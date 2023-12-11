Presto Automation разрабатывает продукт, который автоматизирует прием заказов в автокафе с помощью ИИ. Компания заявляет, что это помогает увеличивать продажи и «экономить» человеческий труд.

Однако, как показывает недавний отчет для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), более 70% процентов заказов выполняют работники-люди из таких стран, как Филиппины.

Компания заявляла, что использует ИИ для приема заказов. На деле этим занимались работники из Филиппин