Новый формат: как легко перевести бизнес на удаленную работу

Пандемия коронавируса заставила почти весь мир пересмотреть отношения с офисной работой. Забавно, ведь в течение столетий наши предки работали именно из дома. Длинные дома древних германских племён объединяли и спальню, и хлев, и мастерскую. Ремесленники в средневековых городах жили и работали под одной крышей: первый этаж отводился под мастерскую, а верхний — под жилые помещения.

Лишь в новое время, со становлением государств и государственных аппаратов, появляются специализированные помещения для их сотрудников. Первое здание, названное офис, появилось в Великобритании в 1726 году. В конце XIX века, под влиянием модной тогда философии тейлоризма, появились первые опен-спейсы: помещения, где каждый сотрудник был на виду. И лишь 1920-е и 30-е годы, благодаря достижениям архитектуры и изобретению стальных несущих конструкций, офисы приобрели привычный нам вид.

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Сто лет спустя круг замкнулся: из-за пандемии многие перешли на работу из дома и не планируют полностью возвращаться в офис. Согласно исследованию Microsoft, более половины сотрудников хотели бы сохранить гибкий график и возможность работать вне офиса. Так что смешанный режим работы, скорее всего, останется с нами надолго. Такой подход требует новых инструментов для удобного ведения работы.

Время вернуться домой

Один из ключевых элементов в такой системе — платформа для проведения голосовых совещаний и видеоконференций. И здесь лучше выбирать профессиональные решения, предназначенные специально для бизнеса: они справляются с задачами гораздо лучше, чем обычные мессенджеры. Да и защищены они гораздо лучше чем потребительские приложения, в которых регулярно обнаруживают уязвимости. Наконец, простой и лаконичный вид настраивает сотрудников на рабочий лад.

На рынке существует целый ряд соответствующих решений и продуктов, но Cisco Webex — одно из первых и наиболее популярных.

Webex позволяет проводить онлайн-совещания, конференции и занятия, в которых может участвовать до тысячи человек одновременно — это с лихвой охватывает запросы большинства компаний, в том числе и самых крупных. Работает приложение с Windows, Mac, iOS и Android (сейчас также идет работа по созданию Linux-версии). При этом устанавливать ничего не требуется: достаточно только соединения с интернетом и аккаунта. Webex поддерживает HD и Full HD видео и аудио. Решение легко интегрируется с системами видеоконференцсвязи, а также поддерживает Google Calendar и Outlook Calendar — можно не только получать уведомления о конференциях, но и сразу же подключаться к ним.

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Кроме того, Webex позволяет в режиме реального времени демонстрировать экран, обмениваться файлами и совместно работать над документами, предоставлять доступ к рабочему столу и различным приложениям. Помимо видео и аудиосвязи, здесь также есть чат. Решение интегрируется с наиболее популярными пакетами ПО для офисной работы, в частности, MS Office. Кроме того, можно организовать и уайтборд для брейншторма с коллегами. Во время самой конференции участников можно легко разделять на группы и располагать на экране в необходимом порядке. При необходимости можно вести аудио- и видеозапись конференций.

Все общение происходит в защищенном режиме — для подключения ко встрече необходим пароль, а информация проходит шифрование — это особенно важно для встреч, на которых будет обсуждаться чувствительная информация, и просто убережет от непрошеных гостей, которые могут прийти по неосторожно оставленной где-то ссылке.

Правильный выбор

Правильно подобранный инструмент делает работу не только приятной, но и более эффективной. И это касается в том числе решений для удаленной работы: не всегда и не всем подходит формат именно конференций. К счастью, продукт Cisco легко адаптируется под разные задачи.

Решения Webex имеют несколько форматов, из которых можно выбирать наиболее подходящий: Meetings позволяет проводить традиционные конференции и совещания, Training подходит для обучения сотрудников, Events — для выступлений перед аудиторией. Остаётся только выбрать, какой вариант лучше всего подойдет вашей компании, после чего — попробовать приложение бесплатно и убедиться, что правильно подобранное ПО помогает делать удаленную работу такой же удобной и продуктивной, как и в офисе.

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На рынке доступны триал-версии Webex. Так, компания OCS Distribution сейчас проводит акцию, по которой решением можно пользоваться не один месяц, а целых три, подключив к нему до 1000 сотрудников. Этого вполне хватит, чтобы ознакомиться со всеми возможностями Webex как небольшому бизнесу, так и крупной компании. Для того, чтобы принять участие в акции, достаточно оставить заявку на сайте OCS Distribution — а после этого самому оценить все преимущества платформы.

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Фото на обложке: предоставлено компанией