Дружелюбный ИИ: социальная платформа Xiaoice предлагает каждому создать виртуального компаньона

ИИ-компания Xiaoice, год назад отделившаяся от Microsoft, запустила собственную социальную платформу. Приложение Xiaoice Island позволяет создавать виртуальных и реалистичных друзей на базе ИИ. Обитатели «острова» могут похвалить, пошутить, утешить или выступать в роли ассистента. Приложение уже установлено на 1 млрд гаджетов, и со временем количество виртуальных персон вполне может превысить население планеты.

Приложение для социальных сетей на базе ИИ было разработано китайским пионером искусственного интеллекта Xiaoice, который более года назад отделился от Microsoft. Разработанный Xiaoice искусственный интеллект может сочинять и петь песни, рисовать картины и редактировать видео.

В системе ИИ Xiaoice создано уже более 17 млн виртуальных персонажей, которые спасают от одиночества китайских пользователей. Сообщается, что друзья на базе ИИ также перейдут в приложение Xiaoice Island.

В какой-то степени виртуальный остров функционирует и работает как WeChat, популярное в Китае приложение для социальных сетей, разработанное Tencent Holdings. WeChat позволяет пользователям взаимодействовать с ИИ, общаясь с ним в формате текста, аудио и видео, как в диалоге, так и в групповом чате.

«Виртуальная личность будет хвалить вас, шутить и даже создаст групповой чат с другими персонажами, чтобы утешить вас, когда вы скажете, что несчастны», — говорит Ли Ди, CEO Xiaoice.

Xiaoice много лет изучала, как создать компаньона на базе ИИ с эмоциональным интеллектом.

В 2014 году была запущена платформа Xiaoice, первоначально в формате чат-робота. Сейчас благодаря партнерским отношениям с Xiaomi Corp, Oppo, Vivo и другими компаниями она предоставляет голосовых виртуальных помощников на более чем 1 млрд устройств, включая смартфоны и интеллектуальные динамики. Кроме того, она заключила соглашения о сотрудничестве с автопроизводителем BMW и производителем электромобилей NIO.

Широкое взаимодействие с пользователями позволяет Xiaoice иметь большое количество данных для постоянного совершенствования своих возможностей.

Ли объясняет: чтобы ИИ-существа были больше похожи на людей, очень важно было сделать их разнообразными и несовершенными. Когда ИИ не может ответить на вопрос пользователя, машина может вежливо ответить: «Извините, я не понимаю». Но реакция настоящего человека может быть такой: «Почему вы так много просите? А вы закончили домашнюю работу?».

Гарри Шум, председатель Xiaoice и бывший исполнительный вице-президент Microsoft, считает, что со временем почти у каждого будет личный помощник на базе ИИ.

Число ИИ-существ, вероятно, превысит все население планеты, потому что людям могут понадобиться разные персоны для удовлетворения разных потребностей. Xiaoice хочет стать платформой, которая обеспечит их функционирование, говорит Шум.

Xiaoice Island. Скриншот: Xiaoice

Китайские потребители уже хорошо знакомы с персонажами на базе ИИ: многие из них теперь используются на сайтах электронной коммерции и стриминговых платформах.

Чэнь Руй, председатель Bilibili, популярной китайской платформы для короткого видео, заявил в июне, что в прошлом году на площадке выступило 32 412 виртуальных персонажей, что на 40% больше, чем в прошлом году. Они играют в игры, танцуют, поют, рисуют, общаются и общаются с фанатами.

Эта тенденция благодаря тому, что искусственный интеллект получает коммерческое использование в различных секторах экономики Китая. Согласно отчету, опубликованному совместно исследовательской компанией International Data Corp и поставщиком облачных вычислений и больших данных Inspur Group, страна станет основным движущим фактором в глобальном развитии ИИ и к 2024 году будет занимать 15,6% мирового рынка.

По прогнозам, рыночный масштаб сектора ИИ в Китае сохранит совокупный годовой темп роста на уровне 30,4% и достигнет $17,22 млрд к 2024 году.

Источник.