Что такое емкость рынка, ее расчет и оценка

Емкость рынка — количество товаров или услуг, которые можно реализовать в населенном пункте за фиксированный промежуток времени. Объем рынка — количество товаров и услуг, которые были реализованы во взятой территориальной единице за то же время. Показатель емкости оценивает возможности (спрос), объема — реально проделанную работу. Расчет емкости рынка важен для рентабельного ведения бизнеса, принятия грамотных управленческих решений. Как правило, расчеты производят для отрасли промышленности, отдельного направления. Однако их вполне можно использовать для оценки целесообразности открытия мелкого, среднего и микробизнеса. В статье расскажем, как рассчитать емкость рынка и почему рынки имеют свойство падать и расти.

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Какие показатели объема и емкости рынка анализируют участники экономики?

Для оценки стратегии поведения на рынке рассчитывают потенциальную, фактическую и доступную емкость рынка. Понятия объема и емкости довольно близки, часто их принимают как синонимы. Показатели анализируют для разработки плана развития бизнеса. Потенциальная емкость рынка — максимально возможный спрос, фактическая — реальное предложение сегодня. Доступная — разбежка между максимально возможным спросом и предложением. Возможности, свободная ниша, потенциал роста.

Потенциальная емкость рынка

Показатель характеризует максимально возможное количество услуг, товаров или выручки, которое можно реализовать в населенном пункте за единицу времени. Это абстрактная величина, которую можно получить при условии, что каждый потенциальный потребитель купит продукт, воспользуется услугой. Результат получают с учетом статистики, прогнозов, предположений, опросов участников целевой аудитории.

Например, предприниматель решил продавать детские кроссовки в районном городке М. Получил данные статистики, что в городе живет 3 тыс. детей и подростков. За норму потребления принял одни кроссовки за год. Потенциальная емкость рынка = 3 000 × 1= 3 сыс.

Но для оценки емкости рынка в конкретной ситуации можно учесть дополнительные факторы. В ассортимент реализуемого товара входили кроссовки 30–40 размера. Предложением приобрести недорогие модные кроссовки охотно воспользуются взрослые. Более того, в летний период в небольшом городке гостят много детей, которые активно двигаются и быстро изнашивают обувь. Дедушки и бабушки щедры по отношению к внукам.

В такой ситуации можно предположить, что показатель спроса недооценен.

Фактическая емкость рынка

Фактическая емкость рынка — реальная цифра, количество товаров, услуг или объем выручки за прошедший год, месяц, сутки.

Вернемся к предыдущему примеру. За прошедший год в городке было реализовано в общей сложности 2 тыс. пар детских кроссовок. Это фактическая емкость рынка.

Доступная емкость рынка

Это разница между потенциальной и фактической емкостью рынка. Величина теоретическая, зависит от правильной оценки нескольких составляющих:

максимального спроса,

достоверности фактических показателей,

учета всех точек реализации.

Большая разница между потенциальным и фактическим объемом рынка — повод расширить производство, реализовать больше товаров, предложить больше услуг.

При малой разбежке между потенциальными и фактическими показателями и малой доле бизнеса на рынке можно попытаться вытеснить конкурентов.

Если доступная емкость рынка минимальна, конкуренция жесткая, лучше искать другие возможности и ниши.

Доступная емкость рынка в предыдущем примере равна 3 000 − 2 000 = 1 тыс. Предприниматель принял решение включить в ассортимент реализуемых товаров детские кроссовки, закупил пробную партию, получил дополнительную прибыль.

Почему рынки падают и растут?

Объем и емкость рынка — величины переменные. Стабильные рынки подвержены колебаниям. Существует множество факторов, которые могут повысить и снизить покупательскую способность населения. Показатели зависят от специфики бизнеса, категории товаров и ассортимента товаров и услуг.

При анализе экономических показателей важно учитывать следующие факторы:

Объем производства, в том числе объем импорта. Качество сбыта. Модные тенденции. Демографические показатели (рост или снижение численности населения, возрастной состав). Сезонность. Емкость рынка дачных товаров растет в осенне-летний сезон. Тренды. Для потребления характерно, что всем покупателям одновременно нужен актуальный товар. Бешеный спрос сменяется резким падением по вертикали, когда объем рынка исчерпан. Географические факторы. Уровень доходов населения. Рост доходов вызывает рост рынков. Уровень сформированности спроса. Местные традиции.

Некорректная оценка спроса может значительно снизить рентабельность бизнеса. Достоверный расчет объема рынка поднимет продажи и увеличит доходы.

Методики расчета экономических показателей

Расчет емкости рынка производят с помощью трех основных методик. Наиболее достоверные результаты получают при использовании всех методов подсчета.

Перед началом анализа покупательской способности выбирают:

Расчетный период — месяц, квартал, год.

Удобную для оценки ситуации единицу расчета, например, полученную прибыль в деньгах или число обслуженных клиентов.

Территориальную единицу — город или район.

Целевую аудиторию.

Норму потребления — среднее количество товаров или услуг, необходимых потребителю за период времени.

Среднюю цену товара или услуги.

Для вычислений используют статистические данные, финансовую отчетность компаний, условно принятые нормы потребления. Проводят маркетинговые исследования и опрашивают потребителей.

Методика № 1

Простая и точная методика расчета — по норме потребления. По-другому — «снизу вверх».

Для расчета используют показатели текущего спроса. Это количество покупок или оказанных услуг за период времени.

Емкость рынка:

В товарных единицах = ЦА (число реальных потребителей товара) × норма потребления. В денежном эквиваленте = ЦА × норма потребления × цена единицы товара.

Где ЦА — целевая аудитория.

Методика № 2

Вторая действующая методика «сверху вниз» использует данные о количестве произведенных товаров. Менее точная, так как произвести не значит реализовать. Это емкость продаж всех предприятий отрасли в розничных ценах. Методика предполагает анализ надежных источников информации, корректную оценку показателей.

Методика № 3

Третью методику называют «от реальных продаж». За величину емкости рынка условно принимают количество фактически реализованной продукции. Анализ проводят по чекам. Если брать небольшой сегмент рынка, то это довольно достоверная величина. Но не позволяет выделить целевую аудиторию, так как неизвестно, для кого приобретали товар.

Примеры расчета

Пример № 1

Расчет рыночных показателей произведен на примере небольшого населенного пункта. Частному предпринимателю предложили на реализацию партию белых блузок для школьниц перед началом учебного года в количестве 100 шт. Ему нужно определить целесообразность приобретения товара.

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Выделяем целевую аудиторию. Это девочки школьного возраста. В поселке одна школа, в ней учатся около 200 девочек. ЦА = 200.

Норма потребления = 1 блузка на сезон.

Средняя цена = 1 тыс. рублей.

Потенциальная емкость рынка (максимально возможный спрос) в единицах товара = 200 × 1 = 200 шт.

В рублях = 200 × 1 × 1000 = 200 тыс. рублей.

В населенном пункте работает универсальный магазин, куда завезено для реализации 100 единиц товара, так как в прошлом году было продано такое количество.

Учитывая цифры прошлогодних продаж, фактическая емкость рынка = 100 блузок.

С учетом этого показателя доступная емкость рынка: 200 − 100 = 100 единиц товара.

В рублях: 100 × 1 × 1 000 = 100 тыс. рублей.

Бизнесмен неформально пообщался с местными жителями и выяснил, что каждый второй не приобрел товар в универмаге, так как это дорого, не было нужного размера, не понравился фасон. Предприниматель сделал вывод, что реализация партии товара рентабельна, однако важно взять партию блузок разных размеров, модных фасонов и выставить конкурентную цену. Тогда можно будет увеличить партию до 150 единиц.

Пример № 2

Предприниматель планирует открыть парикмахерскую в отдаленном микрорайоне областного центра. 2 года назад здесь работала частная парикмахерская, обслуживала около 1,2 тыс. человек в месяц, сегодня эта ниша свободна. По методике «от реальных продаж» бизнесмен оценил емкость рынка — 1,2 тыс. посещений в месяц. Это около 40 человек в день. Решил, что нужно установить 4 кресла с учетом, что один парикмахер обслуживает около 10 клиентов в день.

Предприниматель учел тот факт, что в районе строятся еще несколько многоэтажных домов. Это значит, что с ростом численности населения потребность в услугах возрастет. Опрос потенциальных потребителей показал, что если салон будет работать в выходные дни и по вечерам, то желающих воспользоваться услугами будет больше.

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Модные современные стрижки, приветливые мастера, уютная атмосфера в салоне могут привлечь клиентов из соседних районов. Предприниматель решил открывать бизнес с тенденцией к дельнейшему расширению.

Объем и емкость рынка — экономические показатели, которые помогут оценить рентабельность бизнеса, выбрать свободную нишу, принять решение о расширении производства, повышении объемов закупок и целесообразности конкуренции. Чтобы правильно рассчитать и оценить показатели, нужно учесть максимальное количество факторов.

Знание законов экономики позволит субъектам среднего и малого бизнеса удержаться на рынке.

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