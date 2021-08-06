Испытание для отношений: все больше сооснователей стартапов проходят парную терапию

Стартаперы часто недооценивают вызовы, которые возникают при совместном развитии бизнеса. Даже если между сооснователями прекрасные отношения, пандемия стала для них серьезным испытанием. Терапевты из Кремниевой долины рассказывают, что все больше предпринимателей обращаются за помощью. Вот с какими трудностями они сталкиваются.

Раньше Крис Чайсангуантум и Райан Дамм были друзьями. В 2016 году они основали компанию Visby, занимающуюся голографическими изображениями. Чайсангуантум отмечает: можно обсуждать запуск совместного дела с кем-то, с кем вы ладите. Но создание компании — это совершенно уникальный опыт.

«Во многом это все равно что завести ребенка», — говорит Чайсангуантум.

У него уже есть ребенок, но он не был готов к таким серьезным обязательствам, как совместный бизнес. Когда он и Дамм расходились во мнениях, принимать решения было непросто. После трудного дня Дамм предпочитал выразить поддержку, а Чайсангуантум хотел, чтобы его оставили в покое.

Через несколько лет разногласия между ними только усилились. Тогда Чайсангуантум вспомнил, что читал про сооснователей стартапов, которые посещают терапию как проблемные супружеские пары. «Я помню, как подумал: "Это совершенно в духе Кремниевой долины"», — говорит он. Терять было нечего, и они записались на прием.

Терапия для сооснователей стартапов — такая же часть давней традиции Кремниевой долины по самосовершенствованию, как медитация осознанности и интервальное голодание. Но она становится все более популярной после полного стрессов года.

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Лаура Каспер, психолог из Сан-Франциско, заметила, что клиентов из числа основателей стартапов стало намного больше. Сейчас внешние факторы стресса сделали жизнь стартапов еще более напряженной. «Большинство из них были в кризисе», — говорит она.

Проблемы с коммуникацией усугубились, когда разговоры ограничивались электронной почтой и Zoom. Борьба за власть, одна из наиболее распространенных проблем среди основателей, стала еще серьезнее, когда пришлось принимать новые бизнес-решения. Например, стоит ли менять направление бизнеса.

Рид Хоффман считает, что запускать стартап — все равно что «прыгнуть со скалы и на пути вниз собирать самолет». А Илон Маск говорит, что это как «есть стекло».

Но многие основатели все еще недооценивают проблемы, возникающие в результате совместной ежедневной работы с другим человеком и близости, похожей на отношения внутри семьи. Ноам Вассерман, который разговаривал с тысячами основателей при написании своей книги 2012 года «Дилемма основателя», подсчитал в то время, что 65% стартапов терпят неудачу из-за конфликта соучредителей.

Эти проблемы только усилились под давлением прошлогодних карантинных ограничений. «Если существовали непроработанные гнев и обида, это начало проявляться еще интенсивнее, — говорит Мэтью Джонс, психолог и создатель коучингового метода для сооснователей. — Я наблюдал несколько партнерств, которые при других обстоятельствах могли бы продлиться немного дольше».

Джонс говорит, что как и в случае с массовыми разводами, пандемия не столько вызвала конфликты, сколько вывела на поверхность существующие. Поскольку коллеги, как правило, реже говорят о своих чувствах, чем супружеские пары, несколько клиентов были вынуждены обратиться к нему за помощью.

Джонс взимает ежемесячный аванс в $2000 за онлайн-консультации, на которых помогает своим клиентам-соучредителям «повысить осознанность» при принятии решений. Хотя эта работа отличается от коучинга руководителей или семейной терапии, он делает аналогичный акцент на укреплении доверия и общении.

«Большинство разногласий, связанных с бизнесом, на самом деле вызваны неразрешенными эмоциональными трудностями», — говорит Джонс.

Он добавляет: «Я учу их искусству управления конфликтом, замедляя темп и слушая друг друга так, чтобы каждый чувствовал, что его слышат и понимают».

Это может прозвучать странно, но некоторым это помогает. Один основатель стартапа рассказывает, что простые упражнения (например, повторять сказанное партнером прежде чем ответить ему), вероятно, спасли его деловые отношения.

«Если вы думаете о культуре стартапов, то скорость очень важна, — отмечает он. — Разногласия заставляют нас намеренно замедляться».

Какими бы полезными ни были его сеансы, он не был уверен, что стартап-сообщество благосклонно отнесется к этим практикам. Он и его соучредитель поговорили с автором статьи на условиях анонимности, потому что они проводят раунд финансирования B и не хотят отпугнуть инвесторов. «Посещение терапии, — сказал один из основателей, — предполагает, что есть проблема».

Действительно, Каспер говорит, что ее клиенты почти всегда находятся в «кризисном режиме» к тому времени, когда они обращаются к ней.

«Люди ждут, пока все не станет плохо, — отмечает психолог Лаура Каспер. — Сооснователи обычно приходят ко мне с одним вопросом: остаться или уйти?».

Джонс говорит, что вполне нормально «сожалеть о выборе своего соучредителя в трудные моменты», но она говорит, что коучинг помогает отвлечь часть негатива друг от друга. «Желание поменять партнера — это стремление как-то облегчить ситуацию, а не признак того, что партнерство обречено».

Другие службы пытаются встретиться с основателями стартапов до того, как они достигнут критической точки. Эрик Фридман, бывший основатель и инвестор, в прошлом году разработал инструмент под названием Tapestry, который поможет соучредителям разобраться в их индивидуальных сильных и слабых сторонах и причинах совместного создания компании.

«С точки зрения инвесторов, речь идет о выходе, — говорит Фридман, но у основателей обычно иные ориентиры. — Это шаг к тому, чтобы заняться чем-то другим? Или этот проект — дело вашей жизни?».

Доступ к Tapestry обойдется в $200. Сервис должен рассказать о сверхспособностях стартапа, стратегиях управления конфликтами и ожиданиях на будущее, включая вероятный сценарий провала проекта. Фридман рассказывает, что некоторые не хотят гадать и предпочитают действовать. «Но ведь вы каждый день проводите со своим соучредителем. Разве вам не хотелось бы знать, как он предпочитает решать проблемы?».

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Конечно, доверие падает, и терапия не может решить многие экзистенциальные проблемы, с которыми сталкиваются стартапы. Один основатель, пожелавший остаться анонимным, рассказывает, что консультации не помогли решить то, что он считал реальными проблемами в своем стартапе, включая нехватку финансирования и плохое соответствие рынку.

Он считал, что банковский счет стартапа — а не его стиль общения — нуждается в немедленном внимании. Каспер говорит, что ее роль заключается не в решении деловых проблем, а в отношениях. «Я могу помочь им расслабиться, выслушать друг друга и принять правильное решение о том, стоит ли им оставаться партнерами или нет, — говорит она. — Я их консультант по отношениям, а не по бизнесу».

Для Чайсангуантума и Дамма почти год терапии соучредителей показал, что у них были разные ожидания относительно компании и их отношений. Чайсангуантум чувствовал, что сессии предоставили пространство, «где мы могли верить, что нас действительно выслушают». Дамм, с другой стороны, не чувствовал, что он многого достиг.

«Оглядываясь назад, — говорит он, — я не чувствую, что коучинг соучредителей был хорошим использованием моего времени и денег, и я бы не стал делать это снова». В конце концов они расстались; Дамм покинул компанию в конце 2020 года.

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