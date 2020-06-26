Жизнь в Японии: считаем, сколько денег на нее нужно

Из-за этого многие люди, которые хотели бы переехать в Японию, начинают сомневаться в своих финансовых возможностях. Разберемся, сколько на самом деле стоит жизнь в этой стране и на чем там можно сэкономить.

Стоимость жизни

Этим термином принято называть баланс между заработком и повседневными расходами. Соответственно, чем выше прожиточный минимум в стране, тем больше нужно зарабатывать.

Исследование Mercer ориентировано в основном на эмигрантский образ жизни: со стейками и «Биг Маками». Такие вещи в Азии действительно стоят дорого, и это одна из причин, по которой азиатские города находятся на вершине рейтинга. Но если попробовать жить как местные, можно существенно сэкономить. Издание Gaijin Pot приводит собственные расчеты, основанные на средних данных по стране, а не только в туристических центрах.

Повседневные расходы

Итак, на что чаще всего уходят деньги? Помимо индивидуальных трат есть достаточно универсальные статьи расходов: это еда, аренда, коммунальные платежи, налоги и медицинские услуги. Анализ этих показателей позволяет составить представление о стоимости жизни в Японии.

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, расходы на еду и напитки в первой половине 2019 года составляли в среднем ¥65 994 (42 932 рубля) в месяц, в том числе ¥5 326 (3 464 рубля) на зерновые, ¥11 977 (7 791 рубль) на мясо и рыбу и ¥8 692 (5 654 рубля) на свежие овощи и фрукты (все расчеты сделаны для семьи из двух человек).

Расходы на продукты питания (в месяц) ¥65 994 (42 932 рубля) Зерновые ¥5 326 (3 464 рубля) Морепродукты ¥6 212 (4 041 рубль) Мясо ¥5 765 (3 750 рублей) Молочные продукты и яйца ¥3 378 (2 197 рублей) Овощи и водоросли ¥8 673 (5 642 рубля) Фрукты ¥3 321 (2 160 рублей) Масла и приправы ¥3 224 (2 097 рублей) Кондитерские изделия ¥4 700 (3 057 рублей) Полуфабрикаты ¥8 774 (5 707 рублей) Напитки ¥4 027 (2 619 рублей) Алкогольные напитки ¥3 225 (2 098 рублей) Еда в кафе ¥9 369 (6 094 рубля)

Коммунальные услуги, включая электричество, газ и воду, стоят в среднем ¥19 795 (12 877 рублей) в месяц.

Средние расходы на коммунальные услуги в месяц ¥19 795 (12 877 рублей) Электричество ¥9 742 (6 337 рублей) Газ ¥4 479 (2 913 рублей) Вода ¥4 183 (2 721 рубль) Другое ¥1 392 (905 рублей)

Расходы на транспорт и связь в среднем составляют ¥15 608 (10 153 рубля) в месяц. В данных Министерства также учтены ¥9 992 (6 500 рублей) в месяц на мебель и предметы домашнего обихода, ¥8 264 (5 376 рублей) на одежду и обувь, ¥14 071 (9 153 рубля) на медицинские товары и услуги и ¥49 395 (32 133 рубля) на прочие расходы, включая салоны красоты, косметику и развлечения.

Все эти траты в общей сложности составляют ¥183 119 (119 127 рублей) на двоих или ¥91 560 (59 563 рубля) на одного человека. К этому нужно прибавить значительные суммы для оплаты аренды, налогов и социального страхования.

Аренда жилья

Аренда — одна из основных статей расхода в Японии. В Токио самые высокие цены на недвижимость по стране — все конкурируют за пространство в мегаполисе. По данным японской риелторской компании Apamanshop, средняя арендная плата за однокомнатную квартиру или студию в Токио составляет ¥89 500 (58 223 рубля). В Осаке такая квартира обойдется почти вдвое дешевле: в ¥44 800 (29 144 рубля) в месяц. А на Хоккайдо аренда подобного жилья стоит всего ¥32 300 (21 012 рубля). Средний показатель по стране составляет ¥55 533 (36 126 рублей).

Как сэкономить?

В Токио не только самая дорогая аренда, но и самые высокие зарплаты. Поэтому если работать в столице и снимать жилье в соседней префектуре Канагава, можно существенно улучшить свое финансовое положение. Да, дорога на работу будет занимать больше времени, но и стоимость аренды в этом районе почти вдвое дешевле, чем в Токио. Если работодатель оплачивает ваши поездки, это огромная экономия. Еще один вариант, который можно рассмотреть, — совместное проживание.

Налоги, пенсионное и медицинское страхование

Размер налогов зависит от уровня зарплаты, района проживания и наличия иждивенцев.

Подоходный налог рассчитывается в зависимости от уровня заработной платы. При годовом доходе от ¥3 300 000 (2 146 798 рублей) до ¥6 950 000 (4 521 287 рублей) налоговая ставка составит 20%. Получатель средней зарплаты (¥4,14 млн (2 693 256 рублей) в год) как раз попадает в эту категорию. Но, к примеру, учитель получает меньше — примерно ¥3,21 млн (2 088 249 рублей) в год. В таком случае налог составит 10%. Помимо подоходного налога, существует местный налог — это еще 4%. Налог на проживание оплачивается отдельно и составляет 6%.

Сотрудники, занятые полный рабочий день, перечисляют еще 10% зарплаты в фонды медицинского и пенсионного страхования, а также на уплату пособий по безработице. Впрочем, те, кто работает неполный день, также должны делать взносы на медицину и пенсии. В сумме налоги могут составлять до 40% дохода.

Выводы

Если поделить среднегодовую зарплату на 12 месяцев, ежемесячный доход составит в среднем ¥345 000 (224 438 рублей) до уплаты налогов. Приблизительно 40% этой суммы (то есть ¥138 000 (89 775 рублей)) уйдет на налоги, еще ¥55 533 (36 126 рублей) — на аренду и примерно ¥91 560 (59 563 рубля) — на ежедневные расходы. В сумме все эти траты составляют ¥285 093 (185 465 рублей) — это и есть среднемесячная стоимость жизни в Японии. Это на ¥59 907 (38 972 рубля) меньше, чем доход, так что, получая среднюю по меркам страны зарплату, можно даже копить.

Представленные расчеты основаны на средних значениях. Реальные показатели могут отличаться от них, так как зависят от многих факторов. Но в целом стоимость жизни в Японии в последнее время не слишком высока.

Перспективы

Ожидается, что стоимость аренды недвижимости в Токио продолжит расти, так как спрос на квартиры в центральной части города достаточно высок.

Размер зарплаты увеличивается не так быстро. По данным Министерства труда, в мае 2019 года реальная заработная плата с поправкой на инфляцию упала на 1%, как и в предыдущие пять месяцев. Из-за неопределенности в мировой экономике японские компании стремятся реже нанимать работников на полный день, предпочитая частичную занятость. Оклады растут достаточно медленно — для повышения зарплаты работодатели используют премии и различные бонусы. В таких условиях важно выбрать карьерную стратегию, которая обеспечит стабильный доход.

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