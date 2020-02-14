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Истории

Как эпидемия коронавируса повлияет на китайские стартапы

Истории
Вероника Елкина
Вероника Елкина

Редактор

Вероника Елкина

Эпидемия коронавируса может стать последней каплей для китайских стартапов, которые и так переживают не лучшие времена. Аналитик Бингжифу Хе считает, что многие из них не доживут до весны.

Как эпидемия коронавируса повлияет на китайские стартапы

Основной удар примут на себя компании малого и среднего размера — у них просто не хватит денег, чтобы пережить убытки, вызванные эпидемией. Недавно два ведущих университета Китая провели опрос среди владельцев малого и среднего бизнеса и обнаружили, что большинство не уверено, что их компании смогут выжить.

В опросе приняли участие 995 владельцев малых и средних стартапов из Пекина. Большая часть — это компании, работающие в сферах технологий, ритейла, обслуживания или производства, в которых не более 50 сотрудников, а их ежегодная прибыль не превышает $7,17 миллиона. 85,01% опрошенных сообщило, что они смогут продержаться не более трех месяцев, в 38,63% заявили, что уволили сотрудников и приостановили работу, возможно, на неопределенный срок.

В сети появляется все больше сообщений о массовых увольнениях — например, они произошли в LvYue Tourism Ltd, дочерней организации Qunar, одного из крупнейших туристических агентств в Китае. Сильнее всего эпидемия коронавируса сказалась на сфере туризма, и LvYue уволила десятки программистов, менеджеров по продукту и дизайнеров, причем не выплатив им достойную компенсацию.

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Xiaodian, довольно крупный стартап с 5 тысячами сотрудников, объявил «чрезвычайное положение» из-за закрытия ресторанов и кафе, которые были основным источником его прибыли. А основатель одного IoT-стартапа сообщил, что ему не хватает деталей для своих продуктов, потому что большинство поставщиков закрылись на карантин.

Правительство обещает снизить стоимость аренды и выдать субсидии малым и средним стартапам, которые не станут сокращать свой штат в первом квартале 2020 года. Однако этой помощи недостаточно, поскольку она не решит проблемы с уменьшением объемов бизнеса, перерывами в поставках и пессимистичным настроением в индустрии.

Объем венчурного капитала в Китае уже достиг исторического минимума — во втором квартале 2018 он составлял $41,3 миллиарда, а в четвертом квартале 2019 опустился до $9,4 миллиарда. Торговые войны между Китаем и США сильно ударили по венчурному рынку — объем американских инвестиций снизился с $17,8 миллиарда в 2018 году до $4 миллиардов в 2019.

В 2019 году рост экономики Китая замедлился на 6,1% и приблизился к историческому минимуму за последние 30 лет. Экономические реформы не помогли, поскольку они были направлены на улучшение положения государственных предприятий, что ослабило конкуренцию свободного рынка и отпугнуло иностранные компании и инвестиции из-за рубежа. За последние годы производство — главная движущая сила развития экономики Китая — начало стабильно идти на спад, а все из-за увеличения стоимости труда и автоматизации.

Я лично видел, что многие китайские предприниматели испытывают трудности. Одна моя знакомая, владелица e-commerce-стартапа, признала, что за неделю пообщалась с десятью инвесторами и все они давали лишь какие-то невнятные обещания. Проблемы есть и у тех, кто работает с блокчейном и разработкой приложений — везде не хватает клиентов и инвестиций. Моя девушка работает в Edelman Beijing, в PR-компании с самой большой прибылью в мире — по ее словам, ее клиенты уже сворачивают планы на первый и второй квартал 2020 года.

Технологические корпорации и стартапы Китая славятся своими несправедливыми сокращениями — и из-за эпидемии коронавируса множество людей потеряет работу. Возможно, государственные субсидии и налоговые льготы смягчат последствия, но пока будущее китайских стартапов выглядит удручающе.

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