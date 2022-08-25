Как климатические аномалии влияют на цепочку поставок

Этим летом Китай страдает от аномальной жары. Из-за засухи снизился уровень воды в реках, вместе с этим сократилась и выработка гидроэнергии — именно в тот период, когда люди все больше нуждаются в кондиционерах. Чтобы справиться с дефицитом, правительства китайских провинций попросили заводы сократить потребление энергии, что отражается на производстве. Ситуация в Китае — лишь один из примеров того, как климатические изменения повлияют на заводы по всему миру.

Эти проблемы отражают непростые перспективы развития климатических технологий. Мир стремится достичь нулевых выбросов углерода, но сталкивается с последствиями уже наступившего климатического кризиса.

Днем на значительной части Китая температура колеблется от 30 до 40°C, устанавливая новые рекорды. Ночные температуры удивляют еще больше — к примеру, ночью город Чунцин, где проживает 32 млн человек, остывает лишь до 35°C.

Жара охватила производственные центры по всему Китаю, что приводит к остановкам заводов. В провинции Сычуань, в ответ на требования по экономии энергии, Toyota и крупнейший в мире производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology приостановили свою деятельность. Провинция производит большое количество лития и поликремния, необходимых для изготовления батарей и солнечных панелей.

Также постарадали объекты крупнейшего китайского автопроизводителя SAIC Motor и Tesla в Шанхае (находится далеко от Сычуаня), поскольку поставщики в провинции не смогли отправить необходимые детали.

До сих пор большинство исследований были сосредоточены на том, как климатические изменения влияют на производительность труда. Однако появляется все больше доказательств — как в научной литературе, так и в реальном мире — того, что цепочки поставок также становятся все более уязвимыми перед этими изменениями.

Сильная жара в Китае — яркий тому пример. По словам Кристофа Шиллера, профессора финансов Университета штата Аризона, это демонстрирует «большое влияние» климатического кризиса на то, как производятся и перемещаются товары по всему миру.

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В 2021 году вместе с Норой Панкрац, экономистом из Совета управляющих Федеральной резервной системы США, Шиллер написал статью, которая показывает, что клиенты цепочки поставок учитывают климатические потрясения при выборе поставщиков. Однако когда эти потрясения (в исследовании — наводнения и аномальная жара) оказываются хуже, чем ожидалось, клиенты на 11% чаще разрывают отношения с поставщиком.

Прочие аномалии также имеют негативные последствия. Например, из-за текущей засухи в Европе водные пути становятся непригодными для судоходства, что сказывается на перевозках сырья.

Анализ McKinsey за 2020 год показал: к 2040 году вероятность того, что тайфун вблизи Южной Кореи, Японии и Тайваня погрузит в хаос полупроводниковую индустрию, может увеличиться в четыре раза.

В то же время к 2030 году вероятность сильных ливней, влияющих на добычу редких металлов, может вырасти втрое, что приведет к падению производства на 20%. Эти материалы играют большую роль в переходе мира к полностью электрическому будущему.

Многие технологические гиганты уже работают над тем, чтобы сократить углеродный след своей цепочки поставок. Однако текущие и будущие риски показывают, что компаниям и поставщикам также необходимо совместно адаптироваться к климатическим потрясениям.

Как утверждает Шиллер, это может происходить совершенно разными способами. Например, путем установки более высокого ограждения вокруг завода, чтобы до него не добралось наводнение. Также можно изменить и схему работы: кто-то будет выходить раньше, а кто-то — позже.

В конечном счете, компаниям необходимо подготовиться к тому, что ждет их в будущем. И если риск засухи и ливней будет отличаться, то экстремальная жара затронет практически каждый уголок земли.

Шиллер советует ориентироваться не на изменения, с которыми сталкивалась конкретная цепочка поставок в последние годы, а на климатические модели. "Как будет выглядеть оптимальная цепочка поставок, если работать по такому сценарию? Именно этот вопрос должны задать себе менеджеры", — считает он.

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