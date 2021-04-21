Цикличность моды: почему покупатели переходят с узких джинсов на более свободный крой

Пандемия изменила наши предпочтения не только в пище, но и в одежде. Джинсы скинни стремительно теряют позиции, и в моду входят более свободные модели с завышенной талией. Производители уже говорят о смене потребительского цикла и готовятся к восстановлению спроса на деним.

На недавней конференции по финансовым итогам, руководители Levi Strauss & Co. заявили, что популярность свободных или даже мешковатых мужских и женских джинсов стремительно растет.

«Последние 10 лет в моде были скинни джинсы, — сказал в интервью Чип Берг, исполнительный директор Levi’s, одной из самых крупных ретейлеров денима. — Сейчас мы наблюдаем возросший интерес к более свободным фасонам, и наши конкуренты также это подтверждают. Если этот тренд продержится еще один или два сезона, вполне возможно, это будет означать начало нового цикла в мире джинсовой моды».

Свободный фасон джинсов часто называют mom jeans, в том числе на сайте Levi’s, где такие модели представлены в широком ассортименте. В последнее время их все чаще можно заметить среди молодого поколения, особенно на различных социальных площадках. Берг заметил, что покупатели часто сочетают узкие топы с широкими джинсами. «Кажется, именно так сейчас выглядит поколение Z и молодые миллениалы», — добавил он.

Тип джинсов, которые носят американцы, будь то mom, клеш или скинни джинсы, часто ассоциируется с определенными эпохами. Поэтому ритейл внимательно следит за тенденциями, чтобы знать, чем привлечь покупателей после пандемии.

По данным NPD Group, узкие джинсы по-прежнему занимают первую строчку по популярности среди женщин. На них приходятся 34% всех продаж денима в США. Но за последние 12 месяцев подобный стиль существенно сдал позиции на рынке.

По оценке NPD Group, рынок женского денима в США составляет $7,1 млрд.

В начале прошлого года Levi's представила небольшую коллекцию женских свободных джинсов с завышенной талией под названием balloon pants. Продажи шли довольно успешно, что побудило компанию удвоить объем производства джинсов такого кроя. На конференции компания заявила, что в первом квартале 2021 года продажи мужских моделей свободного фасона, например Levi’s 550 и 559, выросли на 50% по сравнению с предыдущим годом. Несколькими годами ранее Levi’s рассматривала вопрос о прекращении производства подобных фасонов из-за низкого спроса.

Эта тенденция не ограничивается компанией Levi's, которая заявляет, что это именно она в 1873 году изобрела синие джинсы. Madewell, популярная сеть магазинов, принадлежащая J. Crew Group, также обратила внимание на возросший интерес к свободным джинсам даже среди ярых приверженцев скинни.

Фото: Elena Masiutkina / Shutterstock

Компания Madewell создает новые модели, которые позволят фанатам узкого кроя комфортно сменить стиль. По ее словам, в будущем покупатели будут предпочитать именно «более свободный и комфортный» деним.

Берг отметил, что возможной причиной такого сдвига интересов стал набор веса из-за пандемии.

Levi’s заявила, что в 2020 году, когда розничные магазины были временно закрыты, выручка компании упала на 23% до $4,45 млрд. В первом квартале 2021 года продажи также были довольно низкими. Но Берг оптимистично настроен на возрождение потребительского спроса на джинсовые изделия.

«После окончания пандемии людям необходимо будет обновить гардероб. И, заходя на наш сайт, они заметят, что в моде сейчас именно свободный крой джинсов», — рассуждает Берг.

И все же, новая тенденция на свободный крой не означает, что джинсы скинни исчезнут с полок магазинов. «Я не думаю, что джинсы скинни когда-либо полностью исчезнут, — говорит Берг. — Люди могут комбинировать различные фасоны, поэтому на прилавках всегда будет несколько вариантов на выбор».

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Фото на обложке: Guzel Gashigullina / Shutterstock