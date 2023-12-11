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Истории

Компания заявляла, что использует ИИ для приема заказов. На деле этим занимались работники из Филиппин

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Presto Automation разрабатывает продукт, который автоматизирует прием заказов в автокафе с помощью ИИ. Компания заявляет, что это помогает увеличивать продажи и «экономить» человеческий труд.

Однако, как показывает недавний отчет для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), более 70% процентов заказов выполняют работники-люди из таких стран, как Филиппины.

Компания заявляла, что использует ИИ для приема заказов. На деле этим занимались работники из Филиппин

Presto Automation называет себя «одним из крупнейших в индустрии поставщиков технологий для автоматизации труда». Решение компании используют такие рестораны быстрого питания, как Carl’s Jr., Hardee’s, Del Taco и Checkers. Предполагается, что продукт под названием Presto Voice принимает заказы с помощью ИИ.

Как сообщает Bloomberg, ранее в этом году SEC уведомила Presto Automation о том, что проводит расследование в отношении «определенных аспектов ее технологии ИИ».

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И это не единичный случай. Так, приложение для шопинга Nate, популярное среди инфлюенсеров и создателей контента, заявляло, что использует искусственный интеллект, чтобы автоматически заполнять данные о заказе. Однако выяснилось, что в большинстве случаев это делали вручную сотрудники из Филиппин.

В более раннем отчете Bloomberg руководитель сети ресторанов Del Taco сообщил, что благодаря решению Presto Automation кухонному персоналу не нужно заниматься обработкой заказов в 70% случаев.

Ресторанная индустрия экспериментирует с ИИ, и это вызывает опасения по поводу того, что людей заменят роботами. Однако в некоторых случаях компаниям просто нужна более дешевая рабочая сила.

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Фото на обложке: kckate16 / Shutterstock

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