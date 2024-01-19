Что ждать от 2024 года? Прогнозы международных инвестбанков

После потрясений прошлых лет будущее кажется как никогда неопределенным. Крупнейшие инвестбанки мира предупреждают: перспективы не будут радужными — но и не совсем мрачными.

Goldman Sachs: Глобальная экономика превзойдет ожидания многих

В 2024 году глобальная экономика превзойдет ожидания — точно так же, как сделала это в 2023 году. Наши экономисты настроены относительно оптимистично и ожидают, что крупнейшие экономики могут избежать рецессии.

Четыре основных причины оптимистичного прогноза Goldman Sachs Research:

позитивный прогноз роста реальных располагаемых доходов на фоне сниженной общей инфляции и сильных рынков труда;

повышение ключевой ставки и фискальная политика продолжат влиять на рост экономик «Большой десятки», но преимущественно этот эффект уже произошел;

промышленная активность была слабой на фоне перераспределения трат от товаров к услугам, энергетического кризиса в Европе, корректировки цикла запасов после перепроизводства в 2022 году, и более слабого, чем ожидалось, восстановления производства в Китае;

центробанкам не нужна рецессия, чтобы снижать инфляцию, и они будут стараться ее избежать.

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J.P. Morgan: Слишком рано праздновать победу

На старте 2024 года, когда устойчивая активность сочетается с падающей инфляцией, настроение на рынке все больше склоняется к мягкой посадке. Мы же настроены скептичнее.

Несмотря на то, что западные экономики меньше зависят от ключевых ставок, чем в прошлом, мы полагаем, что экономическую устойчивость, которую мы наблюдали до сих пор, правильнее объяснить «долгими и вариативными отставаниями» трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики.

Мы считаем, что для центральных банков было бы преждевременно объяснять о безоговорочной победе над инфляцией, и ожидаем, что сокращение ставок в 2024 году вряд ли сможет предотвратить слабость экономики.

Поэтому мы считаем, что ключевые ставки могут снизиться позже, чем этого ожидает рынок, но в конечном итоге снижение будет значительнее, чем прогнозировалось. Мы считаем, что инвесторам следует сосредоточиться на фиксации доходности, что в настоящее время предлагает рынок облигаций.

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Morgan Stanley: Центральные банки в поиске верной ключевой ставки

Morgan Stanley Research ожидает замедления глобального роста по мере того, как центральные банки будут балансировать между инфляцией и рецессией. Охлаждение инфляции поставит ЦБ по всему миру перед дилеммой Златовласки: если денежно-кредитная политика будет слишком мягкой, инфляция может резко вернуться, но если они будут действовать слишком жестко, то рискуют спровоцировать рецессию.

Поскольку центральные банки пытаются выйти на «мягкую посадку», экономисты Morgan Stanley ожидают, что их усилия увенчаются компромиссом: в 2024 и 2025 годах рост будет незначительным, особенно в развитых странах.

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Bank of America: Позиционируйте себя для будущего роста

Мы ожидаем, что 2024 год будет основополагающим, и инвесторы, вероятно, смогут воспользоваться классической моделью традиционного распределения активов — когда фиксированный доход обеспечивает доход и диверсификацию, а кривая доходности становится более нормальной. Предположительно, это произойдет во второй половине года.

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BlackRock: Перехватить инициативу: пустите деньги в работу

Новый этап повышенной волатильности макроэкономики и рынка привел к возросшей неопределенности и дисперсии прибыли. Мы верим, что активный подход к управлению инвестпортфелями принесет впечатляющие результаты.

Это кардинальная перемена по сравнению с «великой умеренностью» — долгим периодом стабильного роста и инфляции — когда успешной стратегией было разовое распределение активов. Этот период позади. Мы считаем, что настало время перехватить инициативу в инвестициях и воспользоваться возможностями, которые предлагает новое время.

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HSBC: Возможности в сложном мире

После большой переоценки, которую мы наблюдали в последние 24 месяца, важно ребалансировать портфели. Как правило, в условиях низкого роста и стабильных ключевых ставок верным подходом будет вкладывать наличные в качественные активы. Наша стратегия на 2024 год — найти разнообразные источники прибыли и дохода, чтобы увеличить потенциал прибыли и управлять волатильностью.

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Barclays: Легкая турбулентность и довольно мягкая посадка

Глобальная экономика оказалась удивительно устойчивой. Крупнейшие экономики находятся в лучшем положении, чем большинство прогнозов предсказывали в начале 2023 года. И все это несмотря на две войны на двух континентах, небывалую распродажу облигаций, кризис в банковском секторе США и очень агрессивное повышение ставок центральными банками.

Инфляция должна упасть — но не настолько быстро, чтобы стимулировать большие циклы смягчения денежно-кредитной политики. В текущих условиях акции выглядят привлекательнее облигаций.

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Citi: Замедление и рост. Инвестиции на фоне большого перезапуска рынка

Глобальная экономика выглядит готовой к последующему восстановлению, а за ней перестраиваются и ожидания инвесторов. Мы видим потенциальные возможности для портфелей в кратко- и долгосрочной перспективе. Долгосрочные оценки предполагают, что это хорошее время для создания или пополнения глобально диверсифицированных основных портфелей по всем классам активов.

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UBS: Новый мир

В экономике и геополитике продолжит сохраняться неопределенность, и инвесторам стоит сконцентрироваться на качестве, достичь баланса, оставаться дисциплинированными и в то же время гибкими. Предстоящие десятилетия позволят воспользоваться преимуществами роста частных рынков и «лидеров изменений», включая генеративный ИИ.

В США устойчивость экономики, вероятно, сменится медленным, но все еще положительным ростом, в Европе рост экономики останется незначительным, а Китай вступает в «новую норму» качественного роста, низкого, но с потенциалом повышения. В следующем году центральные банки начнут циклы сокращения ключевых ставок. В 2024 году политики будут иметь преувеличенное влияние в условиях грядущих выборов в США, геополитической напряженности и войн.

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BNP Paribas: Все еще в поисках места для приземления

После резкого ужесточения денежно-кредитной политики и устранения нескольких потрясений, которые случаются раз в поколение, аналитики Markets 360 продолжают ожидать приземления. Однако, поскольку тенденция к снижению инфляции кажется достаточно устойчивой, крупные центральные банки, вероятно, будут чувствовать себя достаточно уверенно, чтобы начать снижение ставок в не столь отдаленном будущем, снижая риск того, что это приземление будет жестким.

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Deutsche Bank: В поисках роста

Мы полагаем, что 2024 год, вероятно, станет достойным годом для инвесторов. Несмотря на очевидные глобальные проблемы — экономические, геополитические, климатические — инвесторам стоит сохранять веру в рынки. На самом деле, перспективы основных классов активов выглядят довольно хорошо. Однако управление рисками останется задачей первостепенной важности.

Экономический рост остается большой проблемой. Мы считаем, что в предстоящие кварталы рост может замедлиться, поскольку суровые финансовые условия все больше влияют на экономики. Но рынки должны сохранять уверенность, что позже в 2024 году рост вновь возобновится.

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BNY Mellon: Здоровый спад активности

Мы ожидаем, что 2024 станет годом перехода к более нормализованным экономическим условиям, несмотря на то, что рынки адаптировались к миру более высоких процентных ставок. Хотя падающая инфляция и затухающий рост должны привести к умеренному снижению ставок, краткосрочные процентные ставки, вероятно, останутся выше уровня, который мы наблюдали во времена финансового кризиса.

Поскольку свыше 40% мировых экономик проводят национальные выборы, политика определенно будет одним из факторов волатильности рынка. Растущее число активных глобальных конфликтов также повышает риск. В целом, хотя наступающий год может оказаться волатильным, он также предлагает привлекательные возможности для инвесторов в разные классы активов в средне- и долгосрочной перспективе.

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Lazard: Перспективы не радужные — но и не мрачные

Последние 5 лет кардинально изменили экономики по всему миру, и в 2023 году ощущение потрясений усугубилось из-за самых рискованных геополитических факторов за десятки лет.

Мы переживаем этап снижения инфляции, и центральные банки развитых стран, вероятно, уже завершили цикл ключевых ставок.

Масштаб текущей геополитической напряженности означает, что проблемы, которые можно было игнорировать в прошлом, сейчас начинают напрямую влиять на цепочки поставок и клиентскую базу.

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