«Чипагеддон»: как дефицит микросхем повлияет на рынок

Пандемия отразилась практически на всех отраслях. Исключением не стало и производство микросхем и чипов. Изменение потребительского поведения изменило спрос на технику и гаджеты, а торговые войны усугубили проблемы в цепочке поставок. Разбираемся, какие последствия будет иметь нехватка чипов.

Первые признаки нехватки чипов появились в прошлом году, когда геймеры активно скупали ограниченный тираж новых видеокарт, Apple пришлось отложить выпуск своих iPhone, а последние консоли Xbox и PlayStation не смогли удовлетворить спрос.

Затем выяснилось, что возрождающаяся автомобильная промышленность столкнулась с тем, что один из инсайдеров назвал «чипагеддоном». Новые автомобили включают в себя более 100 микропроцессоров и производители просто не могли получить нужное количество.

С тех пор технологические компании одна за другой сталкиваются с ограничениями. Samsung прилагает все усилия, чтобы выполнить заказы на микросхемы памяти для своей продукции и других компаний. Qualcomm, производящая процессоры и модемы для смартфонов и других гаджетов, также противостоит этой проблеме.

Воздействие пандемии

Отчасти причиной этой и многих других проблем стал коронавирус. Из-за локдауна спрос на компьютеры и другие устройства для комфортной работы из дома резко вырос, а число заказов в автомобильной промышленности сократилось.

В результате производители микросхем сменили производственные линии. Но в третьем квартале 2020 года продажи автомобилей подскочили, в то время как спрос на бытовую электронику не уменьшился.

Инфраструктура 5G

Даже учитывая то, что литейные производства работают на полную мощность, строительство новых предприятий — непростая задача.

«С момента закладки котлована до открытия завода проходит 18-24 месяца, — говорит аналитик Ричард Виндзор. — И даже после завершения строительства требуется еще какое-то время для налаживания производства».

Развитие инфраструктуры 5G также увеличивает спрос на чипы. Huawei сделала большой заказ, чтобы пополнить свои запасы до вступления в силу торговых ограничений США.

Автомобильная промышленность имеет относительно низкую рентабельность и, как правило, не хранит запасы материалов, поэтому в данный момент она находится в затруднительном положении.

Недавно TSMC и Samsung, ведущие производители микросхем, инвестировали миллиарды на усовершенствование производства новых 5-нанометровых чипов, которые будут использоваться в новых продуктах.

Но аналитики считают, что этот сектор страдает от недостатка инвестиций. «Большинство литейных предприятий второго уровня в течение последних нескольких лет регистрировали низкую прибыль, рентабельность и высокий коэффициент долга», — говорится в недавнем отчете Counterpoint Research.

С точки зрения прибыльности трудно представить себе строительство нового завода для небольших литейных производств. Многие из этих производителей чипов вероятно повысят стоимость в ответ на возросший спрос.

Убытки

Виндзор считает, что проблема нехватки чипов не решится как минимум до июля. Другие эксперты думают, что даже дольше.

«Вероятно, ограничения на поставку полупроводниковых пластин и подложек во второй половине 2021 года будут лишь частично ослаблены, а ограничения в сфере передовых технологий (вычислительная техника, 5G-чипы) продлятся до 2022 года», — говорится в исследовательской записке Bank of America.

Производитель микросхем сообщил Wall Street Journal, что объем невыполненных заказов в автопроизводстве настолько возрос, что на выполнение каждого из них потребуется до 40 недель.

Консалтинговая компания AlixPartners прогнозирует, что автомобильная промышленность потеряет $64 млрд из-за закрытия или сокращения производств. Хотя эту сумму не следует рассматривать в отрыве от контекста, так как годовая прибыль этого сектора обычно составляет около $2 трлн.

Монопольные производители

Эта проблема имеет и геополитические последствия. США по-прежнему лидируют в разработке компонентов. Но Тайвань и Южная Корея доминируют в отрасли производства микросхем. По подсчетам Рори Грина, экономиста TM Lombard, на две азиатские страны приходится 83% мирового производства процессоров и 70% микросхем памяти.

«Как ОПЕК в сфере нефтедобычи, Тайвань и Южная Корея являются почти монопольными производителями чипов», — написал он, добавив, что их рыночная доля будет расти и дальше.

Это вызвало обеспокоенность в Штатах, где одна группа лоббистов назвала нынешний кризис дефицита поставок «канарейкой в ​​угольной шахте». Группа из 15 сенаторов написала президенту Байдену письмо, в котором призвала его принять меры по «стимулированию отечественного производства полупроводников».

Однако Китай находится в более затруднительном положении, так как он производит больше автомобилей, чем любая другая страна. Исследовательская компания IHS прогнозирует, что в течение первых трех месяцев 2021 года в стране будет произведено на 250 тысяч автомобилей меньше, чем обычно.

Китайские военные

Правительство Китая давно планировало сделать страну более самодостаточной в производстве полупроводников. США предприняли шаги о запрете китайским компаниям использовать их ноу-хау, так как они снабжают китайскую армию.

Нынешний кризис не только даст руководству Китая повод удвоить свои усилия, но и продемонстрирует, насколько разрушительным будет стремление объединиться с Тайванем.

Рост цен

На данный момент покупатели, планирующие покупку, должны помнить о нескольких вещах. Время ожидания некоторых моделей автомобилей увеличится, а некоторые гаджеты могут оказаться в дефиците.

Возможно, это не коснется таких крупных игроков, как Samsung и Apple. Но более мелкие компании могут сильно пострадать.

«Это означает, что продукты могут стать дороже или, по крайней мере, не упасть в цене со временем, как это обычно происходит, — говорит Бен Вуд из консалтинговой компании CCS Insight. — Так что, если вы ждали лучшего момента для покупки какого-то гаджета, то это стоит сделать именно сейчас».

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