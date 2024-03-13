В статье рассказываем, зачем компании объединяются в группы, какие преимущества это дает, есть ли недостатки у таких структур и как правильно организовать процесс.

По мере роста организации отделам или филиалам требуется большая автономность. В таких случаях руководство может разделить бизнес, сформировав группу компаний.

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Появление новых видов деятельности — не единственный мотив для создания групп компаний. Например, объединение может произойти между несколькими фирмами с одним владельцем или общими ресурсами. Часто это связано с желанием улучшить процессы и сократить расходы. Процесс имеет свои нюансы, о которых лучше знать заранее.

Что такое группа компаний

Законодательство РФ никак не определяет такое понятие, как «группа компаний», но многие коммерческие объединения именно так позиционируют себя в официальной документации.

Группа компаний (ГК) — это организации в количестве двух или более, которые добровольно создают объединение по какому-либо принципу. Отношения между структурными единицами бывают хозяйственными, имущественными, управленческими, но строгих критериев объединения нет. Известные примеры ГК: застройщик ПИК, сельскохозяйственный холдинг «ЭКО-Культура», банк и онлайн-экосистема Тинькофф.

Компании в группе могут осуществлять разные виды деятельности — никаких ограничений здесь нет. Одна организация может заниматься розничной торговлей, другая — предоставлять услуги консалтинга и так далее.

В законодательных актах РФ есть близкие по смыслу к ГК юридические понятия. Это аффилированные и взаимозависимые лица, консолидированная группа налогоплательщиков и группа лиц. Если возникают судебные разбирательства, в которых фигурирует группа компаний, суд руководствуется соответствующими положениями закона об этих структурах.

Еще один термин, который используют для наименования единых структур — холдинг. Однако в такой организации всегда есть материнская компания, которая владеет контрольным пакетом акций. Все остальные юрлица в таком объединении — это дочерние компании. В ГК, не имеющих статуса холдинга, компании могут быть полностью равноправными в плане принятия решений и владения активами.

Организационно-правовая форма участников группы бывает разной. В одной и той же структуре могут одновременно находиться ООО, ПАО и акционерные общества.

Для чего нужна группа компаний

Основная цель объединения — достижение общих целей. Есть и другие задачи, которые решает совместная структура: снижение рисков и налоговой нагрузки, решение текущих операционных задач.

Создание ГК делает управление более эффективным и позволяет выбрать режим налогообложения с учетом финансовых показателей всей группы. Еще одна цель создания таких объединений — сократить расходы, используя возможности каждой компании.

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Иногда юридические лица объединяются в холдинг, поскольку у них один владелец. Для собственника такое решение вполне логично — единой организацией проще управлять. При этом объединение даже не всегда оформляется документально. Просто некоторые компании в определенный момент начинают говорить себе как о группе.

Какие преимущества дает создание группы компаний

Юрлица, входящие в группу компаний, заключают соглашение об объединении с целью получения определенных выгод.

Перечислим основные преимущества единых структур:

Повышение эффективности. За счет синергии в бизнесе, объединения ресурсов и компетенций, компании быстрее добиваются результата. Если одна организация занимается продажами, а другая — маркетингом, то объединение позволит решить задачу обеих компаний с максимальной отдачей.

За счет синергии в бизнесе, объединения ресурсов и компетенций, компании быстрее добиваются результата. Если одна организация занимается продажами, а другая — маркетингом, то объединение позволит решить задачу обеих компаний с максимальной отдачей. Масштабирование бизнеса. Объединение расширяет географию присутствия, открывает новые рынки, увеличивает ассортимент и производственные возможности. Повышается и конкурентоспособность новой структуры, поскольку возрастает и охват производительности.

Объединение расширяет географию присутствия, открывает новые рынки, увеличивает ассортимент и производственные возможности. Повышается и конкурентоспособность новой структуры, поскольку возрастает и охват производительности. Диверсификация рисков. В составе ГК юрлицам проще нивелировать влияние негативных факторов, в том числе экономических кризисов. Например, если у одной компании временная нехватка финансов на производстве, другая поможет компенсировать потери, что сохранит стабильность бизнеса.

В составе ГК юрлицам проще нивелировать влияние негативных факторов, в том числе экономических кризисов. Например, если у одной компании временная нехватка финансов на производстве, другая поможет компенсировать потери, что сохранит стабильность бизнеса. Перспективы развития. Совместно проще выработать единую стратегию и следовать ей. Возросшие экономические возможности увеличивают пространство для маневра для каждого участника.

Совместно проще выработать единую стратегию и следовать ей. Возросшие экономические возможности увеличивают пространство для маневра для каждого участника. Централизованное управление. Если организация имеет структуру холдинга, материнская компания берет на себя финансовые и операционные ресурсы, обеспечивая тем самым более эффективное распределение средств.

Если организация имеет структуру холдинга, материнская компания берет на себя финансовые и операционные ресурсы, обеспечивая тем самым более эффективное распределение средств. Оптимизация налогообложения. Компании могут использовать льготные режимы, чтобы снизить общую налоговую нагрузку. Здесь необходимо удержать баланс, чтобы избежать налоговых рисков. ФНС внимательно следит, чтобы уклонение от налогов не было приоритетной целью создания ГК.

Компании могут использовать льготные режимы, чтобы снизить общую налоговую нагрузку. Здесь необходимо удержать баланс, чтобы избежать налоговых рисков. ФНС внимательно следит, чтобы уклонение от налогов не было приоритетной целью создания ГК. Привлекательность для инвесторов. Объединенные структуры подходят для тех, кто хочет выгодно инвестировать свой капитал — группы более стабильны и перспективны в экономическом плане.

Объединенные структуры подходят для тех, кто хочет выгодно инвестировать свой капитал — группы более стабильны и перспективны в экономическом плане. Работа по единым стандартам. Централизованное управление и единая стратегия управления повышают не только эффективность производственных процессов, но и качество продуктов и услуг.

Юрлица соглашаются на такой шаг, взвесив все плюсы и минусы такого решения. При очевидных преимуществах необходимо учитывать и риски, которые несет с собой объединение в группу.

Минусы объединения в ГК

При объединении самостоятельных юрлиц в союз неизбежно возникают ограничения и недостатки.

Заранее проанализируйте потенциальные риски:

Сложности с управлением. Выше мы писали, что управлять группой проще. Но лишь в том случае, если интересы, стратегии развития и принципы компаний полностью совпадают. Однако в процессе принятия решений у участников могут возникнуть разногласия и конфликты. По этой причине координация деятельности — это главная задача, на которую стоит обратить внимание новой структуре.

Выше мы писали, что управлять группой проще. Но лишь в том случае, если интересы, стратегии развития и принципы компаний полностью совпадают. Однако в процессе принятия решений у участников могут возникнуть разногласия и конфликты. По этой причине координация деятельности — это главная задача, на которую стоит обратить внимание новой структуре. Увеличение бюрократии. Финансовая отчетность в ГК может стать более сложной. Транзакции и операции внутри группы требуют разработки новых стандартов и привлечения дополнительного персонала для учета.

Финансовая отчетность в ГК может стать более сложной. Транзакции и операции внутри группы требуют разработки новых стандартов и привлечения дополнительного персонала для учета. Ограничения в принятии решений. Создание ГК ограничивает свободу действий отдельных юрлиц. Принимать решения единолично, как раньше, руководителям компаний сложнее — любые значимые действия нужно согласовывать с другими участниками.

Создание ГК ограничивает свободу действий отдельных юрлиц. Принимать решения единолично, как раньше, руководителям компаний сложнее — любые значимые действия нужно согласовывать с другими участниками. Потеря автономности. Компании могут потерять субъектность, особенно если речь идет о холдинге. Головная компания берет под контроль стратегию и ключевые решения, обязывает всех участников вести бизнес по определенным правилам.

Компании могут потерять субъектность, особенно если речь идет о холдинге. Головная компания берет под контроль стратегию и ключевые решения, обязывает всех участников вести бизнес по определенным правилам. Больше консервативного подхода. Бывает, что ГК ограничивает инновационные инициативы участников. Стремление снизить риски может обернуться стагнацией бизнеса — организация будет упускать возможности для развития и отставать от конкурентов.

Бывает, что ГК ограничивает инновационные инициативы участников. Стремление снизить риски может обернуться стагнацией бизнеса — организация будет упускать возможности для развития и отставать от конкурентов. Юридические сложности. Поскольку законодательная база для регулирования взаимоотношений между участниками ГК отсутствует, конфликты чреваты длительными тяжбами с финансовыми издержками.

Рядовые сотрудники не всегда принимают известие об объединении компаний с восторгом: помимо усложнения документооборота, увеличивается количество руководителей, повышаются требования. Вот почему процесс объединения юрлиц требует тщательной подготовки.

Как создать группу компаний

Регистрировать в государственных органах новое объединение не обязательно, процесс регламентируется только внутренней документацией.

Процедура объединения проходит по разным сценариям, но есть универсальный алгоритм, которого стоит придерживаться участникам процесса:

Определение стратегии. Требуется четкое понимание, зачем компании объединяются в группу, какие цели они преследуют. Учитываются финансовые, юридические и репутационные последствия. Изучение рынка. Важно исследовать экономическую ситуацию в регионе или регионах присутствия компании, определить емкость рынка и его потенциал. Проверка партнеров. Доверие в коммерческой деятельности базируется на проверке финансового статуса, деловой репутации, кредитоспособности участников объединения. Изучение налоговых и правовых аспектов. Новая структура не должна противоречить существующему законодательству и требованиям ФНС. Возможно, потребуется помощь юристов, специализирующихся на слияниях и объединениях юрлиц. Разработка структуры ГК. При образовании холдинга одна из компаний становится головной, остальные — дочерними. Если создается равное партнерство, принципы управления нужно определить до подписания договоров об объединении. Подписание соглашений. В этих документах указывают все важнейшие моменты, касающиеся финансов, распределения прибылей и затрат, системы управления, урегулирования споров.

Проработка структуры управления и принципов работы ГК избавляет от многих проблем в будущем. Если стороны пришли к выводу, что они хотят перестроить и оптимизировать текущие рабочие процессы в компаниях, стоит сделать это перед подписанием документов.

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Особенности организации группы компаний

Юрлица, объединенные в ГК, сами выбирают способ управления единой структурой и принципы взаимодействия компаний внутри группы.

Есть несколько способов организации:

Вертикальные ГК. Состоят из компаний, находящихся на разных уровнях производства. Например, производитель продукции создает дочерние компании для дистрибуции, маркетинга и ритейла товаров. При этом головная компания контролирует все этапы производства.

Состоят из компаний, находящихся на разных уровнях производства. Например, производитель продукции создает дочерние компании для дистрибуции, маркетинга и ритейла товаров. При этом головная компания контролирует все этапы производства. Горизонтальные. Объединяются компании, занятые в смежных отраслях. Такие группы создаются для повышения эффективности бизнеса, совместного освоения ресурсов, оптимизации затрат.

Объединяются компании, занятые в смежных отраслях. Такие группы создаются для повышения эффективности бизнеса, совместного освоения ресурсов, оптимизации затрат. Конгломераты. В такие структуры объединяются предприятия, не связанные между собой напрямую по сфере деятельности. Цель соглашения — повышение доходов и диверсификация рисков.

В такие структуры объединяются предприятия, не связанные между собой напрямую по сфере деятельности. Цель соглашения — повышение доходов и диверсификация рисков. Финансовые ГК. Такие группы совместно занимаются финансовыми операциями — кредитованием, инвестированием, страхованием. В состав ГК входят банки, страховщики, инвестиционные фонды и прочие финансовые учреждения.

Участвовать в объединении могут компании с разной юрисдикцией — закон не запрещает подобные структуры, но строго контролирует их деятельность.

В каких случаях актуально создание группы компаний

Единые структуры создают, когда в этом есть экономическая целесообразность.

Некоторые типичные ситуации:

Компания создает новый продукт и хочет вывести его на рынок с максимальной эффективностью. В этом случае создается юрлицо, которое становится участником группы. Например, банк открывает новое направление — страхование и создает под него отдельное предприятие. Затем открывается инвестиционное направление и так далее.

Компании объединяются, работая в одной отрасли. Например строительное предприятие объединяется с производителем стройматериалов, затем подключает риэлторское агентство и другие смежные организации. Таким образом, создается компания полного цикла.

Компания поглощает конкурентное предприятие. Но ради сохранения известного бренда оставляет предприятию определенный уровень субъектности. Так произошло, например, с компанией М.Видео, которая поглотила Эльдорадо и оставила магазины компании под прежним названием.

В компании появляется сильный внутренний отдел, который оформляется как дочернее предприятие.

Поскольку группы компаний юридически никак не регламентированы, существует много вариантов объединенных структур. Юрлица сами решают, какие взаимоотношения выбирать и как развиваться стратегически в рамках созданной группы.

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