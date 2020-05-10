Технологии для отслеживания контактов: какие страны используют их в борьбе с коронавирусом

Коронавирус унес жизни уже более 250 тысяч человек по всему миру и вызвал серьезный экономический спад. Власти стран борются с ним в том числе с помощью технологий для отслеживания контактов. Агентство Bloomberg узнало, как это происходит в разных частях света.

США

По сравнению с остальным миром США отстают в разработке приложений для отслеживания контактов. Официальной национальной системы нет, но на федеральном и даже муниципальном уровнях действуют множество решений.

Apple и Google планируют выпустить первую версию своей системы отслеживания контактов к середине мая. Она позволит учреждениям здравоохранения создавать приложения, в которые человек с положительным тестом на COVID-19 сможет ввести свой диагноз. Затем с помощью Bluetooth система узнает, с кем он контактировал, и сообщит этим людей о возможном заражении. Второй этап, который развернут в ближайшие месяцы, предполагает более глубокую интеграцию с операционными системами iOS и Android, чтобы меньше полагаться на отдельные приложения.

В начале апреля отслеживать контакты в Северной и Южной Дакоте стало приложение, которое раньше использовали футбольные фанаты, отправляющиеся в дальние поездки на чемпионаты. Оно работает анонимно и использует данные о местоположении, чтобы отслеживать маршруты людей. Если у кого-то обнаружится коронавирус, органы общественного здравоохранения смогут использовать историю перемещений, чтобы выяснить, кого еще следует проверить и поместить на карантин. Когда Apple и Google запустят свой инструмент, он будет интегрирован в это приложение, говорится на сайте правительства Северной Дакоты.

В штате Юта приложение HealthyTogether использует Bluetooth и данные о местоположении, чтобы отслеживать маршруты людей и узнавать, с кем они контактировали. HealthyTogether также позволяет вводить симптомы и соединяет с центром тестирования, если считает, что пользователь находится в зоне риска.

Стартап Nodle, который разрабатывал Bluetooth-приложения и в прошлом, создает решение, которое похоже на систему Apple и Google. С помощью Bluetooth он планирует отслеживать контакты пользователей и сообщать им, если они встречались с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Это глобальное приложение, но пока оно тестируется в Беркли, штат Калифорния.

На прошлой неделе губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что штат создает «армию розыска» для отслеживания случаев заболевания COVID-19. Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и Bloomberg Philanthropies дали на это $10,5 млн.

Азия

Китай, Южная Корея и Сингапур стали лидерами в разработке систем отслеживания контактов. Власти некоторых стран уже обладали подобными решениями, помня об эпидемии атипичной пневмонии, случившейся 15 лет назад.

Южнокорейские хакеры и программисты-самоучки начали разработку приложений для отслеживания контактов еще в январе, до того, как в стране произошла вспышка. Например, сайт Coronamap.site информировал пользователей о перемещениях людей с коронавирусом и местах, которые они посещали. Правительство страны также разработало приложение, которое использует данные о местоположении граждан и отслеживает, включен ли GPS на их смартфонах. По состоянию на 13 апреля, это приложение установили около 90% людей, находящихся на карантине.

Китайские технологические гиганты тоже рано вмешались, чтобы помочь правительству сдержать пандемию. Alipay и WeChat, основные каналы цифровых платежей в стране, уже отслеживали потребительскую активность сотен миллионов пользователей. Во время вспышки обе компании выпустили системы QR-кодов, которые позволяют властям определять, какие люди представляют опасность и должны соблюдать карантин, а какие могут использовать общественные места и транспорт. Правительство широко использует эту технологию, чтобы контролировать возвращение страны к нормальной жизни. Система назначает каждому пользователю один из трех цветов — зеленый, желтый или красный — в зависимости от его местоположения, состояния здоровья и истории поездок. Зеленый цвет дает свободу передвижения, а желтый и красный означают, что люди должны самостоятельно соблюдать карантин или посетить карантинный центр.

Сингапур одним из первых запустил приложение для отслеживания контактов. TraceTogether начало работать 20 марта, и к середине апреля его установили более миллиона из 5,7 млн жителей страны. Оно использует Bluetooth, а данные обрабатываются на смартфонах, что делает его похожим на решение Apple и Google.

По настоянию премьер-министра Индии Нарендра Моди, всего за 13 дней более 50 млн человек скачали приложение для отслеживания контактов Aarogya Setu. Оно собирает много персональных данных и может использовать их различными способами, что вызвало критику со стороны защитников конфиденциальности.

Более двух миллионов австралийцев загрузили правительственное приложение для отслеживания контактов, которое использует Bluetooth вместо GPS-данных. По оценкам властей страны, это значительно меньше 40% населения, которое требуется для эффективной работы системы.

Европа

Евросоюз разработал принципы для отслеживающих приложений. Их установка должна быть добровольной, им нужно одобрение национальных органов здравоохранения, от них требуется сохранение конфиденциальности и ликвидация сразу после того, как надобность в них отпадет. Ключевым фактором является функциональная совместимость, чтобы отслеживание могло продолжаться даже тогда, когда граждане снова начнут пересекать границы стран.

Исландское приложение Rakning C-19 использует данные о местоположении смартфона. Оно работает в фоновом режиме и несколько раз в час сохраняет информацию на самом телефоне и удаляет ее через 14 дней. Использование данных о местоположении вместо Bluetooth может предоставить органам здравоохранения больше сведений о распространении вируса, но также потенциально угрожает конфиденциальности граждан.

Австрия и Швейцария создают приложения на основе подхода DP-3T, разработанного исследователями для сохранения конфиденциальности пользователей. Некоторые из его принципов аналогичны подходу Google и Apple: например, Bluetooth используется таким же образом. DP-3T противоположен централизованным приложениям, которые позволяют правительствам и органам здравоохранения хранить данные граждан.

SAP SE и Deutsche Telekom работают с властями Германии над приложением для отслеживания контактов. Первоначально предполагалось, что данные будут храниться на центральном сервере, но после критики по поводу отсутствия конфиденциальности страна выбрала децентрализованный подход, следуя принципам Apple и Google.

Национальная служба здравоохранения Великобритании создает приложение, которое будет централизованно хранить информацию, чтобы у трекеров вируса было больше информации для работы. Инженеры NHS (National Health Service — Национальная служба здравоохранения) смогли настроить существующий софт от Apple и Google, чтобы Bluetooth-приложение работало даже в фоновом режиме.

В Израиле правительство приказало операторам связи обмениваться данными со службами безопасности для отслеживания контактов. В итоге власти получили доступ к данным, которые обычно нужны для военных целей. В апреле Верховный суд страны заявил, что приказ был незаконным, и правительство должно принять закон, разрешающий использовать эту программу, или полностью закрыть ее.

Итальянский разработчик SoftMining представил приложение для отслеживания контактов в марте. Вскоре после этого хакеры запустили его подделки для Android с вредоносным кодом, способным открывать «черные ходы» в смартфонах.

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