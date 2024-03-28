План Б: где россиянам еще можно получить гражданство и ВНЖ за инвестиции

Начиная с 2022 года, гражданам РФ сложно открывать зарубежные счета, получать визы в ряд стран и продлевать ВНЖ. Вернуть прежние возможности может второй паспорт. И если в запасе нет 10 лет ожидания или оснований получить документ за короткий срок, то паспорт можно приобрести, вложив деньги в зарубежную недвижимость или фонды. За инвестиции также дают ВНЖ и ПМЖ.

ВНЖ и гражданство за инвестиции — что это

У каждой страны есть свое миграционное законодательство, где описаны порядок и условия выдачи иностранному гражданину документа, позволяющего легально находиться на ее территории. Как правило, для того, чтобы иметь возможность жить в стране в течение нескольких лет, выезжать из нее и въезжать без визы, а также работать или вести бизнес, пользоваться услугами местных банков, медициной и так далее, нужно получить статус резидента — ВНЖ. Спустя время при соблюдении требований ВНЖ можно конвертировать в ПМЖ, а потом — в гражданство.

Есть разные основания для получения ВНЖ: по работе, бизнесу, научной деятельности, воссоединению семьи и многие другие. Также в некоторых странах работают программы инвестиционной иммиграции — «золотые» визы и паспорта — когда иностранцу предлагается инвестировать в экономику определенную сумму взамен на ВНЖ/ПМЖ и даже паспорт.

Главное преимущество «золотых» виз и паспортов — скорость получения. Например, Вануату — небольшое островное государство в Океании — выдает «золотые» паспорта всего за три–четыре месяца. При этом программы инвестиционной иммиграции не требуют постоянного нахождения на территории страны. Поэтому их еще называют «планом Б»: жить можно и в родной стране, но всегда есть возможность взять с полки второй паспорт или карточку резидента и быстро релоцироваться.

Помимо этого с паспортом или резиденцией другой страны можно разблокировать замороженные активы в зарубежных банках или открыть новый счет, а также отправиться в путешествие в безвизовую страну.

Участие в программах инвестиционной иммиграции предполагает высокие доходы. Но, даже располагая достаточными средствами, состоятельные россияне сегодня не могут выбирать из множества предложенных на рынке вариантов, так как из-за санкций ряд стран запретил гражданам РФ получать «золотые» визы и паспорта. Рассмотрим, какие опции еще остались.

«Золотые» визы и паспорта для россиян: ситуация на март 2024 года

На текущий момент гражданам РФ открыты три страны с программами «золотых» паспортов — Турция, Египет и уже упомянутый Вануату. Чтобы получить турецкое гражданство, нужно купить недвижимость стоимостью минимум $400 тысяч; Египта — недвижимость стоимостью минимум $300 тысяч; Вануату — инвестировать в государственный фонд не менее $130 тысяч.

Паспорта этих стран не самые привлекательные с точки зрения путешествий, потому что у Турции, Египта и Вануату нет безвизового режима с государствами Шенгенской зоны. Тем не менее они не находятся в конфронтации с другими странами, на них не наложены санкции. Плюс Турция и Египет — классический пример стран для осуществления «плана Б», так как добраться до них из России можно прямым рейсом, а по прилете — оказаться в привычных по комфорту условиях.

Большое преимущество также в том, что приобретенная недвижимость может служить не только вторым домом, но и приносить стабильный пассивный доход от сдачи в аренду. Дом или квартиру в Турции можно и вовсе продать спустя три года владения, приумножив изначальные вложения, при этом гражданство не аннулируется.

Паспорт Вануату — необычный вариант, на первый взгляд. Хотя бы потому, что путь из Москвы до Порт-Вила — столицы Вануату — займет минимум сутки, а цена билета на одного человека стартует от 110 тысяч рублей. При всем при этом паспорт Вануату пользуется большим спросом у россиян: его быстро получить — за три–четыре месяца, и с его помощью можно продлевать ВНЖ в Европе, оформленные на российский паспорт, — например, в Латвии граждане РФ сталкиваются со сложностями в этом процессе.

Доступных предложений по «золотым» визам больше. Среди них можно выделить программы инвестиционной иммиграции Кипра, Испании и Португалии.

Кипрский ПМЖ обойдется в минимум €300 тысяч — на такую сумму (или больше) нужно приобрести недвижимость в стране. ПМЖ Кипра не дает свободно перемещаться по странам Шенгена, но, став резидентом республики, можно оптимизировать налоги. Кипрский налоговый режим считается самым привлекательным в Европе: там нет налогов на доход в других странах, подоходного налога и налога на прибыль, отсутствует налог на наследство.

Кипр также выбирают за близкую и понятную к русскоязычным странам культуру, безопасность, широкие возможности для образования детей.

Для получения «золотой» визы Испании нужно купить недвижимость за минимум €500 тысяч, Португалии — инвестировать сумму от €500 тысяч в местные фонды или открытие бизнеса. С ВНЖ Испании и Португалии, в отличие от ПМЖ Кипра, можно передвигаться по Шенгену без визы.

Лучшее решение на текущий момент

Один из наиболее интересных вариантов инвестиционной иммиграции для россиян — «золотая» виза Греции. У этой программы самый низкий в Европе порог входа: чтобы получить ВНЖ, нужно купить недвижимость от €250 тысяч. Плюс правительство Греции не требует подтверждать источник происхождения средств, а это значит, что весь процесс получения карточки резидента займет не больше четырех–шести месяцев. Для сравнения в Португалии это минимум 18 месяцев, на Кипре — 10–12 месяцев, в Испании — восемь месяцев или больше.

Однако есть одно «но» — с 2022 года Греция перестала выдавать гражданам РФ «золотые» визы. Тем не менее обойти ограничение можно с альтернативным паспортом. И, если такого нет, в качестве второго паспорта часто оформляют именно гражданство Вануату.

Сейчас стоимость комбинированного продукта «паспорт Вануату плюс ВНЖ Греции» — около $500 тысяч со всеми расходами. С 30 сентября 2024 года эта сумма вырастет, так как правительство Греции утвердило повышение порога входа в программу до €400 тысяч, а в отдельных регионах Аттики, Салониках, на Миконосе и Санторини — до €800 тысяч. Таким образом, чтобы принять участие в программе на старых условиях, стоит поторопиться. Правительство обещает переходный период для инвесторов всего лишь до конца сентября.

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Возможности инвестиционной иммиграции для граждан РФ еще есть, но стремительно сужаются. По словам иммиграционного эксперта Astons Сюзанны Узаковой, с учетом градуса международного давления и геополитических обстоятельств есть риск, что и другие европейские «золотые» визы станут недоступны россиянам.

Однако в мире в целом есть тенденция к ограничению подобных программ. Например, Вануату еще год назад имел безвизовый режим со странами Шенгена, но лишился его из-за обвинений этих стран в некачественной проверке благонадежности заявителей на паспорт. В итоге паспорт Вануату потерял свою ценность, спрос на него сохранился в основном у граждан РФ и Беларуси, которым важно наличие альтернативного гражданства как такового.

Вануату же очень заинтересован в том, чтобы вернуть безвиз, поэтому активно пытается наладить сотрудничество с Европой. И первым шагом с его стороны вполне может стать запрет на выдачу паспортов гражданам РФ и Беларуси.

Сюзанна Узакова, иммиграционный эксперт Astons

В секторе инвестиционной иммиграции требования к участию в программах становятся жестче и сложнее с каждым годом, и это касается не только россиян. Например, еще полтора года назад можно было получить паспорт Турции за инвестиции от $250 тысяч, а Португалия выдавала ВНЖ за покупку недвижимости — сейчас только за инвестиции в фонды. В этом году Греция собирается в несколько раз повысить порог входа для ВНЖ. Возможности инвесторов по всему миру ограничиваются.

Так что всех, кто задумывается об инвестиционной иммиграции, компания Astons призывает поторопиться с принятием решения. Эксперты готовы оперативно проконсультировать по доступным направлениям и подобрать наиболее подходящую программу в зависимости от иммиграционных планов и финансовых возможностей.

Фото на обложке и в тексте: предоставлено Astons

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ИП Немцов

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