Clubhouse как рекламная площадка: чем новая соцсеть притягивает бренды

Сейчас в Clubhouse всего 2 млн активных пользователей в неделю. Тем не менее, новая соцсеть пользуется успехом у инфлюенсеров, а, значит, привлекает маркетологов. Бизнес понимает значительный потенциал платформы, однако ее рекламные возможности ограничены. Вот что об этом говорят эксперты.

Каждая социальная сеть с большими амбициями имеет свой собственный подход к поощрению инфлюенсеров, и новое аудиоприложение не исключение. Фактически, Clubhouse готовит программу поддержки для 40 своих самых популярных модераторов, как их называют в приложении. Она открывает доступ к инструментам и советам по улучшению создаваемого контента, чтобы привлечь больше людей к эксклюзивному опыту, доступному только по приглашению.

В отличие от других социальных сетей, Clubhouse специализируется на голосовом общении. Пользователи могут слушать беседы на различные темы и принимать в них участие. Однако данное приложение не содержит в себе встроенную рекламу, что является большим минусом для маркетологов. Единственным способом продвижения на данный момент является сотрудничество с инфлюенсерами.

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В Clubhouse модераторы могут контролировать ход беседы и ее участников. Затем комнаты продвигаются вверх в основной ленте приложения и рекомендуются пользователям с помощью push-уведомлений.

«Используя эту модель, рекламодатель может расценивать конкретную комнату как очень лояльную аудиторию, потому что реклама по теме беседы будет актуальна для каждого участника», — сказал Джастин Клайн, соучредитель маркетингового агентства Markerly.

«Сотрудничая с инфлюенсерами, мы можем продвигать продукт среди существующего сообщества и привлекать новых клиентов благодаря охватам наших партнеров», — добавил Клайн. Все больше маркетологов стремятся заключить аналогичные сделки.

«Раньше я не стремился стать публичной личностью, но сейчас ко мне приковано внимание пользователей в Clubhouse», — поделился инвестор-меценат Джин Ю, известный под псевдонимом WolfXLion на Clubhouse и имеющий почти 60 тысяч подписчиков.

Он зарегистрировался в приложении в ноябре и с тех пор успел посотрудничать с компаниями в сфере красоты, технологий и моды, а также с Kimpton La Peer Hotel.

«Поскольку приложение еще слишком новое, бренды, похоже, понятия не имеют, на что обращать внимание. Они просто чувствуют, что из этого можно извлечь выгоду», — заметил Ю.

Партнерство с инфлюенсерами может показаться маркетологам хорошей идеей, однако пользователи могут быть настроены более категорично.

«Похоже, что платформа предпринимает некоторые шаги, чтобы воспрепятствовать этому, — сказал Сидни Басби, руководитель отдела контента в Wunderman Thompson в Атланте. — Маркетологам, возможно, придется признать, что в настоящее время Clubhouse — не самое подходящее место для продвижения брендов».

Но это не значит, что пора ставить на нем крест. Некоторые бренды уже создают на платформе свои собственные профили.

Незадолго до Дня святого Валентина Restaurant Brands International (RBI), курирующая Burger King, Popeyes и Tim Hortons, создала собственную открытую комнату, где руководители компаний обсуждали различные вопросы связанные с бизнесом.

Дункан Фултон, директор по связям с общественностью RBI, похоже, пока не верит в существование оплачиваемых инфлюенсеров в Clubhouse, поскольку это может отрицательно сказаться на имидже платформы.

«Чем дольше бренды смогут нативно продвигать свои продукты, тем дольше платформа будет оставаться мощным инструментом для бесед, которые волнуют людей», — сказал Фултон.

В настоящее время маркетологам предстоит пройти долгий путь освоения новой платформы.

Басби считает, что пользователи ценят именно прозрачность и открытость ресурса, без тщательно подобранного контента и отредактированных фотографий. Они уже жалуются на неуместные маркетинговые уловки в техническую поддержку приложения.

Социальная платформа постоянно выпускает обновления, дающие сообществам возможность самоуправления, а также в настоящее время раздумывает над добавлением системы значков для модераторов.

Несмотря на высоки спрос среди инфлюенсеров, Clubhouse, скорее всего, еще какое-то время будет свободным от рекламы. Как и во многих новых социальных платформах, реклама и способы ее использования появляются спустя какое-то время.

«Время использования приложения невероятно велико — люди проводят там более восьми часов в день», — заметил Ю. У него были комнаты, которые оставались активными на протяжении 50 часов.

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