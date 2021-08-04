20 когнитивных искажений, которые мешают принимать верные решения

Человеческое мышление несовершенно. Мы часто совершаем систематические ошибки, которые влияют на рассуждения и выводы. От когнитивных искажений нельзя полностью избавиться, но можно их учитывать. Разберем, как они работают.

Фундаментальная ошибка атрибуции

Мы склонны объяснять действия других людей их характером (а не ситуацией или контекстом). При этом мы объясняем собственные действия ситуацией или контекстом, а не своим характером. Поэтому людям свойственно перекладывать ответственность на окружающих.

Стадный эффект

Человек — социальное существо. Это свойство не только помогло нам достичь процветания, но и имеет определенный недостаток. Наши слова, действия или убеждения сильно зависят от мнения окружающих.

Стадный эффект напоминает групповое мышление.

Эгоцентрическое искажение

Людям свойственно преувеличивать все, что связано с собственной персоной. Например, во время групповой работы часто кажется, что наш вклад в проект намного существеннее, чем у остальных.

Наивный реализм

Мы очень высоко себя оцениваем (см. эгоцентрическое искажение), при этом считаем свой взгляд на мир объективным.

Поэтому мы считаем, что если кто-то с нами не согласен, то он необразован, не владеет информацией или находится под влиянием когнитивных искажений.

Феномен Баадера — Майнхоф

Стоит узнать о чем-то новом, и кажется, что мы встречаем это повсюду. Феномен Баадера — Майнхоф объясняется тем, что повышенное внимание к явлению создает иллюзию, что оно появляется чаще.

Эффект Пигмалиона

Высокие ожидания приводят к высокой производительности (и наоборот).

Те, на кого возлагают большие надежды, с большей вероятностью будут перенимать это убеждение и станут работать лучше. Об этом когнитивном искажении очень полезно знать руководителям.

Предвзятость подтверждения

Людям свойственно видеть и интерпретировать информацию так, чтобы она подтверждала их убеждения.

Новые данные подкрепляют идею? Точное попадание!

Новые данные ее опровергают? Наверное, в них есть какая-то ошибка.

Это очень частое и очень вредное явление.

Эффект обратного действия

Это более опасная версия предвзятости подтверждения. Если человеку предъявляют доказательства, которые противоречат его позиции, он только укрепляется в своем мнении.

Эффект привязки (якоря)

Якорь — это контрольный ориентир, как правило, первая информация, которую человек получил по теме. Все последующие размышления и решения человек строит, опираясь на этот якорь.

Существование этого эффекта раз за разом доказывают ученые и продавцы подержанных автомобилей.

Эффект Даннинга-Крюгера

Люди, которые недостаточно владеют каким-то навыком, склонны переоценивать свои возможности. Объективно определить свою компетентность очень трудно.

Эффект Бена Франклина

«Тот, кто однажды сделал вам добро, охотнее снова поможет вам, чем тот, кому вы сами помогли», — говорил один из американских отцов-основателей Бенджамин Франклин.

Таким образом, помогая кому-то, мы укрепляем свое объективное восприятие.

Боязнь потери

Впервые это искажение сформулировали известные ученые Амос Тверски и Дэниел Канеман. Боязнь потери означает, что огорчение от утраты чего-то сильнее, чем удовольствие от владения этим.

Как правило, люди будут прикладывать больше усилий к тому, чтобы избежать потери, а не получить что-то.

Эффект владения

Если нам что-то принадлежит, мы не хотим от этого отказываться. Чтобы отказаться от объекта, люди потребуют больше, чем они были бы готовы заплатить за его приобретение.

Эффект доступности

Люди оценивают ситуацию, исходя из самых доступных данных, которые всплывают в их собственной памяти.

Именно так новостной цикл влияет на наше мышление. Постоянный поток негативной информации укрепляет убеждение, что мир несправедлив.

Ошибка выжившего

Историю пишут победители.

Если концентрироваться только на «выживших» и систематически игнорировать всех остальных, это искажает выводы. Мы часто переоцениваем шансы на успех, потому что читаем только истории о победах.

Эффект IKEA

Мы считаем намного более ценными те объекты, которые сами создали или собрали, вне зависимости от качества конечного продукта.

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Работая над чем-то, мы как бы помещаем в предмет частицу себя. Таким образом, его ценность растет в наших глазах.

Склонность к запоздалым суждениям

Люди часто считают события прошлого более предсказуемыми, чем на самом деле.

Мы рассматриваем уже известное нам прошлое. Но мы не чувствуем, как ретроспективный взгляд влияет на наши суждения. Это может существенно исказить наши воспоминания.

Предвзятость продолжения плана

Мы любим планы. Даже если они расстраиваются (или уже неуместны в текущей ситуации), мы склонны продолжить работу над ними.

Такое желание всегда придерживаться заданного плана далеко не всегда полезно.

Ошибка игрока

От природы нам довольно трудно оценивать вероятности.

Ошибка игрока говорит нам: мы склонны верить, что события прошлого определяют исход будущего (даже если это очевидно не так).

Проклятие знания

Эксперты (в широком смысле — образованные люди) часто ошибочно предполагают, что другие имеют те же опыт и знания, что и они.

Из-за этого они не могут эффективно обучать или руководить, если подчиненным пока не хватает знаний.

Когнитивные искажения ежедневно влияют на то, как мы мыслим и принимаем решения. Осознавая, как они работают, мы можем объективнее оценивать происходящее.

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