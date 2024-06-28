Почему в американских супермаркетах играет классическая музыка

С 1980-х годов у входа в магазины 7-Eleven громко играет классическая музыка. Как произведения Моцарта и Бетховена помогают создать безопасную среду и почему эта практика считается спорной? Подробности — в пересказе материала The Hustle.

Музыка «помечает» пространство

В 17 веке Европу покорил композитор Иоганн Себастьян Бах, который описывал музыку как «приятную гармонию для славы Божьей и допустимых наслаждений души».

Он и не подозревал, что к середине 1980-х годов его произведения будут помогать бороться с лойтерингом у магазинов 7-Eleven в Британской Колумбии. Лойтеринг (или праздношатание) — долгое пребывание в общественном месте без конкретной цели, что считается незаконным в некоторых странах.

Рядом с 7-Eleven постоянно толпились подростки, и предприимчивые менеджеры искали нестандартные способы отпугнуть их. Они улучшили освещение, убрали подоконники (чтобы на них нельзя было сидеть) и включили музыку таких авторов, как Бах, Вивальди и Моцарт.

Все это примеры враждебной архитектуры, которая меняет социальную среду с помощью элементов дизайна. И это сработало.

«За последние пять лет у нас не было проблем с толпами», — рассказал менеджер по маркетингу из Ванкувера газете Winnipeg Sun в 1992 году.

Неясно, были ли магазины 7-Eleven первыми, кто использовал музыку в таких целях. Однако в последующие десятилетия многие магазины 7-Eleven по всей Северной Америке прибегали к тем же методами, приписывая эту идею менеджерам из Британской Колумбии.

Концепция распространилась и за пределы 7-Eleven.

В 1990-х годах классическая музыка играла на автовокзале Портового управления Нью-Йорка.

В 2019 году в городе Уэст-Палм-Бич включали детскую песню Baby Shark, чтобы отпугнуть бездомных, которые спали возле павильона на набережной.

Двумя десятилетиями ранее полиция Уэст-Палм-Бич обнаружила, что воспроизведение классической музыки совпало с сокращением наркоторговли и краж на перекрестке с высоким уровнем преступности.

Австралийские парки и аптеки Rite Aids в Калифорнии использовали музыку эстрадного певца Барри Манилоу, чтобы отпугивать толпы подростков.

Эффективность подхода кажется очевидной: громкая и повторяющаяся музыка вызывает дискомфорт и желание уйти. Но эксперты предполагают, что для этих целей выбирают именно классическую и оперную музыку (и Манилоу), поскольку она предназначена для особой демографической группы: «белой» старшей элиты.

«С помощью песни вы помечаете пространство, как это делают птицы», — говорит Лили Хирш, музыковед и автор книги Music in American Crime Prevention and Punishment («Музыка в американской системе предупреждения преступности и наказания за нее»).

«Подросток может слушать классическую музыку и любить ее, — добавляет она. — Но он все равно уйдет из-за ассоциаций и из-за того, что понимает, что происходит».

Музыка также вписывается в «теорию рутинных действий», согласно которой преступление происходит при наличии трех элементов: потенциальных преступников, подходящих целей и отсутствия защиты.

Дизайнерские решения, в том числе классическая музыка, меняют среду, утверждает Жаклин Хельфготт, директор Центра исследований в области преступности и правосудия при Сиэттлском университете.

«Классическая и оперная музыка символически усиливает идею о том, кто относится к этой территории, а кто нет», — говорит она.

Такой подход вызывает споры

В 1980-х и 1990-х годах классическую музыку стали чаще использовать для сдерживания преступности. В то время во многих городах начали действовать программы, основанные на «теории разбитых окон».

Считалось, что насильственные преступления можно сократить, если решить, казалось бы, несвязанные проблемы. Например, отремонтировать разбитые окна, стереть граффити, строго пресечь мелкие правонарушения, такие как безбилетный проезд на метро, ​​и поддерживать порядок в целом.

Во многих городах, где были введены эти программы, особенно в Нью-Йорке, наблюдалось значительное снижение преступности. Многие правоохранительные органы связывали это с введением программ. Другие настаивали на отсутствии связи и утверждали, что уровень преступности снижался по всей стране.

По словам Хельфготт, если использовать классическую музыку для формирования среды, это может привести к изменениям, подобным джентрификации (изменению состава населения).

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Также неясно, действительно ли классическая музыка работает. Например, Транспортная комиссия Торонто экспериментировала с классической музыкой в ​​течение нескольких лет, начиная с конца 1990-х, и не обнаружила никакого влияния на лойтеринг.

И даже если классическая музыка работает, возникают более важные вопросы. Почему бездомные и подростки собираются в определенных районах? И куда они уходят, если их выгоняют?

Это не решает проблему

Подростки, которых в 1980-х годах разогнали магазины 7-Eleven в Британской Колумбии, не нашли подработку после школы и не присоединились к спортивным командам, потому что ненавидели классическую музыку. По словам менеджера местных магазинов, они просто начали собираться в торговом центре.

Аналогичные изменения произошли в городе Сан-Рафаэль, штат Калифорния, расположенном в богатом округе Марин.

В течение последних месяцев десятки людей собираются в палатках рядом с тротуаром. В этом районе есть промышленные предприятия, продуктовый магазин и пункт выдачи UPS. Но лагерь не всегда был там.

Количество бездомных в округе Марин, Калифорния. Инфографика: The Hustle

Лагеря для бездомных в Сан-Рафаэле перемещаются с начала пандемии. Город пытается разместить бездомных, закрывая некоторые лагеря и запуская программы по созданию жилья.

Прошлым летом местные власти приняли постановление о размещении лагерей, которое заставило бы их жителей расселиться по разным местам. Федеральный иск от членов лагеря помешал его исполнить.

«Это как игра “музыкальные стулья”», — говорит Робби Пауэлсон, президент Союза бездомных округа Марин.

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Перемещение лагеря к пешеходной дорожке обеспокоило дилера шин East Bay Tire, расположенного рядом. В мае компания подала иск, в котором заявила, что жители лагеря употребляют наркотики, дерутся и разбрасывают мусор, а это мешает ее бизнесу развиваться и вынуждает сотрудников увольняться. Руководство магазина заявило, что если ничего не изменится, им придется закрыться.

Несколько недель спустя East Bay Tire начал включать классическую музыку. По словам Пауэлсона, произведения Бетховена и Моцарта играли от заката до рассвета.

Пауэлсон заявил, что эта музыка должна была «мучить наших людей». Лагерь подал иск, обвинив East Bay Tire в нарушении постановлений о шуме, и судья выдал временный запрет на музыку до вынесения решения по делу.

Менеджер East Bay Tire сообщил местному телеканалу, что музыка должна была обезопасить сотрудников и клиентов, а не выгнать жителей лагеря.

Скоро судья решит, может ли магазин включать музыку. Но гораздо больше времени займет разработка долгосрочного решения, которое будет работать везде и для всех — от предприятий до подростков и бездомных.

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