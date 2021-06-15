Как профсоюзы и маркетологи подарили нам кофе-брейки

История кофе-брейков развивалась стремительно: от солдат Первой мировой до забастовок профсоюзов. Вспомним, как это было.

Если вы когда-либо трудились в офисе, вы помните, как приятно сделать перерыв на кофе. Это практически неотъемлемый элемент рабочего дня. Кажется, что так было всегда, но на самом деле это относительно новое явление.

Растворимый кофе и Первая мировая война

Это был важный исторический момент, и неудивительно, что он сыграл определенную роль в наших отношениях с кофе. Сатори Като изобрел его растворимую версию прямо перед войной, в 1901 году. Так солдатам, которые находились за рубежом, было легче готовить напиток и употреблять его.

Именно к этому отсылается одна из теорий, объясняющих, почему американцы называют чашку кофе cup of joe (Joe — типичное имя для американского солдата). Поскольку кофе входил в паек, к нему пристрастились многие американские солдаты, которые были в Европе.

Тогда граждан США даже призывали сократить употребление напитка, чтобы его хватило на передовой. Старая реклама того времени как раз об этом.

«Пейте меньше, чтобы хватило им». Фото в тексте: Сара Сандин

Если вы видели старые фильмы 1940-х годов, этот плакат мог промелькнуть на фоне. В 1943 году президент Рузвельт официально прекратил контролировать распределение кофе.

Технологии и повышение производительности труда

Сразу после войны появились автоматические кофемашины, и варка стала проще и быстрее, чем когда-либо.

Работодатели заметили повышение производительности труда после того, как работники пили кофе. Трудно сказать, что было основной причиной: бодрящий напиток или умственный перерыв. В любом случае, американский бизнес ухватился за эту тенденцию, и в офисах начали появляться варочные машины.

Благодаря массовому производству можно было быстро приготовить чашку кофе и смаковать ее. На этих кадрах 1934 года видно, как актриса Джоан Кроуфорд сама готовит себе напиток.

Невероятно успешная маркетинговая кампания

Сам термин кофе-брейк официально появился в 1952 году. Pan American Coffee Bureau решила запустить маркетинговую кампанию, чтобы побудить работников делать перерывы в полдень. А что хорошо сочетается с 15-минутным перерывом? Конечно, кофе! Слоган был удачным, хотя и довольно длинным:

«Устройте себе кофе-брейк и возьмите от кофе все, что в нем есть».

Любому понравится отдыхать, а с бюджетом на маркетинг в $2 млн это послание дошло до каждого. Разумеется, короткие перерывы существовали и раньше. Однако лишь некоторые компании предусматривали их в контракте. Pan American Coffee Bureau воспользовалась трендом и сделало его культурной нормой.

Новые требования профсоюзов

После начала этой кампании кофе-брейки стали повсеместным явлением в бизнесе. В результате, по оценкам, более 70% предприятий начали предлагать своим сотрудникам перерывы.

Очередной поворотный момент произошел, когда Объединённый профсоюз рабочих автомобильной промышленности (United Auto Workers) начал переговоры о резонансном контракте. В 1964 году он сотрудничал с тремя крупными автопроизводителями и грозил прекратить работу, если сотрудники не получат короткие перерывы и свежий кофе.

После переговоров кофе-брейки стали реальностью. Хотя они длились всего 12 минут, это был большой шаг в правильном направлении.

И теперь то, что было просто приятным бонусом, стало культурной нормой.

Технологии и достижения в обществе сделали кофе доступным для всех, а маркетинг его популяризировал.

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Фото на обложке: Unsplash