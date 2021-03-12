Clubhouse для брендов: как создать клуб и привлечь аудиторию

C 5 марта пользователи Clubhouse могут свободно создавать собственные клубы, не ожидая одобрения заявки. У компаний появляется все больше возможностей охватить и расширить свою аудиторию, а у пользователей — взаимодействовать с любимым брендом. Расскажем, как создать клуб, который заинтересует аудиторию.
Какие типы клубов подойдут брендам
Клубы представляют своего рода аналог форумам и сообществам. С их помощью можно запускать альтернативные вебинары, проводить собственные шоу вместо подкастов, а также строить партнерские отношения с публичными деятелями и повышать узнаваемость бренда.
Клубы можно посвятить следующим направлениям.
- Бренду в целом. В названии можно указать название компании, а площадку использовать для расширения сообщества. Эта идея отлично подходит для компании с уже сформированной аудиторией.
- Конкретной аудитории. Такой клуб будет обращен к целевой аудитории, например работающим матерям, маркетологам и т. д.
- Определенной теме. Например, «Образ жизни», «Проект мечты» или любая другая тема, которой интересуется ваша аудитория.
Совет: не стоит сомневаться, нужен ли вам собственный клуб. Это отличный способ показать себя и привлечь людей.
Как создать собственный клуб
Чтобы получить возможность создать клуб, для начала нужно организовать три дискуссии в комнатах. Затем следуйте шагам ниже.
- Тщательно продумайте название — оно должно быть достаточно интересным.
- Обложка должна быть легко узнаваемой, поэтому лучше использовать логотип своего бренда.
- Проработайте описание: оно должно быть понятным и завлекающим, как страница продаж.
- Выберите три популярные темы, чтобы ваш клуб смогли найти больше пользователей.
- Убедитесь, что вы четко объяснили людям, чего им стоит ожидать в вашем клубе, а также разместили простой призыв к действию.
Совет: чтобы привлечь пользователей и набрать популярность, необходимо проводить регулярные мероприятия. Даже еженедельные дискуссии могут принести ощутимые результаты.
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