карт. Люди отказываются от наличности сразу по нескольким причинам: из-за страха подхватить инфекцию в разгар пандемии, из-за удобства смартфонов с системой NFC, из-за кешбэка по картам, а также благодаря развитию Системы быстрых платежей (СБП).

Ни в чем себе не отказывать

СБП позволяет ежемесячно пересылать деньги со счёта на счет между банками-участниками СБП — до 100 тыс. рублей без комиссии. Если в один календарный месяц вы переведете больше этой суммы, то ваш банк может взять с вас небольшую комиссию. В любом случае эта комиссия будет ниже, чем та, которую берут банки за карточные переводы в другие кредитные организации. По поводу размеров лимитов и комиссий лучше узнать в службе поддержки вашего банка.

Сегодня к системе присоединилось более 200 банков, включая все крупнейшие, а пользуются сервисом почти 25 млн россиян.

Выгодно совершать покупки

Летом выгодно переводить деньги на карты банков, у которых есть кешбэк на покупку авиабилетов и путёвок. Представьте, вы увидели горящее предложение, а на карте, где начисляется кешбэк за покупки билетов и туров, средств недостаточно. СБП поможет вам пополнить ваш счет в другом банке без комиссии. Причем деньги поступят мгновенно, поэтому вы не упустите выгодное предложение.

Переводить деньги по всей России

Многие сталкивались с комиссией, которая появляется, если переводить деньги в разные регионы нашей страны — плату взимают, даже если человек совершает операцию внутри одного банка. СБП справилась с этой проблемой.

Фото: Peshkova/Shutterstock

Теперь клиент банков-участников системы может направлять средства на счёт друга из Владивостока, племянника из Волгограда или коллеги из Москвы без дополнительных взносов, даже если он сам в этот момент загорает на Черноморском побережье в Сочи. Бегать по городу в поисках нужного банкомата не придется – переводы осуществляются мобильное приложение вашего банка.

Спокойно отдохнуть за городом

Представьте, вы отдыхаете на даче и вам срочно понадобились отдать кому-то деньги, а наличных с собой нет. Например, нужно отдать соседу деньги за то, что он привезет дрова, а до ближайшего банкомата нужно ехать час. В такой ситуации вас выручит СБП: вместо того, чтобы тратить время на дорогу, вы за несколько секунд переведете соседу необходимую сумму на счет через свой мобильный банк.

Рассчитаться без головной боли

Многим знакома ситуация, когда после совместного обеда приходится долго возиться с чеками, решая, кто, кому и сколько должен. Кто-то не может перевести деньги с карточки из-за высокой комиссии, а у кого-то с собой оказываются только крупные купюры. Особенно актуальной эта проблема становится в сезон пикников и шашлыков.

С помощью СБП в смартфоне каждый участник совместной закупки легко уточняет, сколько должен внести за себя, и за несколько секунд без комиссии переводит их по номеру телефона.

Делать подарки

Лето – сезон свадеб. Если в брак вступает друг и вы решили всей компанией скинуться ему на денежный подарок, сделать это тоже поможет СБП.

Фото; Maryna Pleshkun/Shutterstock

Просто определитесь, сколько вы хотите подарить, и перенаправьте деньги на счет для сбора через свой смартфон. Или, если договорились, что средства «принимаете» вы, просто отправьте друзьям номер карты того банка, который вам удобнее. О том, как долго деньги будут идти, даже не беспокойтесь. Если классических отправлений из одного банка в другой можно ждать до трёх дней, то в Системе быстрых платежей этот процесс происходит мгновенно, поэтому скинуться на подарок можно даже накануне торжества.

Как подключить

Использование СБП бесплатно. Практически во всех банках СБП подключать не нужно, эта услуга доступна по умолчанию. Важно, чтобы ваш банк являлся участником Системы быстрых платежей. Но, как уже было сказано ранее, сегодня все крупнейшие банки состоят в системе, поэтому большинство ваших знакомых прямо сейчас могут сделать перевод.

Есть несколько банков, в которых нужно разрешить получение и отправку переводов через систему, чтобы пользоваться СБП. Например, «Сбер» и «Россельхозбанк». Для этого вам обычно достаточно поставить отметку в приложении банка. У каждого банка этот процесс реализован по-своему. Уточнить, как это сделать, вы можете на сайте или в поддержке вашего банка.

Как сделать перевод

Каждый банк самостоятельно определяет, где и в каком виде в его приложении представлены переводы через СБП. Сам процесс будет выглядеть следующим образом: заходите в мобильное приложение вашего банка и открываете раздел «Переводы по номеру телефона». Там необходимо будет выбрать переводы через СБП. Затем нужно будет ввести или выбрать из записной книжки телефона номер получателя и выбрать банк, в который необходимо будет перечислить деньги. Проверяем данные. Если все ок – нажимайте «Перевести».

Фото: shurkin_son/Shutterstock

Безопасность

Переводы через СБП полностью защищены. Безопасность обеспечивается сразу на нескольких уровнях: за надежность системы отвечают банки-участники, Банк России и Национальная система платёжных карт.