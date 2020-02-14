Как эпидемия коронавируса повлияет на китайские стартапы

Эпидемия коронавируса может стать последней каплей для китайских стартапов, которые и так переживают не лучшие времена. Аналитик Бингжифу Хе считает, что многие из них не доживут до весны.

Основной удар примут на себя компании малого и среднего размера — у них просто не хватит денег, чтобы пережить убытки, вызванные эпидемией. Недавно два ведущих университета Китая провели опрос среди владельцев малого и среднего бизнеса и обнаружили, что большинство не уверено, что их компании смогут выжить.

В опросе приняли участие 995 владельцев малых и средних стартапов из Пекина. Большая часть — это компании, работающие в сферах технологий, ритейла, обслуживания или производства, в которых не более 50 сотрудников, а их ежегодная прибыль не превышает $7,17 миллиона. 85,01% опрошенных сообщило, что они смогут продержаться не более трех месяцев, в 38,63% заявили, что уволили сотрудников и приостановили работу, возможно, на неопределенный срок.

В сети появляется все больше сообщений о массовых увольнениях — например, они произошли в LvYue Tourism Ltd, дочерней организации Qunar, одного из крупнейших туристических агентств в Китае. Сильнее всего эпидемия коронавируса сказалась на сфере туризма, и LvYue уволила десятки программистов, менеджеров по продукту и дизайнеров, причем не выплатив им достойную компенсацию.

Xiaodian, довольно крупный стартап с 5 тысячами сотрудников, объявил «чрезвычайное положение» из-за закрытия ресторанов и кафе, которые были основным источником его прибыли. А основатель одного IoT-стартапа сообщил, что ему не хватает деталей для своих продуктов, потому что большинство поставщиков закрылись на карантин.

Правительство обещает снизить стоимость аренды и выдать субсидии малым и средним стартапам, которые не станут сокращать свой штат в первом квартале 2020 года. Однако этой помощи недостаточно, поскольку она не решит проблемы с уменьшением объемов бизнеса, перерывами в поставках и пессимистичным настроением в индустрии.

Объем венчурного капитала в Китае уже достиг исторического минимума — во втором квартале 2018 он составлял $41,3 миллиарда, а в четвертом квартале 2019 опустился до $9,4 миллиарда. Торговые войны между Китаем и США сильно ударили по венчурному рынку — объем американских инвестиций снизился с $17,8 миллиарда в 2018 году до $4 миллиардов в 2019.

В 2019 году рост экономики Китая замедлился на 6,1% и приблизился к историческому минимуму за последние 30 лет. Экономические реформы не помогли, поскольку они были направлены на улучшение положения государственных предприятий, что ослабило конкуренцию свободного рынка и отпугнуло иностранные компании и инвестиции из-за рубежа. За последние годы производство — главная движущая сила развития экономики Китая — начало стабильно идти на спад, а все из-за увеличения стоимости труда и автоматизации.

Я лично видел, что многие китайские предприниматели испытывают трудности. Одна моя знакомая, владелица e-commerce-стартапа, признала, что за неделю пообщалась с десятью инвесторами и все они давали лишь какие-то невнятные обещания. Проблемы есть и у тех, кто работает с блокчейном и разработкой приложений — везде не хватает клиентов и инвестиций. Моя девушка работает в Edelman Beijing, в PR-компании с самой большой прибылью в мире — по ее словам, ее клиенты уже сворачивают планы на первый и второй квартал 2020 года.

Технологические корпорации и стартапы Китая славятся своими несправедливыми сокращениями — и из-за эпидемии коронавируса множество людей потеряет работу. Возможно, государственные субсидии и налоговые льготы смягчат последствия, но пока будущее китайских стартапов выглядит удручающе.

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