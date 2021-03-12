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Истории

Clubhouse для брендов: как создать клуб и привлечь аудиторию

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

C 5 марта пользователи Clubhouse могут свободно создавать собственные клубы, не ожидая одобрения заявки. У компаний появляется все больше возможностей охватить и расширить свою аудиторию, а у пользователей — взаимодействовать с любимым брендом. Расскажем, как создать клуб, который заинтересует аудиторию.

Clubhouse для брендов: как создать клуб и привлечь аудиторию

Какие типы клубов подойдут брендам

Клубы представляют своего рода аналог форумам и сообществам. С их помощью можно запускать альтернативные вебинары, проводить собственные шоу вместо подкастов, а также строить партнерские отношения с публичными деятелями и повышать узнаваемость бренда.

Клубы можно посвятить следующим направлениям.

  • Бренду в целом. В названии можно указать название компании, а площадку использовать для расширения сообщества. Эта идея отлично подходит для компании с уже сформированной аудиторией.
  • Конкретной аудитории. Такой клуб будет обращен к целевой аудитории, например работающим матерям, маркетологам и т. д.
  • Определенной теме. Например, «Образ жизни», «Проект мечты» или любая другая тема, которой интересуется ваша аудитория.

Совет: не стоит сомневаться, нужен ли вам собственный клуб. Это отличный способ показать себя и привлечь людей.

Как создать собственный клуб

Чтобы получить возможность создать клуб, для начала нужно организовать три дискуссии в комнатах. Затем следуйте шагам ниже.

  1. Тщательно продумайте название — оно должно быть достаточно интересным.
  2. Обложка должна быть легко узнаваемой, поэтому лучше использовать логотип своего бренда.
  3. Проработайте описание: оно должно быть понятным и завлекающим, как страница продаж.
  4. Выберите три популярные темы, чтобы ваш клуб смогли найти больше пользователей.
  5. Убедитесь, что вы четко объяснили людям, чего им стоит ожидать в вашем клубе, а также разместили простой призыв к действию.

Совет: чтобы привлечь пользователей и набрать популярность, необходимо проводить регулярные мероприятия. Даже еженедельные дискуссии могут принести ощутимые результаты.

Источник.

Фото на обложке: Asia Evtyshok / Shutterstock
 

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