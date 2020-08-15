Дивный новый мир ИИ: боты вместо телемаркетологов

Боты на основе искусственного интеллекта не устают, не раздражаются и с легкостью обходят блокировки номеров. При этом ругаться с ними абсолютно бесполезно.

Жительница Шанхая Фань Кайи получала нежелательные рекламные звонки столько, сколько она себя помнит. Торговые представители пытались продать ей все, что угодно: от недвижимости, страховых полисов и лекарственных средств до карт фитнес-клубов и юридических услуг. Некоторые из них даже убеждали ее взять кредит без проверки документов и внесения залога.

В последнее время звонки вышли на новый уровень: теперь, сняв трубку, Фань часто обнаруживает, что на другом конце никого нет — по крайней мере, там нет человека. Его заменяет достаточно реалистичный робот.

«Сначала я даже не осознавала, что общаюсь с искусственным интеллектом. Я сказала «собеседнику», что мне не нужен продукт для повышения энергии, и голос начал рекомендовать мне другой подобный товар, — рассказывает она. — Когда я спросила, почему он снова пытается рекламировать то, от чего я уже отказалась, он, кажется меня не понял. И только когда я уже собралась повесить трубку, я услышала, что это робот-телемаркетолог».

Фань поняла, что зря потратила время на эту беседу: «Я почувствовала себя глупо из-за того, что пыталась разговаривать с машиной. Но голос звучал очень реалистично и не был похож на записанный заранее».

Создатели роботов в рекламе заявляют, что они могут «совершать более 3000 телефонных звонков в день», «увеличивают продажи на 140%», «распознают множество различных [китайских] диалектов и могут на них говорить» и делают все это «без участия человека».

«В отличие от людей, роботы никогда не устают и не раздражаются. Они эффективны, стоят недорого и всегда готовы к работе», — рассказал продавец ИИ-систем для телемаркетинга. Простая система обойдется всего в 1313 юаней ($190), а если немного доплатить, роботы смогут звонить даже на те номера, которые защищены от рекламы.

По словам Фань, она не может не брать трубку, когда видит звонок с незнакомого номера: «Это может быть новый клиент, курьер с Taobao или доставщик еды».

Фото: Unsplash

Частые звонки

Чжан Кай из Чэнду рассказал, что если раньше спамеры звонили ему два-три раза в день, то в последнее время число таких вызовов выросло до восьми. Это его сильно раздражает: «Раньше я мог выразить свое негодование сотруднику, который набрал мой номер. Теперь, когда звонки совершают роботы, у меня нет даже этой возможности».

При этом Чжан отметил, что голосовые программы, управляемые ИИ, показались ему достаточно продуманными — боты успешно отвечали на его вопросы: «Если произнести название товара, можно получить более подробную информацию о нем».

Голосовые «боты» получили распространение в Китае с тех пор, как технология искусственного интеллект стала важной частью плана «Made in China 2025», направленного на смещение вектора развития экономики с производства на сферу услуг.

По данным Zion Market Research, в 2017 году китайский рынок интеллектуальных голосовых помощников оценивался в 15,9 млрд юаней ($2,3 млрд). На тот момент это составляло более трети мирового рынка объемом в $6,2 млрд, который по прогнозам должен вырасти до $19,6 млрд к 2025 году.

В Китае «голосовые помощники» встроены не только в смартфоны и автомобили, но и в телевизоры и холодильники. Эти системы помогают людям выполнять повседневные обязанности.

Технологический аналитик Лю Хуань считает, что технология настолько развита, что бота становится все сложнее отличить от реального человека. «При этом задача разработчиков — продать этот инструмент компаниям. Их не волнует, этично ли он будет использоваться», — добавляет Лю. Это частично объясняет, почему Фань и Чжан боты предлагали среди прочего приобрести поддельные дипломы об образовании.

Нежелательное общение

По мере распространения технологии люди ищут способы избежать разговора с ботом. Многие не берут трубку, если телефонный номер начинаются с цифры 95 — этот код часто используют компании, занимающиеся телемаркетингом.

Представители общественности призывают ужесточить правила, регулирующие данную сферу. Аналитики предлагают создать контртехнологию и повысить сумму штрафов за рекламу незаконных товаров и услуг.

«Ключ к ограничению таких вызовов заключается в том, чтобы операторы связи взяли на себя функцию регулятора, даже если это приведет к сокращению их прибыли. Это должно стать обязательным условием их работы», — считает Лю.

22 июля Министерство промышленности и информатизации КНР призвало три крупнейшие телекоммуникационные компании страны — China Telecom, China Mobile и China Unicom — приложить максимум усилий для борьбы с телефонными мошенниками. Но на данный момент полностью избежать нежелательных звонков почти невозможно.

«Вы всегда можете бросить трубку, — напоминает Чжан. — Но учитывая тот факт, что бот не заметит ваших эмоций, можно просто ее положить».

Источник.

Фото на обложке: Unsplash