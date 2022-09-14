В Китае протестировали «летающие» автомобили

Китайские исследователи из Юго-Западного университета Цзяотун разработали автомобили, оснащенные технологией магнитной левитации. Они способны подняться почти на 4 см от земли, передвигаясь по специально модифицированному шоссе. Исследователи надеются, что такой транспорт уменьшит потребление энергии.

На видео трансформированный легковой автомобиль скользит по поверхности, в то время как четыре его колеса просто вращаются в воздухе. Этот эффект достигается за счет магнитов, прикрепленных к нижней части транспортного средства.

GIF-изображение: QinduoXu

Исследователи надеются, что такие автомобили уменьшат потребление энергии. Однако, судя по видео, прежде чем технология станет практичной, потребуется решить еще много проблем как по части инженерии, так и безопасности.

На данный момент об испытаниях известно немного. Китайское издание Xinhua пишет, что восемь модифицированных автомобилей были протестированы на дороге длиной примерно 8 км, расположенной в восточной провинции Цзянсу.

Чтобы совершить подобный трюк, потребовалось сильно изменить как сами автомобили, так и дорогу. Инженеры прикрепили множество постоянных магнитов к нижней части транспортного средства, а также протянули контактный рельс вдоль дороги.

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Сообщается, что автомобилям удалось разогнаться до 230 км/ч. Хоть это и довольно быстро, им все еще далеко до местных сверхскоростных поездов, также работающих при помощи магнитной левитации. Самый быстрый из них может достигать скорости до 600 км/ч.

Китай также объявил о завершении строительства «первой в стране независимо разработанной испытательной линии» с использованием технологий магнитной левитации, сообщило Xinhua в прошлом месяце. По ней смогут передвигаться средне- и низкоскоростные «воздушные» поезда.

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Фото на обложке: Xinhua