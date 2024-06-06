Что такое коллективный договор и для чего нужен

Государство дает работникам возможность получить от своего работодателя дополнительные бонусы. Инструментом для достижения этого служит заключенный с ним коллективный договор. В статье рассмотрим, что важно знать и учесть при его составлении.

Содержание

Суть коллективного договора

Коллективный договор заключается между руководителем фирмы и сотрудниками. Соглашение регулирует трудовые, производственные и экономические отношения. Таким договором можно добиться повышения правовых и социальных гарантий для сотрудников компании (ст. 40 ТК РФ).

В коллективном договоре могут быть следующие разделы:

Медицинское страхование.

Переобучение сотрудников и повышение их квалификации.

Улучшение условий труда.

Правила внутреннего распорядка труда и отдыха.

Продолжительность отпусков, льготы и компенсации.

Соблюдение интересов работников.

Действие акта распространяется на всех работников организации или ИП. Если он заключен в отдельном структурном подразделении компании, то действует на всех сотрудников этого подразделения (ст. 40, 41, 43 ТК РФ).

Важно: ни один административный орган не имеет права обязать организацию заключить такой вид нормативного акта. Он возможен только по инициативе сотрудников или руководителя компании.

Чаще всего это предлагают работники, чтобы улучшить условия труда и оплаты. Коллективный договор заключается на срок, который не должен превышать 3 лет, однако его всегда можно продлить на тот же период в дальнейшем (ст. 43 ТК РФ).

Для того чтобы продлить нормативный акт, представители сторон проводят встречу, где составляется дополнительное соглашение к ранее заключенному договору. Если нужно, то к нему добавляют условия и указывают срок действия. Соглашение нужно зарегистрировать в ведомстве по труду и занятости.

Отличия коллективного трудового договора от индивидуального:

Со стороны сотрудников в договоре может участвовать неограниченное количество лиц. Условия распространяются на всех участников. Не имеет установленной законом формы и требований по содержанию. Заключается на срок до 3 лет с возможностью продления, а не бессрочно. Заключается только по желанию, его отсутствие законодательство не нарушает. В коллективном договоре нет условий для отмены, он прекращает свое действие по истечении срока.

Зачем нужен такой вид договора

Работодателю

Коллективный договор становится для работодателя хорошим инструментом, чтобы наладить отношения с сотрудниками. В результате премиальных выплат, льгот и прочих приятных бонусов сотрудникам фирмы производительность труда может быть значительно увеличена, а это уже положительно скажется на эффективности бизнеса в целом.

Читайте по теме:

Как составить договор с сотрудниками?

Порядок оформления сотрудника на работу

КД достаточно популярен в крупных организациях, так как позволяет снизить налоговое бремя. В законодательстве существует прямое указание на то, что все премиальные выплаты, выданные в рамках коллективного договора, не учитываются при расчете налога на прибыль (п. 21 ст. 270 НК РФ). Помимо этого, такие условия могут стать привлекательными для новых сотрудников и хорошим мотиватором для уже работающих в компании.

Важно: в таком соглашении работодатель имеет возможность конкретизировать законодательство и защититься от непредсказуемых требований и поведения работников.

Членам коллектива

Для сотрудников организации с помощью коллективного договора можно создать более надежную защиту своих трудовых прав и интересов, потому что в нем можно отразить свои пожелания. Сотрудники могут получить от работодателя определенные бонусы, зафиксировать конкретные условия и требования. Например, это могут быть улучшенные условия труда, механизм начисления оплаты, более удобный режим рабочего времени, определенные льготы.

Важно: в коллективном договоре в обязательном порядке учитываются интересы каждой стороны, но работников компании — в первую очередь.

Содержание договора

Под содержанием коллективного договора понимаются согласованные участниками условия соглашения, которые в дальнейшем будут регулировать трудовые отношения между руководителем и сотрудниками. В нем детально прописываются права обеих сторон, их обязанности, которые они принимают на себя, а также та ответственность, что наступит за несоблюдение условий.

Важно: содержание, структура и условия зависят от того, какие вопросы будет регулировать документ. При его разработке следует руководствоваться положениями ст. 41 ТК РФ.

Читайте по теме:

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) в 2024 году

Как оформить неполный рабочий день

Руководитель организации и ее сотрудники совместно решают, какие условия указать в тексте договора.

Например:

способы решения споров,

премии и льготы,

оплата проезда и обедов.

В документ вписывают те пункты, что удовлетворяют интересы участников соглашения. Никаких требований в законодательстве к составлению коллективного договора нет, однако существуют рекомендации. В коллективном договоре не должно быть включено таких условий, что могут каким-то образом ограничить трудовые права работников или привести к ухудшению условий труда и нарушению гарантий, прописанных в законодательстве России (ч. 2 ст. 9 ТК РФ).

Неисполнение КД

Нарушения условий КД, который был принят коллегиально и подписан обеими сторонами, могут стать причиной:

Наложения административной ответственности в виде штрафа. Его размер варьируется от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Если эти нарушения зафиксированы на производстве с вредными условиями и касаются охраны труда сотрудников, то размер штрафа увеличивается до 10 тыс. рублей. Возникновения риска судебного иска от сотрудников. Это повлечет финансовые потери в виде выплат за судебные издержки, уплату штрафов и различных компенсаций. Снижения производительности труда и повышения в коллективе конфликтности. Появления плохих отзывов. Снизится общий интерес как со стороны потребителей, так и со стороны потенциальных инвесторов.

Коллективный договор — важный инструмент, который можно грамотно использовать в управлении коллективом. Надо лишь добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, выполнять обещанные условия и предоставлять гарантии и льготы.

Фото на обложке: Unsplash