Что такое бизнес-план и как его составить

В статье разобрались, что такое бизнес-план и почему он так важен, какие пункты он должен включать и какие риски предусмотреть.

Многие проекты не удаются из-за того, что их создатели не смогли верно оценить риски или забыли учесть все моменты до старта. Бизнес-план помогает превратить хорошую идею в успешный бизнес.

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Анализ, поэтапное планирование, финансовые подсчеты и стратегия — всё это вместе можно назвать бизнес-планом. Многие проекты не удаются из-за того, что их создатели не смогли верно оценить риски или забыли учесть все моменты до старта.

Как же сделать так, чтобы из хорошей идеи вырос успешный бизнес? Нужно составить бизнес-план, где будут четко расписаны и обдуманы все этапы. Хоть это и может показаться сложной задачей, выполнить ее под силу тем, кто имеет хотя бы общее понимание рыночных правил. Обычно в бизнес идут именно такие люди.

В статье разобрались, что такое бизнес-план и почему он так важен. Ответили на вопросы: стоит ли писать его самим или лучше обратиться за помощью к профессионалам, какие пункты должен включать хороший план и какие риски нужно учесть..

Что такое бизнес-план

Желание открыть собственную кофейню, мастерскую по ремонту смартфонов или студию живописи — это идея, которая требует пошаговой реализации.

Каждый начинающий предприниматель задается вопросами:

что потребуется для запуска проекта?

будет ли бизнес прибыльным?

какую цену установить на продукты и услуги?

как продвигать бизнес?

сколько времени потребуется, чтобы выйти в плюс?

Для ответов на эти вопросы требуется бизнес-план. Это документ, который раскрывает перспективу развития компании, отражает все этапы становления бизнеса, содержит финансовые и экономические расчеты.

Подробный бизнес-план включает приложения с детализацией расчетов и подтверждением данных. В приложениях могут быть графики, таблицы доходов и расходов, инфографика денежных потоков, фотоматериалы и результаты маркетингового анализа.

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Для чего нужен бизнес-план

По сути бизнес-план — это структурированная программа действий по реализации коммерческой идеи. План делает ясным то, что на старте представляется туманным и неопределенным. Единая структура, которую мы представим ниже, позволит бизнесмену найти ошибки и более подробно просчитать возможные риски, в том числе финансовые.

Начинающие бизнесмены нередко пренебрегают планом, полагая, что экономическая ситуация в современном мире настолько нестабильна, что долгосрочное планирование бессмысленно. Другие считают, что обладают предпринимательским даром и не желают заморачиваться математическими расчетами. Такой подход ошибочен. Если начинать без плана, предварительного анализа рынка и ниши, риск потерять деньги существенно возрастет.

У документа могут быть и более конкретные цели:

Сформулировать долгосрочную стратегию развития. Такой бизнес-план не обязательно составлять по шаблону, поскольку нужен прежде всего самой компании. Этот документ поможет двигаться в правильном направлении, определять слабые места и сильные стороны проекта.

Такой бизнес-план не обязательно составлять по шаблону, поскольку нужен прежде всего самой компании. Этот документ поможет двигаться в правильном направлении, определять слабые места и сильные стороны проекта. Привлечь инвестиции. Далеко не у каждого бизнесмена есть средства на раскрутку компании, особенно если идея требует серьезных вложений. Детальный бизнес-план поможет инвестору оценить сроки окупаемости и потенциальные прибыли.

Далеко не у каждого бизнесмена есть средства на раскрутку компании, особенно если идея требует серьезных вложений. Детальный бизнес-план поможет инвестору оценить сроки окупаемости и потенциальные прибыли. Получить господдержку от государства. Бизнес-план для привлечения субсидий составляется по конкретному шаблону. Такой документ изучает специальная комиссия, оценивает социальную значимость бизнеса и размеры налоговых поступлений. Важны также репутация предпринимателя, его образование и опыт.

Бизнес-план для привлечения субсидий составляется по конкретному шаблону. Такой документ изучает специальная комиссия, оценивает социальную значимость бизнеса и размеры налоговых поступлений. Важны также репутация предпринимателя, его образование и опыт. Взять банковский кредит. Заемные средства для бизнеса финансовые компании не выдают просто так. Банкам важно, чтобы риски невозврата кредита были минимальными. Как правило, в кредитные организации обращаются за крупными суммами, чтобы запустить промышленное производство или начать масштабное строительство. Банки интересует финансовый статус заемщика и наличие у него ликвидного имущества для залога.

Благодаря плану можно разбить задачу построения бизнеса на конкретные этапы, чтобы проще было делать следующий шаг.

Виды бизнес-планов

В первую очередь такие документы подразделяются на внутренние (для себя) и внешние (для инвесторов). Если интересует второй вариант, настраивайтесь на длительную работу — почти наверняка план придется корректировать и менять. Это касается сроков реализации проектов, цен, продуктов, услуг и стратегии развития.

Для себя

Внутренний полезен любому проекту. Такой план составляет собственник или основатель бизнеса исключительно для себя и ближайшего окружения. Здесь важна не структура, а польза и удобство. Информация должна быть предельно корректной, без приукрашиваний. Чем больше подробностей, тем лучше.

Для инвесторов

Внешний план необходим, чтобы привлечь сторонние средства. Инвесторы охотнее дадут средства, если их заинтересует финансовый потенциал проекта.

Зарубежные инвесторы требуют, чтобы документ был оформлен по международным стандартам бизнес-планирования UNIDO.

У отечественных инвесторов конкретных требований к плану нет, главное, чтобы там были указаны основные параметры: объем средств, суть проекта, его конкурентные преимущества, срок окупаемости, рентабельность. Инвестору необходимо понять, за счет чего проект может выстрелить, и исключить риски провала.

Для банка

Здесь требования к оформлению зависит от конкретного банка. Лучше уточнить эти пункты непосредственно у кредитных консультантов. Если обращаетесь сразу в несколько учреждений, целесообразно придерживаться международных стандартов UNIDO.

Согласно требованиям, в бизнес-плане должны содержаться следующие разделы:

Резюме с ключевой информацией о проекте. Делается на случай, если очень занятой сотрудник не станет утруждать себя детальным изучением плана. Описание компании и отрасли, в которой она работает. Описание продуктов и услуг. Маркетинговый план. Важные сведения о производственном процессе. Организационная структура. Финансовые расчеты. Оценка эффективности и окупаемости проекта. Риски и гарантии. Приложения.

Для получения господдержки

В России действуют десятки госпрограмм для поддержки малого бизнеса. В первую очередь они направлены на развитие сельскохозяйственных предприятий, но есть программы помощи начинающим предпринимателям и даже малообеспеченным гражданам, желающим открыть свое дело.

Субсидии предоставляются только тем, кто удовлетворяет условиям конкурса. Требования к плану указаны в документации конкретной государственной программы.

Как составить бизнес-план самостоятельно: основные шаги

Инструкция, которую мы предлагаем вашему вниманию, носит универсальный характер. Не обязательно придерживаться предложенной структуры — возьмите ее за основу и меняйте в соответствии с вашими целями.

Концепция бизнеса

Этот раздел можно назвать титульным листом бизнес-плана. Необходимо указать организационно-правовую форму компании, имена владельцев, руководителей и их вклад в бизнес. Потребуются финансовые показатели — в первую очередь размер вложений, который потребуется для развития.

Если план составляется для расширения или реорганизации уже существующего бизнеса, указывайте выручку за недавние периоды, доходы и чистую прибыль, бухгалтерский баланс и операционные расходы.

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В информации о владельцах и основателях бизнеса не скупитесь на подробности: описывайте вклад и достижения любого характера, в том числе компетентность в технологии производства.

Роль играет расположение предприятия. Охарактеризуйте регион и район, в котором находится производство, инфраструктуру, удаленность от центра города. Стоит указать, оснащены ли помещения необходимым оборудованием и соответствуют ли они потребностям бизнеса.

Предварительный анализ рынка и конкурентов

Важнейший этап, которому стоит уделить особое внимание. Запускать проект без тщательной аналитики — провальная идея. Вы выпустите продукт, а окажется, что он никого не интересует или у конкурентов он дешевле и качественнее. Или окажется, что емкость рынка не так велика, как вы думаете, и в таких количествах ваш товар просто не будет продаваться.

Пример. Предприниматель открывает в небольшом провинциальном городке кондитерскую с производством и продажей вкуснейших пирожных в ценовом диапазоне 150-200 рублей. Продукт качественный и приготовлен из свежих и натуральных ингредиентов, но это слишком дорого для местного контингента. В супермаркете подобные пирожные, чуть хуже по качеству и по вкусу, стоят вдвое дешевле. Через пару месяцев предприятие закрывается, не окупив вложений.

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Предварительное исследование показало бы бесперспективность бизнеса. Плюс в том, что при входе на крупные рынки можно заказать профессиональный анализ в консалтинговом агентстве.

Если не хотите тратить деньги или сфера узкая, придется анализировать рынок самостоятельно.

Как это сделать:

Изучить конкурентов. Основные моменты — условия работы, цены, интересы целевой аудитории и ее потенциальные размеры.

Исследовать емкость рынка и его динамику за последние несколько лет.

Изучить тематические сайты, соцсети и группы — все, что имеет отношение к нише вашего бизнеса в конкретной локации.

Для анализа рынка пользуйтесь сервисами типа Яндекс Вордстат. Такие ресурсы помогают оценить интерес аудитории к определенным темам, понять сезонность и географию запросов в поисковиках.

Если спрос на продукт присутствует, полезно составить портрет среднего клиента — его возраст, пол, профессию, социальный статус, интересы, потребности, платежеспособность (средний чек). Сегодня найти эти сведения проще всего в соцсетях.

Здесь же можно указать сильные и слабые стороны бизнеса, угрозы стагнации или, наоборот, возможности для роста.

Пример. Сильной стороной для салона красоты будет его выгодное расположение, современное оборудование, широкий ассортимент продуктов и услуг, лучшие мастера на местах. Слабые стороны — есть конкуренты в соседнем районе, у которых цены ниже, клиентскую базу придется формировать с нуля.

Продукт и бизнес-модель

Продукт (или уникальная услуга) — это основа бизнес-идеи. Это раздел будет полезен как владельцу компании, так и потенциальным инвесторам.

Важны следующие сведения:

что за продукт и к какой отрасли он относится;

в чем его особенности;

какую пользу он принесет потребителю;

какой путь проделывает продукт, чтобы дойти до клиента;

какие доходы он принесет;

какая инфраструктура требуется.

Ценность продукта или услуги формулируйте максимально лаконично и доходчиво. Опишите конкурентные преимущества товара и потенциальные возможности рынка в ближайшем будущем.

Маркетинговая стратегия

Каким бы уникальным и качественным ни был продукт, его нужно грамотно продвигать в массы. В этом разделе обозначают каналы и методы, которые будут использоваться для продвижения, и необходимый для этого бюджет.

Продвигать можно онлайн и офлайн. Выбирайте способ продвижения в зависимости от особенностей продукта. Иногда стоит практиковать оба способа. К примеру, кондитерскую можно продвигать с помощью билбордов, полиграфических изделий, а также в соцсетях, на онлайн-картах и в мессенджерах.

Маркетинг — это не просто реклама, но и привлекающие клиентов акции, программы лояльности и другие способы заинтересовать потенциальную аудиторию.

Бюджет на продвижение — от 5% до 20% от общих расходов на бизнес. Стоимость способов продвижения различается в зависимости от охвата аудитории. Экономить на маркетинге и недооценивать его эффективность — распространенная ошибка начинающих бизнесменов. Обязательно учитывайте стратегию продвижения в бизнес-плане.

Продвигая товары и услуги, оценивайте их с точки зрения клиента. Важный элемент — ценообразование. Здесь стратегия основывается на возможностях целевой аудитории.

Стратегия продаж

Необходимо опираться на конкретные показатели и реальное положение рынка. Если средний рост по отрасли — 20%, увеличить продажи на 50% будет крайне сложно.

В этом разделе бизнес-плана укажите:

примерное количество клиентов в отрасли;

ежемесячные расходы на продажи;

доходы от разных линеек продукции или сегмента услуг;

тактика продаж;

сезонные и другие особенности.

Количество потенциальных клиентов — это физический максимум продаж в регионе или в нише. Важно определить воронку продаж, то есть путь, который клиент проходит от момента, когда он проявил интерес к продукту, до покупки. Затраты указывайте максимально корректно, особенно если речь идет о внутреннем плане.

Финансовая модель проекта

От грамотного финансового плана зависит жизнеспособность проекта. Это вопрос экономики бизнеса, который определяет все. Ознакомившись с этим разделом, инвесторы решают, стоит ли вкладываться в проект. Если предприниматель делает план для себя, финансовая модель понадобится для оценки затрат и общей целесообразности проекта.

В финансовой модели должны быть следующие пункты:

источники финансирования проекта;

корректный объем продаж;

затраты на запуск бизнеса;

аналитика денежных потоков;

чистая прибыль и ROI — показатель рентабельности.

Обязательно включите в раздел все расходы на бизнес, куда входит аренда помещения, затраты на сырье, зарплата сотрудникам и т. д. Прогноз по чистой прибыли опирается на разницу между выручкой и затратами на бизнес. Полезно составить график денежных потоков.

Важный пункт — расходы на запуск бизнеса и его ведение до момента окупаемости. Укажите, сколько продукции будет произведено или закуплено в первые месяцы, сколько средств уйдет на организацию продаж и прочие производственные процессы.

Оценка рисков

Анализ рисков — это возможность предусмотреть наиболее реальные опасности, которые ожидают бизнес. Но мало перечислить опасности в бизнес-плане: необходимо заранее разработать стратегию противодействия.

Универсальные опасности, которые грозят бизнесу на этапе открытия:

низкий спрос на товары и услуги;

низкая прибыль;

проблемы с поставщиками;

дефицит рабочей силы;

отсутствие компетентных сотрудников;

воровство (для офлайн-бизнеса);

недобросовестность партнеров и сотрудников;

изменение требований арендаторов или онлайн-площадок (при онлайн торговле);

отсутствие развития бизнеса;

появление конкурентов;

снижение доходов целевой аудитории;

юридические риски — изменения в законодательстве;

изменения экономической или политической ситуации.

Для каждого риска попытайтесь найти решение и алгоритм действий при его возникновении. В наше время учитывать приходится даже политические риски.

Пример. Вы открываете кофейню, в которой готовите кофе из южноамериканских зерен арабики. В результате санкционной политики или других причин поставки прекращаются. Стоит заранее продумать «план Б» — то есть найти резервный канал поставок или сорт, не уступающий по вкусовым качествам.

Новичкам выявить и просчитать риски сложнее — им стоит воспользоваться рекомендациями опытных коллег или профессиональной помощью.

Типичные ошибки при составлении бизнес-плана

Составить идеальный план с нуля — задача, сложная даже для опытных предпринимателей.

Какие ошибки бизнесмены совершают чаще всего:

Раздутый бизнес-план. Стандартная величина документа — 30-50 страниц. Слишком объемный текст будет тяжело читать не только инвесторам и банковским менеджерам, но и самим пользователям. Если не хотите жертвовать подробной аналитикой и другими исследованиями, поместите их в приложении, а в плане оставьте только тезисы с отсылками к полному тексту для заинтересованных лиц. Слишком общие данные без конкретики. При планировании расходов важна точность, в первую очередь в финансовых показателях. Выручку, чистую прибыль и точку безубыточности просчитывают в финансовой модели. Если не на что опереться в расчетах, пользуйтесь показателями конкурентов и сведениями, которые есть в открытом доступе. Игнорирование очевидных рисков. Например, мало внимания уделяется конкурентам — стартаперы априори считают свою бизнес-модель более прогрессивной и эффективной. При этом анализ деятельности аналогичных компаний жизненно важен для проекта — только так вы получите адекватную картину рынка. Бездоказательные или интуитивные выводы. Если аналогичный продукт покупают в соседнем городе, это не значит, что его будут с таким же успехом покупать в вашем. Есть десятки других факторов, влияющих на продажи — расположение, инфраструктура, маркетинговая стратегия, компетентность сотрудников. Занижение затрат. Такая ситуация чаще случается, когда план делается для инвесторов, банка или государственных структур. Помните, что пренебрегая корректными данными, предприниматель в первую очередь рискует своими финансами, поскольку отдавать кредиты придется из своего кармана.

Нет ничего страшного в переделке плана. Пока бизнес не запущен, не бойтесь корректировать проект, даже если требуются кардинальные изменения. Чем грамотнее этот документ, тем проще управлять предприятием в будущем.

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Где взять готовый бизнес-план и стоит ли это делать

Написать развернутый план бизнеса можно самостоятельно или делегировать эту задачу консалтинговому агентству. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы.

Преимущества самостоятельной работы:

Тотальное погружение в проект — в процессе работы вы узнаете много нового о рыночной ситуации в отрасли и конкурентах.

Бизнес-процессы перестраиваются под конкретные условия, учитывается реальное положение вещей.

Управлять делом, которое организовано самостоятельно с нуля, будет проще.

Минусы:

Предпринимателю без опыта сложно учесть все факторы, влияющие на бизнес.

Ошибки в документе могут привести к финансовым потерям.

Консалтинговые агентства проводят реалистичные исследования. Такой вариант подойдет в случае, если предприниматель — новичок и ему нужно подготовить профессиональный бизнес-план для инвесторов или банка.

Основные преимущества:

Профессионалы не упустят ключевых деталей, поскольку имеют обширный опыт в составлении планов.

Консультанты помогут разработать корректную финансовую модель и рассчитают прибыль с учетом всех расходов, кредитных выплат и инфляции.

Минусы:

Даже профи не могут знать всех особенностей конкретного бизнеса, которые известны предпринимателю.

Услуги консалтинга стоят недешево, особенно если речь идет о подробном бизнес-плане.

А вот скачивать план из интернета и работать по нему — не лучшее решение. Такие версии часто бывают устаревшими, неполными, слишком общими и не отражающими текущие рыночные реалии.

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