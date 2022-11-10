Что произошло с FTX?

Однако теперь FTX находится в бедственном положении, клиенты массово снимают средства, а Binance, которая вызвалась помочь компании, отказалась от ее покупки. Разберем, как разворачивался кризис.

До недавнего времени казалось, что дела FTX идут хорошо: ею управляет Сэм Банкман-Фрид, одно из самых авторитетных лиц криптосферы, в январе она привлекла $400 млн от Softbank и других, получив оценку в $32 млрд, а еще в прошлом месяце говорила о собственных амбициозных планах приобретения.

8 ноября FTX внезапно приостановила вывод средств клиентов (для многих криптопроектов это было предвестником приближения катастрофы), и CEO Binance Чанпэн Чжао, известный под псевдонимом CZ, объявил в Twitter, что FTX обратилась к его компании «за помощью» и им удалось прийти к соглашению, которое спасет криптобиржу.

Банкман-Фрид опубликовал тред, сообщив, что деньги клиентов теперь в безопасности и снятие средств будет произведено вовремя.

«CZ проделал и будет продолжать делать невероятную работу по созданию глобальной криптоэкосистемы и более свободного экономического мира», — написал он.

В этом году произошло немало событий, подорвавших доверие к криптокомпаниям. После краха хедж-фонда Three Arrows Capital, платформы Celsius и стейблкоина Terra-Luna очередной громкий провал — последнее, в чем нуждалась отрасль. Казалось, что FTX едва удалось уклониться от собственного кризиса.

Но после Binance опубликовала твит об отмене сделки, сославшись на результаты корпоративного due diligence и новости о том, что FTX неправильно распоряжалась средствами клиентов.

И ты, Binance

Проблемы FTX начались в июле 2021 года, когда Binance, один из ее первых инвесторов, продала свою долю в конкурирующем бизнесе за $2,1 млрд в FTT — токенах, выпущенных FTX. В то время этот шаг казался логичным: у Банкмана-Фрида и Чжао были разные взгляды на подход к регулированию криптовалют, которые привели к расколу.

Проблемы FTX всплыли на поверхность только на прошлой неделе, когда отчет от CoinDesk продемонстрировал, что на балансе Alameda Research (дочерней компании FTX) находились токены FTT на миллиарды долларов.

Это вызвало вопросы о том, насколько FTX и Alameda зависимы от FTT, которые нельзя легко конвертировать в наличные деньги. Кроме того, специфика взаимоотношений между Alameda и FTX долгое время оставалась неясной.

В ответ на это CZ опубликовал в Twiiter сенсационное сообщение: Binance продаст все свои активы в FTT. По его словам, намерение состояло в том, чтобы провести продажу «так, чтобы минимизировать влияние на рынок». Однако это обрушило курс FTT почти на 90% и спровоцировало массовые изъятия, поскольку клиенты FTX обеспокоились безопасностью своих криптоактивов.

7 ноября Банкман-Фрид опроверг слухи о неплатежеспособности, написав, что «конкурент пытается атаковать нас ложными слухами» и «с FTX все в порядке». После эти твиты были удалены, а затем стало ясно, что компания пытается добиться финансовой помощи.

CZ отрицал, что намеренно создал кризис ликвидности. 7 ноября он написал в Twitter: «Я трачу энергию на строительство, а не борьбу». Однако Тим Мангналл, чья компания Capital Block консультировала и Binance, и FTX, назвал это «хитрым» бизнес-маневром, который позволит Чжао «купить одного из крупнейших конкурентов меньше чем за доллар».

Да здравствует CZ, король криптосферы

Теперь Binance отказалась от этой сделки. Кризис в FTX, вероятно, укрепит положение ее конкурента как крупнейшей криптобиржи мира. Binance уже обходит по объему торгов несколько крупнейших площадок вместе взятых — речь о таких компаниях, как Coinbase, Kraken, OKX, Bitfinex, Huobi и FTX.

Теперь у криптобиржи, вероятно, будет больший контроль над распространенными монетами. Точно так же Чанпэн Чжао, который уже стал одной из самых выдающихся фигур в криптосфере, укрепит свое влияние в вопросах, связанных с политикой и регулированием.

Для той части сообщества, которая считает, что криптовалюта должна поддерживать децентрализацию, слияние двух крупнейших мировых бирж также будет поводом для беспокойства. Децентрализация означает равномерное распределение власти и устранение отдельных точек отказа, но падение FTX не способствует ни тому, ни другому.

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После того, как план спасения Binance был впервые озвучен, цены на биткоин и эфир снизились более чем на 10%, из-за чего рынок потерял более $60 млрд. Падение может продолжиться.

Кроме этого, крах FTX поднимает вопросы о том, как защитить владельцев криптовалюты в будущем. Одно из предложений CZ — обязать криптобиржи предоставлять прозрачные «доказательства резервов». Иными словами, ясно демонстрировать, что у них достаточно наличных, чтобы профинансировать вывод средств клиентами. В своем твите он пообещал, что Binance «скоро» внедрит эту политику.

CEO Coinbase Брайан Армстронг выразил сочувствие FTX, но также указал на «рискованную деловую практику» и «конфликты интересов», которые сделали компанию уязвимой. Также он поспешил развеять опасения, что Coinbase может столкнуться с аналогичным кризисом ликвидности.

Тем не менее, эта ситуация — очередное предупреждение о том, как рискованно переводить все состояние на биржу и как важно оставить себе возможность самостоятельно распоряжаться активами.

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