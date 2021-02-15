Инструкция: как правильно выбрать бизнес-карту и зачем она нужна

Собственное дело — это не только сверхприбыли, но и необходимость вести бухгалтерию, отчитываясь и за полученное, и за потраченное. И расходы даже небольших предприятий часто бывают серьезными. Однако сегодня существует множество способов сократить количество бумаг и сэкономить даже на важных статьях расхода. Рассказываем, как в этом может помочь бизнес-карта — и как ей обзавестись.

У меня уже есть банковская карта, зачем мне еще одна?

Банковские карты бывают разными. Разница между личной картой и бизнес-картой — прежде всего в том, к какому счету прикреплена каждая. И если личная карта привязана к вашему личному счету, то бизнес-карта — к счету компании.

Какие расходы можно оплачивать бизнес-картой?

Оплачивать бизнес-картой можно почти любые расходы предприятия: на топливо, канцелярию и хозяйственные товары, интернет в офисе или нужное ПО. Ей же можно рассчитываться с поставщиками, оплачивать крупные и мелкие оптовые закупки, сырье для изготовления продукции или товары под реализацию. Ей же можно забронировать билеты для сотрудников в командировке или оплатить представительские расходы, вроде ужина с бизнес-партнерами.

Фото: monkeybusiness/DepositPhotos

Значит, с этой картой все финансовые операции совершать придётся мне?

Нет, не обязательно! Бизнес-картой может пользоваться не только владелец бизнеса, но и его сотрудники. Заказывая бизнес-карту, вы сразу можете попросить несколько экземпляров и установить на каждой лимит по снятию средств. Такую карту можно выдать сотруднику, которого вы отправляете в командировку, на мероприятие или на закупку чего-либо для компании. Выдавать наличные под расчет в таком случае вам не придется. Если вам потребуется выпустить новую карту — например, для нового сотрудника, то вы можете обратиться в банк и быстро ее оформить.

А с телефона я смогу расплачиваться этой картой?

Сможете. Для этого достаточно просто привязать ее к телефону, как и обычную карту — и вы сможете выбирать ее при бесконтактных платежах в Apple Pay, Google Pay и других системах.

Хорошо, а что еще можно делать с этой картой?

За расходами и доходами на карте можно следить в онлайн-режиме — в том числе и со смартфона с установленным приложением. Если бизнес-карта есть не только у вас, но и у ваших сотрудников, то для каждого прямо в приложении можно установить лимит на снятие наличных или безналичные расчеты, а также увеличить его или уменьшить.

А бухгалтерия к этому как отнесется?

Бухгалтерии такая карта даже поможет. Когда вы совершаете покупку, бухгалтерии не потребуется авансовый счет (но он потребуется, если покупку делает сотрудник), хватит счета-фактуры и накладной. По бизнес-карте точно так же можно вести учет расходов: предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения с 6%, не придется собирать закрывающие документы. А те, кто работает по НДС или же УСН 15%, могут собирать пакет документов, как раньше — ничего нового добавлять не придется.

Фото: soleg/DepositPhotos

Есть ли у бизнес-карты еще какие-то плюсы?

Да. У разных банков есть разные программы преимуществ для держателей бизнес-карт. Например, в ПСБ можно оформить бизнес-карту, которая позволяет сэкономить на расходах на топливо и получить кэшбэк. Став клиентом ПСБ, ее держатель получает кэшбэк 10% и документы для возмещения НДС, когда расплачивается бизнес-картой через сервисы «Яндекса» («Навигатор», «Карты» или «Заправки»). Кроме того, по программе Mastercard Бизнес-Бонус можно получать дополнительные скидки от партнеров. Зарегистрировавшись в программе, вы получаете бонусы за каждую покупку больше 500 рублей. Эти бонусы можно обменивать на предложения и скидки партнеров. Например, промокод на рекламную кампанию в «Яндекс.Директ» или скидку на аутсорс-бухгалтерию EFIX-GROUP. Всего в программе участвует несколько десятков компаний.

Как выбрать банк, в котором лучше открыть бизнес-карту?

Обратить внимание на то, насколько просто оформить карту и какие бонусы она вам предоставит. И еще на то, насколько крупный банк и насколько хорошо он представлен там, где вы ведете свое дело.

Я не хочу или не могу ехать в банк. Можно сделать это онлайн?

Сегодня многие банки — как уже упоминавшийся ПСБ — позволяют оформить карту, не присутствуя в отделении физически. Сделать это можно, зайдя в соответствующий раздел интернет-банка или оставив заявку на сайте. После завершения оформления вы получите цифровую бизнес-карту, которой сразу же сможете пользоваться. При необходимости можно заказать и пластиковую карту, которой можно пользоваться вместе с цифровой. Забрать ее можно будет в удобном вам отделении.

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