«Clearview украл мое лицо»: как пользователь из Германии пытается защитить свои личные данные от поисковых систем

Страны всего мира разрабатывают законы, призванные защитить персональные данные граждан. Но даже самые строгие запреты не всегда помогают. Так, системы поиска по фото они собирают даннные из открытых источников и не могут определить, к какой юрисдикции принадлежит человек на снимке. Уже в этом году база данных компании достигнет 100 млрд фотографий — в среднем это около 14 фото на каждого из 7 млрд людей, проживающих на планете.

В 2020 году Маттиас Маркс прочитал о Clearview AI, компании, которая утверждает, что собрала миллиарды фотографий из интернета и создала огромную базу данных лиц. Загрузив одну фотографию, ее клиенты, в том числе правоохранительные органы, могут использовать технологию распознавания и найти в сети другие снимки с тем же лицом.

Маркс решил узнать, есть в базе его фотографии, поэтому он отправил запрос по электронной почте Clearview. Месяц спустя он получил ответ с двумя скриншотами. Этим фотографиям было около 10 лет, но на обеих был изображен Маркс в синей футболке, участвующий в конкурсе Google для инженеров. Маркс знал об их существовании. Но, в отличие от Clearview, он не знал, что фотограф продавал их на фотостоке Alamy без его разрешения.

Для него это стало тревожным звонком. «Я больше не контролирую то, что люди делают с моими данными», — говорит он.

Для него было очевидно, что Clearview нарушает европейский закон о конфиденциальности GDPR, используя его лицо или биометрические данные без его ведома или разрешения. Поэтому в феврале 2020 года он обратился с жалобой к местному регулятору в Гамбурге.

Это была первая жалоба против Clearview в Европе, но до сих пор неясно, чем закончилось расследование. Представитель регулятора сообщил изданию Wired, что дело было закрыто, но Маркс говорит, что его не уведомили о результатах.

«Прошло почти два с половиной года с тех пор, как я подал жалобу на ClearView AI, и дело все еще открыто. Это слишком медленно, даже если принять во внимание, что это первый случай в своем роде», — говорит Маркс, который работает исследователем в компании Security Research Labs, занимающейся ИТ-безопасностью.

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В поисковых системах вроде Clearview содержатся лица миллионов европейцев. Несмотря на то, что Европа может похвастаться самыми строгими законами о приватности, регуляторам не так просто добиться их применения. С тех пор как Маркс подал свою жалобу, то же самое сделали и другие люди и группы по защите частной жизни по всей Европе.

В октябре французское управление защиты данных стало третьим органом ЕС, который оштрафовал Clearview на €20 млн за нарушение Закона о приватности. Тем не менее, Clearview не удалила лица ЕС со своей платформы, а аналогичные штрафы, выписанные регулирующими органами в Италии и Греции, остаются неоплаченными.

Что касается Франции, она заявляет, что не может раскрывать подробности о платеже из-за правил конфиденциальности. Но пока европейские регуляторы пытаются решить, как заставить компанию прислушаться к ним, масштаб проблемы быстро растет. Clearview — уже не единственная компания, которая зарабатывает на лицах людей.

Как и прочие активисты, выступающие за приватность, Маркс не верит, что Clearview технически способна навсегда удалить лицо. По его мнению, программа, которая постоянно сканирует сеть в поисках новых лиц, просто обнаружит и внесет его в каталог еще раз. Clearview не ответила на просьбу прокомментировать, может ли она навсегда удалять людей из своей базы данных.

«Это случится снова, если мое лицо появится где-нибудь в интернете. Они не перестанут сканировать» — уверен Маркс.

Ранее Clearview рассказала инвесторам, что в этом году ее база данных будет насчитывать 100 млрд фотографий — около 14 фото на каждого человека из 7 млрд населения планеты.

Как объясняет CEO Clearview Хоан Тон-Тот, сам принцип работы — боты ищут лица в интернете, а затем сохраняют их в базе данных, — делает невозможным, чтобы пользователи из ЕС не появлялись на платформе.

«Нет никакого способа определить, проживает ли человек в ЕС, исключительно по общедоступной фотографии из интернета, и поэтому невозможно удалить данные о жителях ЕС, — говорит он, сравнивая свой продукт с рыночными аналогами. — Clearview AI собирает только общедоступную информацию из интернета, как и любая другая поисковая система вроде Google, Bing или DuckDuckGo».

Но активисты считают, что существует большая разница между поиском по имени и поиском по лицу. «Имя — это не уникальный идентификатор. Имя — это то, что можно скрыть на публике, — говорит Люси Одиберт, юрист Privacy International. — Лицо скрыть нельзя, если только вы не выйдете из своего дома с мешком на голове».

В Европе растет разочарование тем, что системы поиска по лицам продолжают работать, несмотря на запрет регуляторов прекратить обработку лиц европейцев. Хоан Тон-Тот утверждает, что Clearview не подпадает под действие GDPR, поскольку у сервиса нет клиентов или офисов в ЕС. Однако регуляторы пытаются это оспорить.

Дело против Clearview должно послужить прецедентом для других компаний. ­

С 2020 года Маркс обнаружил, что фотографии его лица широко используются. Когда он поискал свое лицо на другой платформе распознавания лиц под названием Pimeyes, она обнаружила даже больше изображений, чем Clearview.

Иронично, что на одном из снимков он произносит речь о неприкосновенности частной жизни. На другом он занят обеспечением бесплатного Wi-Fi для беженцев, а на третьем — на участвует в мероприятии, организованном политической партией.

По словам экспертов по конфиденциальности, Pimeyes технически отличается от Clearview тем, что он не хранит лица в базе данных, а вместо этого ищет лица в интернете, когда пользователь загружает фотографию. Платформа также гораздо более открыта; любой желающий может искать на сайте бесплатно, хотя, чтобы просмотреть ссылки, по которым находятся фотографии, приходится ежемесячно платить от $36.

Фото в тексте: Unsplash

CEO компании Георгий Гобронидзе, также обращает внимание, что в отличие от Clearview, Pimeyes не сканирует социальные сети, в том числе Facebook*, Twitter или VK. «Тот факт, что теоретически мы можем сканировать социальные сети, не означает, что мы должны это делать», — говорит Гобронидзе, который купил платформу в конце прошлого года. Вместо этого, говорит он, Pimeyes делает интернет более прозрачным.

«Тысячи людей не подозревают, что их фотографии используются различными онлайн-источниками, — говорит он. — И на самом деле, они имеют право знать».

Он добавляет, что по желанию человек может легко удалить свое лицо с сайта. Для этого нужно отправить запрос или потребовать удалить определенное изображение и запретить последующую обработку всего одним щелчком мыши. Несмотря на то, что Pimeyes официально базируется за пределами ЕС, в Белизе, компания вообще не должна была использовать его фотографию, говорит Маркс: для этого ей требовалось явное согласие пользователя.

Pimeyes и раньше вызывал споры. После серии новостных статей с критикой его политики конфиденциальности в 2020 году его предыдущие владельцы, предприниматели Лукаш Ковальчик и Денис Татина, решили продать. Но они не ушли из индустрии. После этого обнаружилось, что они являются владельцами новой поисковой системы под названием Public Mirror, ориентированной на индустрию связей с общественностью.

И Pimeyes, и Public Mirror используют лицо Маркса. В марте этого года он обнаружил, что в файлах Public Mirror есть четыре его изображения. Как и другие системы поиска по лицам, результаты содержат не только фото Маркса, но и ссылки на них. Ссылки Public Mirror действуют как каталог статей СМИ, которые были написаны о Марксе, или конференций, на которых он выступал.

Каждая из этих платформ раскрывает очевидно личную информацию. «Вы можете сказать, где я учусь, какая политическая партия мне нравится», — говорит Маркс. Общая картина указывает, что существует целая отрасль, которая раскрывает гораздо больше информации, чем любой профиль в социальных сетях.

В 2020 году, когда Маркс начал свое расследование, он просто хотел, чтобы компания перестала собирать фотографии его лица. Теперь он настроен серьезнее. Сегодня он призывает регулирующие органы полностью запретить индустрии собирать фотографии европейцев. Чтобы это произошло, регулирующим органам придется привести пример Clearview. Вопрос в том, насколько это возможно.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Ollyy / Shutterstock