Компания заявляла, что использует ИИ для приема заказов. На деле этим занимались работники из Филиппин

Presto Automation разрабатывает продукт, который автоматизирует прием заказов в автокафе с помощью ИИ. Компания заявляет, что это помогает увеличивать продажи и «экономить» человеческий труд.
Однако, как показывает недавний отчет для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), более 70% процентов заказов выполняют работники-люди из таких стран, как Филиппины.
Presto Automation называет себя «одним из крупнейших в индустрии поставщиков технологий для автоматизации труда». Решение компании используют такие рестораны быстрого питания, как Carl’s Jr., Hardee’s, Del Taco и Checkers. Предполагается, что продукт под названием Presto Voice принимает заказы с помощью ИИ.
Как сообщает Bloomberg, ранее в этом году SEC уведомила Presto Automation о том, что проводит расследование в отношении «определенных аспектов ее технологии ИИ».
И это не единичный случай. Так, приложение для шопинга Nate, популярное среди инфлюенсеров и создателей контента, заявляло, что использует искусственный интеллект, чтобы автоматически заполнять данные о заказе. Однако выяснилось, что в большинстве случаев это делали вручную сотрудники из Филиппин.
В более раннем отчете Bloomberg руководитель сети ресторанов Del Taco сообщил, что благодаря решению Presto Automation кухонному персоналу не нужно заниматься обработкой заказов в 70% случаев.
Ресторанная индустрия экспериментирует с ИИ, и это вызывает опасения по поводу того, что людей заменят роботами. Однако в некоторых случаях компаниям просто нужна более дешевая рабочая сила.
Фото на обложке: kckate16 /
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