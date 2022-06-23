Почему центры обработки данных перемещаются в города

Просматривая трансляцию телешоу, загружая файл в Dropbox или посещая сайт, мы редко задумываемся о том, что используем вычислительную мощность дата-центра. И если традиционно подобные объекты размещались вдали глаз пользователей, то теперь они все чаще появляются в городах. В материале — о причинах тренда.

Как правило, мы представляем дата-центр как гигантскую серверную ферму в сельской местности, где электричество дешево, а налоги невысоки. Крупные технологические компании вроде Google, Amazon Web Services, Microsoft и Meta* размещают дата-центры площадью в миллионы квадратных футов в таких местах, как Северная Вирджиния или Хиллсборо, штат Орегон.

Однако все чаще организации вплетают узлы своей сети в структуру городов. Так, всего лишь здание One Wilshire в Лос-Анджелесе, где раньше располагалась группа юридических компаний, теперь контролирует треть всего интернет-трафика между США и Азией.

Для непосвященных эти городские физические интернет-узлы, вероятно, выглядят совсем не так уж и впечатляюще. И это сделано намеренно.

Equinix, крупнейший владелец центров обработки данных с долей рынка в 10,9%, управляет объектами, которые, как правило, не должны привлекать к себе внимания.

В Далласе компания владеет обширным промышленным зданием недалеко от центра города, которое одновременно является ЦОД и штаб-квартирой коммерческого колледжа.

В Токио их в основном размещают на разных этажах городских небоскребов, «так что вы даже не узнаете, что они там есть», говорит Джим Пул, вице-президент компании по развитию бизнеса.

В Сиднее, Австралия, Equinix построила новый дата-центр в стиле экспрессионизма, мало чем отличающийся от знаменитого городского оперного театра.

А вокруг одного из своих объектов в Амстердаме Equinix вырыла ров — не столько для безопасности, по словам Пула, сколько для того, чтобы здание соответствовало его окружению, учитывая, что Амстердам — город каналов.

«По большей части люди действительно стараются, чтобы здания вписывались в окружающую среду», — говорит он, добавляя, что иногда этого даже требуют местные регулирующие органы.

Дата-центр Equinix, Сидней, Австралия. Фото в тексте: Rondo.com.au

Спрос на такие объекты, особенно в городских центрах, быстро растет: в прошлом году расходы на колокейшн подскочили на 11,7%.

Крупнейшие облачные компании не отстают. Amazon Web Services размещает сокращенные центры обработки данных, которые она называет локальными зонами, поближе к основным населенным пунктам; на данный момент они размещены в 32 городах по всей территории США.

Эта тенденция даже вызвала интерес Walmart: ритейлер задумывается о том, чтобы сдавать в аренду участки своих супермаркетов для ЦОД сторонних компаний.

По словам Пула, одним из объяснений резкого роста спроса является то, что изменились сами потребители.

Джим Пул из Equinix отмечает: по мере того, как наша жизнь переходит в онлайн, «люди становятся все менее терпимыми к задержкам».

Основными драйверами являются те приложения, где задержка в миллисекундах может оказаться критической: можно не заметить задержку в четверть секунды на Netflix, но она будет критичной для тех, кто торгует акциями или участвует в многопользовательской игре вроде Fortnite.

Например, такие компании, как Google, Amazon и Microsoft, делают ставку на облачные игры, которые предполагают потоковую передачу игр через интернет без использования консоли или телефона для обеспечения вычислительной мощности.

Многие популярные игры, такие как шутеры от первого лица, «требуют очень быстрой реакции и, следовательно, действительно быстрого подключения», — отмечает Джабез Тан, руководитель отдела исследований Structure Research. И подобные игры просто не смогут функционировать в потоковом сервисе без многочисленных ЦОД.

Или возьмем метавселенную — туманную, но уже любимую многими техногигантами тему для обсуждения. Если виртуальный мир когда-нибудь станет массовым, он должен быть таким же спонтанным, как и реальный. Это означает очень детализированную графику, плавное движение и звуковые реакции с буферизацией всего в миллисекунду.

В целом, пишет Раджа Кодури, старший вице-президент Intel, чтобы это реализовать, нужны «на несколько порядков более мощные вычислительные возможности».

Читайте по теме: Шесть трендов в сфере данных и аналитики в 2022 году

По словам Тана, именно этот спрос на вычислительную мощность стал стимулом для «децентрализации» сетей ЦОД. Технологические компании оглядываются на свою существующую инфраструктуру и видят, что не в состоянии обеспечить пользователям в Джакарте или Маниле тот же уровень производительности, что в Сингапуре.

Центры обработки данных все еще строятся в таких удаленных местах, как сельская местность штата Орегон. Но теперь они расширяются.

То, как эти новые центры обработки данных вписываются в городской и пригородный ландшафт офисных зданий, складов или промышленных парков, является палкой о двух концах. Такой подход может иметь смысл с точки зрения безопасности. Это также избавляет людей от необходимости видеть в городской среде огромные помещения, забитые компьютерными серверами.

Недостаток этой невидимости в том, что мы нечасто задумываемся, какую цену платим за использование интернета. Согласно отчету за прошлый год, только в США на центры обработки данных приходилось 1,8% потребления электроэнергии и 0,5% выбросов парниковых газов.

Сэкономить ресурсы можно было бы за счет таких мер, как повторное использование тепла, которое ЦОД производят в больших количествах. Но для достижения этой цели потребуется отказаться от поспешного строительства и по-настоящему интегрировать центры обработки данных — со всем теплом, которое они генерируют, и энергией, которую они потребляют, — в существующие городские экосистемы.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

Источник.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock