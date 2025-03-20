Что такое биржа и как она работает?

Финансовые рынки играют свою роль в экономике, поскольку помогают перераспределять ресурсы и стимулируют экономический рост. В статье подробно расскажем, что такое биржа простыми словами и как она работает.

Введение

Первым делом разберемся, что такое биржа — это место, где встречаются продавцы и покупатели. Здесь торгуют валютой, ценными бумагами, сырьем и криптовалютами. Сделки заключаются по четким правилам, а стоимость активов зависит от спроса и предложения.

Каждый участник стремится выгодно продать или купить актив. Покупатели надеются взять дешевле, продавцы — получить дороже. Баланс этих интересов формирует цену. Чем выше спрос, тем сильнее растет стоимость. Если желающих продать больше, цена падает.

Читайте по теме:

Что такое ключевая ставка

EPS: что такое прибыль на одну акцию

На этом рынке работают брокеры. Они проводят сделки и предоставляют доступ к торгам. Без них частный инвестор не сможет купить акции или валюту. Это похоже на игру с высоким риском. Успех зависит от знаний, стратегии и холодного расчета. Одни теряют, другие находят возможность заработать. Тот, кто действует без плана, легко остается ни с чем. А тот, кто изучает рынок, получает шанс увеличить капитал.

Основные виды бирж

Биржи делятся по типу активов, которые на них торгуются. Каждая площадка имеет свои особенности, но суть одна — покупатели и продавцы обмениваются ценностями по рыночным правилам.

Виды таких рынков:

Фондовые. Здесь продают и покупают ценные бумаги: акции, облигации, паи инвестиционных фондов. Компании размещают акции, чтобы привлечь капитал, а инвесторы получают шанс заработать на росте их стоимости. Валютные. Здесь курс определяется спросом и предложением. Товарные. Торгуют нефтью, газом, металлами, зерном, кофе и другими ресурсами. Криптовалютные. Что такое биржа криптовалют — на этих площадках покупают и продают цифровые активы — биткоин, эфир, стейблкоины.

Основные мировые биржи

Биржи определяют движение мировых финансов. Здесь решается, какие компании будут процветать, а какие потеряют капитал. Три крупнейшие площадки — NYSE, NASDAQ и SSE — диктуют тренды глобального рынка.

NYSE

Самая крупная биржа фондовых бумаг мира. Здесь торгуются акции гигантов: Apple, Microsoft, Coca-Cola, Tesla. Бумаги компаний проходят строгий отбор перед листингом. До сих пор на NYSE работают брокеры, которые заключают сделки вживую.

NASDAQ

Этот рынок первым в мире отказался от физического зала и перевел торги в электронный формат. Здесь котируются технологические компании: Google, Amazon, Facebook, Nvidia, Netflix. Славится высокой скоростью операций и лояльными условиями листинга для новых компаний.

Фото в тексте: Freepik

SSE

Главный рынок Китая и крупнейшая биржа в Азии. SSE отражает экономическое развитие страны. Здесь котируются национальные компании: Alibaba, PetroChina, Bank of China. Этот рынок под контролем государства. Иностранные инвесторы ограничены в покупке китайских активов.

Другие биржи

Биржи — это арены, где сражаются корпорации и инвесторы. Вот немного информации о других крупных мировых рынках:

LSE (London Stock Exchange) — Лондонская фондовая биржа. Здесь котируются более 2 тыс. компаний из разных уголков планеты, это центр для иностранных инвесторов в Европе. Рынок предлагает широкий спектр финансовых инструментов: акции, облигации, производные инструменты и товары. Привлекает компании, которые стремятся выйти на международный рынок благодаря репутации и большой ликвидности. HKEX (Hong Kong Stock Exchange) – Гонконгская фондовая биржа. Крупнейшая в Азии и третья по величине в мире по рыночной капитализации. Гонконгский рынок предоставляет международным инвесторам доступ к китайскому рынку и играет роль в развитии финансов в регионе. На ней торгуются такие гиганты, как Alibaba и Tencent, а также компании, которые связаны с рынками Китая и Азии. TSE (Tokyo Stock Exchange) – Токийская фондовая биржа. Акции, облигации, ценные бумаги — все здесь. Управляет более чем 3 700 компаний, среди которых можно найти таких мировых лидеров, как Toyota, Sony, Panasonic.

Основные фондовые биржи в России

Давно привлекают инвесторов из различных сфер инвестиции на фондовых биржах. В России несколько фондовых и товарных рынков. Среди них выделяются Московская биржа, СПБ и товарная. Рассмотрим их подробно.

Мосбиржа

С 2011 года в России покоряет фондовый рынок биржа Москвы, это основная площадка для торговли акциями, облигациями, деривативами, валютой и товарами. Инвестиции на Московской бирже — это торги с российскими компаниями, такими как Сбербанк, Газпром, Роснефть.

СПБ Биржа

Специализируется на торговле иностранными ценными бумагами и валютой. Дает инвесторам в России возможность покупать акции зарубежных компаний, таких как Apple, Tesla, Amazon. Она лидер по торговле иностранными акциями в России, предоставляет доступ к рынкам США, Европы и других стран.

Товарная биржа

Проходят торги на фондовой бирже физическими товарами, такими как нефть, газ, зерно, металлы и другие ресурсы. В России есть несколько товарных бирж, например, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ). Она занимается не только куплей-продажей физических товаров, но и тем, что заключает контракты на поставку этих товаров в будущем.

Товарные торговые площадки влияют на цены на сырьевые ресурсы и помогают компаниям зафиксировать цены на долгосрочные поставки. Они также предоставляют инвесторам возможность спекулировать на изменении цен на товары.

Что такое биржа криптовалют и как она работает?

Это платформа, где пользователи покупают, продают и обменивают цифровые активы. Тут не нужны ни юр лицо, ни ИП, но потребуется пройти верификацию и подтвердить личность.

Чтобы понять, что такое биржа криптовалют простыми словами, представьте рынок, на котором встречаются покупатели и продавцы, а цены формируются в зависимости от спроса и предложения. Существуют централизованные площадки (CEX) с управлением через администрацию платформы и децентрализованные (DEX), которые работают без посредников.

Термины, которые нужно знать для того, чтобы разобраться, как работает биржа криптовалют:

Что такое лонг на бирже криптовалюты . Длинная позиция — это ставка на рост цены актива. Трейдер покупает криптовалюту в ожидании, что стоимость увеличится, чтобы затем продать дороже и получить прибыль.

. Длинная позиция — это ставка на рост цены актива. Трейдер покупает криптовалюту в ожидании, что стоимость увеличится, чтобы затем продать дороже и получить прибыль. Что такое шорт на бирже криптовалюты . Короткая позиция — это ставка на падение стоимости. Трейдер берет актив в долг, продает по текущей цене и надеется выкупить дешевле в будущем, возвращает заем и оставляет разницу себе.

. Короткая позиция — это ставка на падение стоимости. Трейдер берет актив в долг, продает по текущей цене и надеется выкупить дешевле в будущем, возвращает заем и оставляет разницу себе. Что такое спот на бирже криптовалют . Спотовая торговля — это покупка и продажа криптовалюты по текущей рыночной цене.

. Спотовая торговля — это покупка и продажа криптовалюты по текущей рыночной цене. Что такое фьючерсы на бирже криптовалют . Это контракт, по которому одна сторона обязуется купить, а другая продать криптовалюту в будущем по заранее оговоренной цене.

. Это контракт, по которому одна сторона обязуется купить, а другая продать криптовалюту в будущем по заранее оговоренной цене. Что такое фиат на бирже криптовалют . Это обычные деньги, которые выпускает государство: рубли, доллары или евро. На криптовалютных площадках фиат используют для того, чтобы покупать цифровые активы.

. Это обычные деньги, которые выпускает государство: рубли, доллары или евро. На криптовалютных площадках фиат используют для того, чтобы покупать цифровые активы. Что такое памп на бирже криптовалют. Это явление, при котором цена резко увеличивается или понижается из-за того, что крупные игроки спекулируют рынком. После пампа следует дамп — люди массово продают актив, что обрушивает его стоимость.

Биржа криптовалют требует знаний и осторожности. Перед тем как торговать, надо разобраться в механике рынка, чтобы избежать потерь и повысить шансы на прибыль.

Как осуществляется процесс заключения сделок на бирже?

Это строго регламентированная последовательность шагов, которая начинается с ордеров и заканчивается исполнением сделок. Вот как заключают сделки:

Выставляется ордер. Инвестор или трейдер через торговую платформу выставляет ордер. Это приказ на покупку или продажу конкретного актива. Ордер может быть: лимитным по установленной цене, рыночным по текущей рыночной цене или стоп-ордером — когда цена достигает определенного уровня. Поиск контрагента. После того как ордер выставлен, биржа валют начинает искать контрагента для сделки. Если ордер на покупку соответствует ордеру на продажу, сделка исполняется автоматически. Ордер исполняется. Происходит обмен активами (например, акциями, облигациями) на деньги. Сделка фиксируется в реестре площадки. Расчет и доставка. После того, как сделка выполнена, проходят расчеты между участниками (покупателем и продавцом). В зависимости от рынка и типа активов расчет занимает от нескольких минут до нескольких дней.

Паника на бирже и аукцион с дискретным механизмом

Паника на рынке происходит из-за страха, неопределенности или если возникли внешние экономические и политические факторы. Паника вызывает сплошную распродажу активов, что усугубляет ситуацию. После этого сложно восстановить рынок.

Чтобы контролировать такие ситуации, на площадках вводят аукционы с дискретным механизмом. Это особая форма торгов, в рамках которой сделки происходят не непрерывно, а в определенное время.

Читайте по теме:

Как управлять финансами

Инсайдерская торговля: кто такой инсайдер, какая ответственность за инсайдерскую торговлю

Как это происходит:

Прекращаются непрерывные торги на некоторое время, чтобы стабилизировать рынок. Торги происходят по конкретной цене, которая определяется на основе всех ордеров, что были выставлены за этот период. Выставляют все ордера на покупку и продажу в момент аукциона, и сделки совершаются по единой цене, которая удовлетворяет наибольшее количество участников.

Как получить статус участника торгов на фондовой бирже?

Для того чтобы стать участником торгов на фондовом рынке, нужно пройти несколько шагов:

Зарегистрировать юридическое лицо или ИП. Для того чтобы участвовать в торгах на фондовых рынках, требуется наличие официального юридического лица или индивидуального предпринимателя. Торговля доступна через брокеров и инвестиционные компании. Получить лицензию. Это лицензия на брокерскую, дилерскую или иную профессиональную деятельность на фондовом рынке. Лицензирование регулируется финансовыми и регулирующими органами, такими как Центральный банк России или аналогичные структуры в других странах. Подключиться к торговой системе. После того как получили лицензию, необходимо подключиться к торговой системе. Это торговые платформы и программное обеспечение, которое дают биржи или брокеры. Участники торгов должны иметь техническое оснащение, чтобы проводить сделки.

Какие существуют подходы к торговле на рынке ценных бумаг?

Существует несколько подходов к торговле на рынке ценных бумаг, и каждый из них ориентирован на разные стратегии. Вот основные из них:

Долгосрочные инвестиции (Buy and Hold). Покупать ценные бумаги и удерживать их на протяжении нескольких лет. Инвесторы, которые используют эту стратегию, считают, что в долгосрочной перспективе цена активов будет расти, и они получат прибыль от дивидендов или роста стоимости. Торговля на основе анализа. Фундаментальный анализ предлагает изучать финансовые показатели компании: прибыль, дивиденды, управленцев и рыночные перспективы. А технический анализ ориентирован на то, чтобы изучать графики цен и объемы торгов. Он основан на предположении, что история цен повторяется. Краткосрочные инвестиции (Дейтрейдинг). Это торговля в течение одного дня, где трейдеры покупают и продают акции или другие активы и пытаются заработать на малых колебаниях цен — высокорискованная стратегия. Торговля на основе новостей. Трейдеры, которые используют этот подход, следят за новостями и событиями, которые могут повлиять на рынок (например, экономические отчеты, политические изменения, новости о компаниях). Алгоритмическая торговля. Этот подход предполагает использовать автоматизированные торговые системы и роботов для того, чтобы выполнять сделки по заранее заданным алгоритмам. Хеджирование. Это стратегия защиты от рыночных рисков, которая предполагает открывать противоположные позиций на других рынках или использовать деривативы, такие как фьючерсы или опционы, чтобы ограничить потенциальные убытки.

Кто такой инвестор и какова его деятельность?

Инвестор — это физическое или юридическое лицо, которое вкладывает деньги в активы с целью получить доход или увеличить капитал в будущем. Инвесторы бывают как индивидуальными (частные лица), так и институциональными (банки, пенсионные фонды, инвестиционные компании).

В чем заключается деятельность инвестора:

Выбирать инвестиционные инструменты. Инвестор анализирует доступные активы и выбирает те, которые соответствуют его стратегии и профилю. Проводить анализ и оценивать риски. Оценить финансовую стабильность компании, ее перспективы и рыночную позицию, и построить прогнозы на основе истории цен. Принимать решения. Инвестор принимает решение о том, сколько денег он готов вложить и на какой срок. Вести мониторинг. Регулярно отслеживать состояние инвестиционного портфеля и корректировать его. Продавать невыгодные активы, покупать новые или перераспределять средства.

Плюсы и минусы инвестиций на бирже

Плюсы, которые дают инвестиции на бирже:

Высокий потенциал доходности. Особенно в случае покупки акций успешных компаний или инвестиций в перспективные отрасли. Акции могут существенно вырасти в цене в долгосрочной перспективе. Доступность и ликвидность. Вы можете купить или продать активы в любой момент, так как рынок обеспечивают высокую ликвидность и быстрые транзакции. Диверсификация. Это снижает риски, так как потери по одному активу могут компенсироваться прибылью по другим. Прозрачность. Площадки работают в рамках строгих правил и регулируются государственными органами. Это дает инвесторам уверенность в защите их прав и средств. Пассивный доход. Если инвестировать в акции, облигации или другие активы с регулярными выплатами (дивиденды, проценты), то можно получать пассивный заработок.

Минусы инвестиций:

Риски потери капитала. Это волатильный рынок, и стоимость активов может резко падать. Неопределенность и волатильность. Цены на акции и другие активы колеблются из-за экономических и политических факторов, а также изменений в настроениях на рынке. Прогнозировать и планировать доход сложно.

Заключение

Чтобы стало понятнее, что такое биржа и как она работает, представьте ее как огромный рынок, где вместо привычных товаров продаются акции, облигации, валюты и сырье, а покупатели и продавцы заключают сделки по правилам. Это динамичная и высокорисковая, но в то же время необходимая часть финансовой системы. С помощью нее экономические субъекты обмениваются активами, привлекают капитал и уменьшают риски.

Фото на обложке: Freepik