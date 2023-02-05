Что ждать от 2023 года? Прогнозы от международных инвестбанков

Минувший год стал потрясением для мировых рынков. Какие факторы будут влиять на следующий год и каким он будет? Попробуем найти ответ в прогнозах крупнейших инвестиционных банков.

Goldman Sachs: «Этот цикл отличается от других»

В течение 2022 года глобальный рост замедлялся на фоне снижения импульса от снятия коронавирусных ограничений, ужесточения фискальной и монетарной политики, кризиса на рынке недвижимости в Китае, а также российско-украинского конфликта.

Мы ожидаем, что глобальный рост экономики в 2023 году составит всего 1,8%, поскольку устойчивое положение США контрастирует с рецессией в Европе и скачкообразным снятием ограничений в Китае.

Еврозона и Великобритания, вероятно, находятся в рецессии, во многом из-за того, что реальный доход пострадал от роста счетов на энергию. Но мы ожидаем лишь мягкого спада, поскольку Европе уже удалось сократить импорт российского газа без ущерба для активности. Учитывая пониженный риск глубокого спада и устойчивой инфляции, мы ожидаем повышения ключевой ставки ЕЦБ в мае до пика в 3%.

Ряд центральных банков в Центральной/Восточной Европе и Латинской Америке начали повышать ставки задолго до своих конкурентов на развитых рынках. Хотя ни одному не удалось смягчить падение, активность была устойчивой, а в некоторых странах, особенно Бразилии, инфляция снижается.

Центральная и Восточная Европа находится в более сложной позиции из-за ресурсной уязвимости, высокой инфляции и продолжающихся монетарных ограничений.

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JP Morgan: «Плохой год для экономики и более хороший — для рынков»

Инфляция по-прежнему превышает целевые значения, установленные центробанками, однако будет сокращаться по мере замедления экономики, ослабления рынка труда, снижения давления на цепочки поставок и мер Европы по диверсификации поставок энергии.

В своем ключевом сценарии развития событий JP Morgan прогнозирует, что в 2023 году развитые экономики будут вступать в «мягкую» рецессию.

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Morgan Stanley: «Применяем уроки турбулентного года в 2023»

Совокупность беспрецедентных событий 2022 года ослабила цены активов на всех рынках. Инвесторам редко приходилось сталкиваться с уроками, которые преподносит глобальная экономика, одновременно справляясь с восстановлением после пандемии, беспрецедентной монетарной политикой и масштабными военными действиями в Европе.

Турбулентность 2022 года оказывает значительное влияние на наш инвестпрогноз на 2023 год, с последствиями от экономического роста, инфляции, политики ЦБ и процентных ставок до кредитного качества, выручки, оценок, настроения инвесторов и других ключевых метрик.

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Bank of America: «На рынках ждут новых лидеров»

По мере того, как последствия шоков от инфляции и процентных ставок будут рассеиваться, в 1 пол. 2023 года восстановится курс облигаций, а во 2 пол. 2023 года — курс акций. Это может быть хорошим предзнаменованием для диверсифицированных портфелей после худшего года в этом столетии.

В 2023 году прибыль должна быть позитивной. Экономические условия, геополитический пейзаж и изменение курса доллара США, вероятно, будут выгодны для акций с небольшой капитализацией и развивающихся рынков.

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BlackRock: «Новая тактика инвестирования»

Эпоха «Великого успокоения», которая длилась 4 десятилетия и отличалась преимущественно стабильными активностью и инфляцией, осталась позади. Начался новый этап возросшей волатильности в макроэкономике и на рынке. Рецессия неизбежна: центробанки взяли курс на ужесточение политики, пытаясь ограничить инфляцию. Это вынуждает нас по-прежнему занижать стоимость ценных бумаг на развитом рынке.

Мы ожидаем, что в определенной точке 2023 года оценка рискованных активов станет позитивнее — но пока это еще не произошло. И когда мы окажемся в этой точке, то устойчивых бычьих рынков, которые мы наблюдали в прошлом, больше не будет. Именно поэтому нам требуется новая тактика инвестирования.

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HSBC: «В поисках луча надежды»

Глобальный экономический рост продолжает замедляться, Еврозона и Великобритания находятся в рецессии, рост США существенно ниже нормы, а восстановление Китая в 2023 году, вероятно, будет незначительным. Эти цикличные негативные факторы во многом определяют наш прогноз относительно акций.

Мы ожидаем, что консенсус роста прибыли продолжит замедляться, и мы занижаем прогноз по мировым акциям, со смещением в сторону оборонного сектора и фокусом на качественные акции с сильной позицией на рынке.

Географически относительная устойчивость США приводит нас к тому, чтобы предпочесть американские ценные бумаги европейским. В Азии мы повышаем прогноз по китайским акциям, поскольку директивные меры снижают риски, связанные с COVID и рынком жилья. Снятие ограничений в Азии положительно влияет на экономическую активность, но технологический цикл ослаблен.

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Barclays: «Жить с шоком и трепетом»

На пороге 2023 года макросреда не выглядит воодушевляющей. В обозримом будущем завершение военных действий в Украине не предвидится. В следующем году Европу ждут новые проблемы с энергетикой. Китай растет почти так же медленно, как в 2020 году под влиянием пандемии. Активность в жилищном секторе США рухнула. А инфляция вынудила западные центральные банки стремительно повышать ключевые ставки.

В центре внимания наших аналитиков следующие три темы — длительное и тяжелое восстановление в течение года, сохранение ограничительных мер центробанков и сохранение негативного прогноза по рискованным активам 4 кв. подряд.

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NatWest: «Энергия удерживает баланс сил»

В 2022 году энергия и ее влияние на бизнесы, потребителей, инвесторов, законодателей и геополитический пейзаж вышли на передний план. Сейчас, на пороге 2023 года, будущий путь энергии будет иметь ключевое значение для глобальных экономик, центральных банков, корпораций и правительств.

В рамках прогноза на уровне региона, страны и энергетики в целом, мы рассматриваем 4 темы, связанные с энергетикой — соотношение спроса и предложения на энергетических рынках, ядерную энергетику как часть зеленого перехода, цены и монетарную политику, а также крупнейшие геополитические риски 2023 года.

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Citi: «Дорожная карта восстановления: портфели в ожидании возможностей»

Инвесторы вряд ли будут скучать по 2022 году. Он стал серьезным ударом по глобальным цепочкам поставок пищи и энергии, усугубил раскол между США и Китаем, а также ускорил «приземление» критической бизнес-инфраструктуры.

В этих условиях ценные бумаги и облигации продемонстрировали наиболее серьезное падение: на пике их суммарные потери составили около 20%. Наличные демонстрировали лучшие результаты, чем практически все классы активов. Смотря в будущее, стоит помнить, что рынки управляют экономиками. Плохие результаты 2022 года предвещают экономическую слабость, которую мы ожидаем в 2023 году.

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Credit Suisse: «Фундаментальная перезагрузка»

Мы ожидаем, что Еврозона и Великобритания вошли в рецессию, тогда как Китай находится в рецессии роста. К середине 2023 года эти экономики достигнут дна и начнут слабое, осторожное восстановление — сценарий строится на предположении, что США удастся избежать рецессии. В 2023 году экономический рост будет оставаться преимущенно низким на фоне жесткой монетарной политики и продолжительной перезагрузки в геополитике.

В большинстве стран инфляция достигнет пика в результате решительной монетарной политики и должна снизиться в 2023 году. Наше ключевое предположение состоит в том, что в большинстве развитых стран, в том числе США, Великобритании и Еврозоне, она останется выше целей центральных банков. Мы полагаем, что ни один из центральных банков развитых стран не будет сокращать ключевую ставку в следующем году.

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BNP Paribas: «Инвестиции в эпоху трансформаций»

В отношении развивающейся зеленой трансформации мы верим, что мы, как инвесторы, должны продолжить концентрировать ресурсы на долгосрочном росте. Мы видим возможности в переходе на зеленый водород, восстановлении природного капитала и строительстве зеленой инфраструктуры.

Глобальная экономика находится на пороге рецессии, поскольку ключевые ставки повышаются, Европе грозит энергетический шок, а Китай борется с давлением политики «зеро-COVID» и хрупкими рынками недвижимости.

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Deutsche Bank: «Устойчивость против рецессии»

Похоже, что законодатели, по крайней мере в США и Европе, смирились с тем, что экономический рост в 2023 году будет слабым. Рецессии, вероятно, будут краткосрочными, но не безболезненными. Комбинация слабого роста, продолжительной инфляции и ограничений государственных расходов будет трудной как для людей, так и для правительства. Социальное неравенство будет все более важной и экстренной темой.

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ING: «Рецессия, инфляция и центральные банки»

Мы ожидаем увидеть несколько оттенков рецессии в 2023 году. В США можно будет увидеть рецессию как по учебнику, ощутимую, но не как в Китае, где коронавирусные ограничения, падение рынка недвижимости и падение глобального спроса снизят экономическую активность до беспрецедентно низких уровней.

И, наконец, в еврозоне за мягкой рецессией последует незначительный рост с риском второй волны кризиса, поскольку региону предстоит преодолеть множество структурных сложностей и переходов. Они будут влиять на рост, прежде чем, в случае удачной реализации, повысят потенциал блока и вновь приведут его к росту.

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Apollo Global Management, Inc.: «Начало тренда на понижение»

Центральные темы 2022 года — высокая инфляция, потенциальная экономическая рецессия и смещенные цены на активы — останутся с нами и в 2023 году. Но история этих элементов будет иной, поскольку стремительное ужесточение монетарной политики Федерального резерва США начало оказывать эффект на макроэкономические условия — от инфляции до расходов, найма и капитальных расходов — до рынков капитала.

Мы полагаем, что этим 2023 год будет отличаться от 2022 года: в июне 2022 года инфляция в США достигла пика, и индекс потребительских цен показывает, что сейчас мы находимся в начале тренда на понижение.

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Wells Fargo: «Рецессия, восстановление и отскок»

Наш прогноз умеренной рецессии в 2023 году основан на устойчивом рынке труда, замедляющейся инфляции и сниженных процентных ставках.

Мы верим, что рецессия и разворачивающиеся инфляционные шоки последних 18 месяцев позволят инфляции снизиться до менее 3% год-к-году к концу 2023 года.

Существенное снижение инфляции и смягчение политики Федрезерва США позволят американскому доллару вырасти до пиковых значений в начале года, а затем частично нивелировать прирост прошлого года к концу 2023 года.

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BNY Mellon: «Глядя на восстановление»

В 2023 году вероятна рецессия, но инвесторам стоит смотреть шире и приготовиться к восстановлению в новой инвестиционной среде, сформированной повышенными ключевыми ставкой, продолжающейся инфляцией и пессимистично настроенными центральными банками.

Мы считаем вероятной мягкую глобальную рецессию с восстановлением к концу 2023 года. Инфляция смягчается, но остается выше уровня около 2%, который установился после мирового финансового кризиса. Облигации вновь актуальны, поскольку возросшая прибыль может обеспечить привлекательный доход и стабильное наполнение портфелей.

Появляется новый режим равенства, поскольку эпоха сверхнизких ставок и высокой ликвидности уходит в прошлое, и инвесторы оказываются в новом мире более дорогих займов и продолжительной инфляции.

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Fidelity International: «Ориентируясь в поликризисе»

В 2022 году инфляция спровоцировала хаос на рынках и, вероятно, останется высокой, завершая эру доступных денег и повышая риск того, что ужесточение политики центральных банков спровоцирует резкую рецессию, «взрыв инфляции».

Рынки хотят верить, что центробанки сменят курс и согласуют мягкий курс для экономики. Но на наш взгляд, наиболее вероятной будет жесткая политика.

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Lazard: «Прежние проблемы, но в другой конфигурации»

Что ждет рынок в 2023 году? Ответ не так прост, поскольку комплексные проблемы и риски прошлого года остаются с нами. Мы верим, что глобальная экономика вступает в период более высокой инфляции на общем уровне: долгосрочный переход основан отчасти на повышенной стоимости, связанной с изменением цепочек поставок и отчасти на возросших тратах из-за изменения климата в будущие годы.

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