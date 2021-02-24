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Истории

Поляризация и смена предпочтений: каким будет поведение потребителей в 2021 году

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Аналитическая группа NielsenIQ решила разобраться в тенденциях потребительских расходов на 2021 год. Она обнаружила, что поведение покупателей продолжит меняться совершенно новым образом. В то время как некоторых людей не коснутся финансовые проблемы, другие продолжат переосмысливать свои траты. Скотт Маккензи из NielsenIQ объясняет, что это значит для брендов.

Поляризация и смена предпочтений: каким будет поведение потребителей в 2021 году

Потребители хотели бы вернуться к образу жизни, который вели до пандемии, но, похоже, что их поведение уже не будет прежним

Во-первых, прогнозировать поведение потребителей в 2021 году следует с большей осторожностью. Не стоит ожидать сохранения тенденций 2020 года. Некоторые привычки все же останутся, но основа будет совершенно иной.

В 2020 году потребители разделялись на две группы. 

  • К изолированным относятся те, кому удалось сохранить работу. Фактически, они экономили деньги, так как работали из дома, воздерживались от путешествий и крупных покупок.
  • Ограниченные столкнулись с финансовыми проблемами. Некоторые из них потеряли работу, другие — продолжают тратить с осторожностью.

В 2021 году эти две категории разделятся на еще несколько смежных групп. Огромное число людей все еще ограничивает себя в покупках. Речь идет не о тех, кого сдерживали финансовые затруднения еще до пандемии, а о совершенно новой группе. Вероятно, именно она будет доминировать в ближайшие месяцы и, возможно, даже годы.

Брендам необходимо двигаться в сторону этой реальности уже сейчас. Компании, предлагающие выгодное соотношение цены и качества, возможно, уже обратили на это внимание. Очевидно, что в текущей финансовой ситуации, которая продолжает усугубляться, они пользуются значительным преимуществом.

Однако у брендов, предлагающих преимущественно премиальные услуги, все еще есть возможности. Небольшой, хоть и сокращающийся, сегмент изолированных покупателей возобновит активные траты после получения вакцины. Расходы на путешествия и автомобили вновь станут актуальны.

Тем не менее значительная часть потребителей ожидает ухудшения своего финансового положения. Новое исследование NielsenIQ, которое будет опубликовано в этом месяце, показало следующие данные.

  • 33% потребителей из 16 стран заявили о неуверенности в своих будущих доходах.
  • 30% из них заявили, что постоянно пересматривают свои расходы.
  • 40% опрошенных придерживаются фиксированного бюджета.

Игнорировать эту динамику довольно рискованно: предпочтения потребителей будут меняться, как никогда раньше. Ценообразование должно учитывать возникающие потребности этих клиентов. Актуальные тенденции 2021 года могут оказаться совершенно иными, чем в прошлом.

Источник.

Фото на обложке: xxxPATRIK / Shutterstock

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