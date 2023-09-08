Жительница Китая три года работала в 16 компаниях и ни разу не появилась в офисе

Такой вид мошенничества — серьезная проблема в Китае, и этим могут заниматься не менее 700 группировок.

В Китае задержали 53 человека по делу о мошенничестве с заработной платой, которое оценивается почти в $7 млн. Об этом сообщает государственное издание Xinmin. Так, одна из участниц Гуань Юэ (имя изменено) в течение трех лет занимала 16 разных должностей и ни разу не появлялась в офисе.

Гуань вела записи обо всех своих должностях, и когда проходила очередное собеседование, отправляла фотографии с него в рабочие чаты своих компаний, делая вид, что встречалась с клиентами. Если ей поступало слишком много предложений о работе, она предлагала их другим за комиссию.

Зарплату Гуань получала на несколько банковских счетов. На эти деньги ей вместе с мужем, который также участвовал в схеме, удалось купить квартиру в Шанхае.

Схему, жертвами которой стали сотни организаций, раскрыли в январе. Генеральный директор одной из этих компаний (в тексте Xinmin фигурирует под именем Лю Цзянь) нанял команду по продажам из восьми человек. Поначалу она казалась сильной, но после трехмесячного испытательного срока не показала никаких результатов.

Лю уволил команду, но вскоре ее руководитель Ян Хун случайно поделился в рабочем чате изображением, из которого стало ясно, что он также был трудоустроен в другом месте. После этого Лю обратился в полицию, и в итоге по делу арестовали 53 человека.

Xinmin сообщает, что такого рода мошенничество является серьезной проблемой в Китае, и в нем могут быть задействованы 700-800 группировок. Их участники умеют успешно проходить собеседования и составлять идеальные, хотя и фальшивые, резюме.

Если мошенничество обнаруживают, то дело чаще всего рассматривают не в уголовном порядке, а в соответствии с трудовым законодательством, в котором группировки разбираются все лучше.

В одном их таких случаев участник группировки устроился в отдел кадров и затем нанял всех остальных.

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